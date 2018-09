Martinas Gebenas „Juventus“ klube debiutavo puikiu pasirodymu

Nuotr.: V.Mikaitis

Nuotr. V.Mikaitis

Utenos „Juventus“ komanda tęsia pasiruošimą Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) pirmenybėms. Žydrūno Urbono auklėtiniai Druskininkuose vykusiose kontrolinėse rungtynėse 85:49 (22:12, 25:19, 17:10, 21:8) įveikė Surguto „Universitet-Yugra“ ekipą.

Uteniškiai nuo pirmųjų rungtynių minučių griebė jautį už ragų ir šovė į priekį. Antrojo ketvirčio pradžioje „Juventus“ krepšininkai įgijo 9 taškų pranašumą (27:18), tačiau Urbono kariauna tie tuo neapsistojo ir įpusėjus kėliniui jau buvo susikrovę triuškinamą 21 taško persvarą (45:24).

Puolime įstrigusiems „Universitet-Yugra“ krepšininkams tik prieš ilgąją pertrauką pavyko surengi spurtą 7:0 ir priartėti prie uteniškių (31:45).



Po pasitarimo rūbinėje sugrįžę „Juventus“ krepšininkai apsukų nesumažino, uteniškiai ne tik susigrąžino turėtą triuškinamą persvarą, bet ir ją padidino. Po trijų ketvirčių Urbono auklėtiniai buvo priekyje 23 taškų atstumu (64:41).



Ketvirtasis kėlinys buvo visiškas formalumas, triuškinamą persvarą susigrąžinusi „Juventus“ komanda toliau didino persvarą ir galiausiai šventė ketvirtąją pergalę pasiruošimo cikle (85:49).



Komandoje debiutavęs Martinas Gebenas buvo rezultatyviausias. Vidurio puolėjas per beveik 22 aikštelėje praleistas minutes pelnė 19 taškų, atkovojo 8, perėmė 3 kamuolius ir surinko 23 naudingumo balus.



13 taškų pridėjo Karolis Guščikas (10 atk. kam.), po 9 – Alexas Hamiltonas (5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.) ir Vaidas Čepukaitis, po 8 – Dovis Bičkauskis (5 rez. perd.), Connoras Burchfieldas ir Arnas Beručka (4 per. kam.).