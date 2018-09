Jimmy Butleris nori būti išmainytas į „Heat“

Pasodint ant suolo galo ir pudyt visa sezona toki klouna. Is vis tiek krepsnyje tiek futbole zaidejai paliko isnagleja ir kaip fyfos viskuom nepatenkinti. Pasiraso kosminius kontraktus o po to prasideda as cia nebenoriu zaist, boiktuoja treniruotes, reiskia pageidavimus i kokia komanda nori eit. Jokios atsakomybes ir patikimumo is zaideju pasirasant kontraktus nebera, viena diena nori kosminio kontrakto gauna ji, kita diena jau nori zaist kitur ir nebeateina i treniruotes. Kontrakte turetu itraukt kazkokius isipareigojimus ir bausmes uz tokius dalykus ir zaidejam nes dabar darosi vis didesnis balaganas.