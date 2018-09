Intriguojantis Pasvalio ekipos naujokas Omogbo: apie „Ryto“ dėmesį ir ambicingus tikslus

Nuotr.: Facebook.com

Nuotr. Facebook.com

Kiek daugiau nei savaitę Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandoje esantis Aukštaitijos komandos naujokas Emmanuelis Omogbo jau intensyviai ruošiasi sezonui, tačiau prieš kurį laiką jis dar nesitikėjo, kad tai darys Lietuvoje.

Iš Nigerijos kilęs Omogbo Italijos Pezaro miesto ekipoje demonstravo solidžius statistinius rodiklius. Omogbo aikštėje pasirodė 30 rungtynių ir vidutiniškai žaisdavo po 31,1 minutę. Jis pelnydavo po 10,9 taško, pataikydamas 56,5 proc. dvitaškių. Pagal naudingumo balus (vid. 16,2) jis buvo dešimtas visoje lygoje.

Dabar aukštaūgis pripažįsta, kad vasarą naują karjeros stotelę rinkosi iš didelės gausos pasiūlymų, tarp kurių šalia „Pieno žvaigždžių“ buvo ir dar viena lietuviška ekipa.

„Taip, mano agentas sakė, kad „Rytas“ buvo susisiekęs ir tai, kad pasiūlymas buvo, – tinklalapiui „bcpienozvaigzdes.lt“ kalbėjo Omogbo. – Vis tik dar vasarą nesitikėjau, kad būsiu Lietuvoje, to mano mintyse nebuvo. Taip jau susiklostė, kad atmečiau daug pasiūlymų.“

Omogbo praėjęs sezonas Europoje buvo tik pirmasis, mat 2016-2017 metų sezone 203 cm ūgio krepšininkas dar rungtyniavo Kolorado universitete.

Šių metų pradžioje krepšininkas turėjo garbės grįžti į savo gimtąją šalį, Nigeriją, kur jis buvo iškviestas į nacionalinės ekipos stovyklą. Malio sostinėje Bamake pasaulio čempionato atrankos ture Omogbo sužaidė trejas rungtynes su šeimininkų, Ruandos ir Ugandos rinktinėmis, o visus mačus Nigerija laimėjo dviženkliais skirtumais. Nors rinktinėje kol kas buvo užimtas tik statisto vaidmuo (vid. 2,6 tšk.), rimtesnės rolės jis laukia ateityje.

Apie gimtąją šalį, savo kelią į Pasvalį ir ambicingus tikslus – Omogbo interviu tinklalapiui „bcpienozvaigzdes.lt“.

Nuotr. victorialibertas.it

– Emanueli, Pasvalyje esate maždaug savaitę. Kokį įspūdį jums paliko šis miestas?

– Šaunus, mažas miestelis. Neseniai čia atvykau, todėl dar stengiuosi priprasti. Jis kitoks nei aš pratęs. Mažas miestas, tačiau čia atvykau žaisti krepšinį, o tam didelio miesto nereikia.

– Veiklos laisvalaikiu nepritrūkstate?

– Galbūt mėginsime dažniau važiuoti į kitą didesnį šalia esantį miestą, tačiau kol kas, kiek dar esu čia, stengiuosi laiku pamiegoti ir prisipratinti laiko skirtumą. Su kitais vaikinais neseniai buvome kine, taip pat aplink galima rasti šaunių vietų pavalgyti. Yra ir Vilnius, tiesa? Man regis, tai yra gražus miestas. Palyginus, netoli mūsų yra ir Ryga. Tikrai nukeliausiu ir ten. Kita vertus, neketinu daug keliauti po šalį. Atvykau dirbti savo darbą,o jis nėra kelionės.

– Ar prieš atvykstant į Lietuvą ką nors žinojote apie šią šalį?

– Viskas, ką žinojau apie Lietuvą buvo tai, kad broliai Ballai čia žaidė (juokiasi). Pripažinsiu, mano reakcija į jų avantiūrą buvo keista. Pamaniau: „Ką jie ten veiks?“ Ir štai, atėjo kitas sezonas, o dabar pats čia atvykau. Na, dar girdėjau, kad lietuviai yra geri krepšinyje. Iš čia kilęs Arvydas Sabonis. Tiesą sakant, žinau tiek jį, tiek ir jo sūnų Domantą, kurį žaidžiantį stebėjau Gonzagos universitete.

– Papasakokite, kas nulėmė, kad atvykote į „Pieno žvaigždes“?

– Būsiu atviras. Vasarą tikrai nemaniau, kad vyksiu į Lietuvą. Turėjau daug pasiūlymų, kuriuos atmečiau, kol galiausiai supratau, jog kažką visgi reikia išsirinkti. Treneris Gediminas pasiūlė galimybę būti gerų dalykų dalimi čia, patekti į atkrintamąsias. Atvykęs iš Italijos į Lietuvą žaidėjas veikiausiai turi prie ko prisitaikyti ir tam reikia laiko. Vis tik esu profesionalas ir turiu tai padaryti, tai – mano darbo dalis. Turėjau gerą sezoną Italijoje, todėl mintyse buvo du keliai – likti toje pačioje šalyje arba Ispanija. Vienas iš dviejų, kito scenarijaus nenorėjau.

– Ir ką radote atvykęs į komandą?

– Man labai patinka, kad dabar mano komandoje visi be išimties kalba angliškai. Tai yra labai svarbu komunikacijai su komandos draugais, geresniam ryšiui. Pavyzdžiui, Italijoje ne visi kalbėjo angliškai, ypač treneriai. Dabar treneris Petrauskas kalbasi angliškai. Jis žino, kas yra amerikiečiai, koks jų žaidimo stilius, kaip žaidžiama netgi NBA. Tokiu būdu jis supranta mane ir gali paaiškinti viską gerokai sklandžiau.

– Tie sirgaliai, kurie jus jau žino, atpažįsta aiškų jūsų žaidimo stilių – atletiškumą ir energiją po krepšiu. Dabar prisistatykite ir pats.

– Mano stiprybė yra atkovoti kamuoliai, būti vietoje ir laiku. Praėjusį sezoną Italijoje buvau trečias pagal atkovotus kamuolius. Man tai – labai svarbu. Kamuolius imu dėl energijos ir didelių pastangų. Tai yra dalykai, kurių iš manęs niekas neatims.

– Kaip susiklostė, kad kadaise palikote Nigeriją ir išvykote į JAV?

– Šalį palikome ne dėl to, kad mums kažko stipriai trūko, o dėl to, kad buvo laikas kilti aukštyn. Tėtis dėjo dideles pastangas, kad mane išmokytų gyvenimo vertybių, atsakomybės, kurios niekur kitur neišmoksi. Dabar ją naudoju kiekvieną kartą žengdamas ant parketo. Paskutinis kartas, kai buvau Nigerijoje, buvo vasarį, kai žaidžiau rinktinėje. Po to išvykau ir kitas kartas, kuomet ten grįšiu, bus tik kitą vasarą.

– Jums tai bus tik antrasis sezonas Europoje. Ko gero, nebuvo lengva greitai adaptuotis prie kitokio žaidimo stiliaus iš karto, tiesa?

– Mano supratimu, europiečiai labiau galvoja apie krepšinio detales, kadangi jie nėra tokie atletiški kaip amerikiečiai. Nenoriu pasakyti, kad europiečiai yra protingesni, tačiau jie labiau galvoja apie mažus dalykus. Pavyzdžiui, JAV kone visi yra atletiški, Europoje jūs visi pataikote – esi mažas ar aukštas, bet pataiko visi. JAV ta tendencija dabar taip pat keičiasi, dabar visi nori mesti tritaškius.

– Visgi tas pirmasis sezonas Italijoje jums buvo sėkmingas. Esate juo patenkintas?

– Italijoje buvo geri metai, kaip ir mano rodikliai tai rodo. Man labai smagu, kad tai demonstravau jau pirmo sezono Europoje metu ir už tai dėkoju klubui Italijoje. Nieko nebuvau įrodęs, bet jie suteikė man daug laiko aikštėje. Mane sulaikyti buvo sunku, kažkam buvau košmaras.

– Ar košmaru galite būti ir aukštesnio lygio LKL komandoms? Pavyzdžiui, pirmąjį susitikimą Pasvalio komanda žais su šalies čempionu „Žalgiriu“.

– Esu pasiruošęs, juolab, kad su Eurolygos komandomis žaidžiau ir Italijoje. Kita vertus, kita šalis, kita ir situacija. Pamatysime, kas nutiks Kaune. Rezultatas gali būti vienas, bet žinau, kad esu tas pats žaidėjas. Visuomet atiduosiu visas jėgas, stumsiu į priekį komandos draugus ir darysiu viską dėl pergalės.

– Minėjote, kad buvote patenkintas pasirodymu Italijoje. Koks sezonas jus tenkintų Lietuvoje?

– Noriu būti geriausia savo paties versija, stengtis padėti kitiems komandos draugams. Turiu ir individualių tikslų, tačiau juos pasiliksiu sau. Neturiu jokių abejonių – LKL galiu rinkti dvigubo dublio rodiklius.