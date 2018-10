Ugningas startas: „Rytas“ Europos taurės sezoną pradėjo patiesdamas „Unicaja“

Anonimas

Na is tiesu, sunki atkarpa Ryto laukia - ir Europos taureje dvi favoritų komandos per dvi savaites, o i tarpa dar Eurolygos komanda vietiniam fronte, su tiek zaideju bus reikalu atsilaikyti, bet trys sitos pergales butu superinis startas, dvi is triju taip pat labai geras :)