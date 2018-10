„76ers“ į triumfą atvedė dominavęs Embiidas ir trigubą dublį surinkęs Simmonsas

Nuotr.: USA Today – Scanpix

Nuotr. USA Today – Scanpix

„76ers“ savo aikštėje 127:108 sutriuškino „Bulls“ ir iškovojo pirmąją pergalę





Embiidas įmetė 30 taškų, atkovojo 12 kamuolių ir blokavo 4 metimus





Simmonso sąskaitoje – 13 taškų, 13 sugriebtų kamuolių ir 11 rezultatyvių perdavimų





Filadelfijos komanda trečiajame kėlinyje spurtavo 18:0





„76ers“ ekipai 8 krepšininkai pelnė dviženklį taškų skaičių





Statistika

Benas Simmonsas surinko trigubą dublį, Joelis Embiidas buvo nesustabdomas po krepšiu, o Filadelfijos „76ers“ (1-1) NBA pirmenybėse savo aikštėje 127:108 (38:41, 27:17, 37:18, 25:32) sutriuškino Čikagos „Bulls“ (0-1).

Rungtynių žaidėjas Joel Embiid Taškai 30 Naudingumas 37 Blokuoti metimai 4 Baudų metimai 86% 12/14

Mačo lūžis įvyko trečiajame kėlinyje, kuomet Filadelfijos krepšininkai laimėjo atkarpą 18:0 ir 5 taškų persvarą padidino iki 23 (84:61). Per likusį laiką „Bulls“ arčiausiai buvo priartėjusi iki 15 taškų.

Nugalėtojams Simmonsas per 34 minutes įmetė 13 taškų (5/8 dvit., 3/3 baudos), sugriebė 13 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir blokavo du metimus.

Antrąjį savo sezoną žaidžiantis australas pasiekė 13-ąjį savo trigubą dublį ir pagal šį rodiklį susilygino su antrąja vieta. Pirmasis – Oscaras Robertsonas – per pirmuosius dvejus savo metus NBA surinko 67 trigubus dublius.

Tuo metu Embiidas per 33 minutes įmetė 30 taškų (9/11 dvit., 12/14 baudos), atkovojo 12 kamuolių ir blokavo 4 metimus. Vidurio puolėjas puikiai pradėjo mačą ir per 5 minutes įmetė 12 taškų. Joks „76ers“ žaidėjas rungtynių pradžioje per 5 minutes tiek taškų nebuvo įmetęs per pastaruosius 20 sezonų.

Daug dėmesio sulaukė ir pirmojo 2017 metų NBA naujokų biržos šaukimo Markelle’o Fultzo žaidimas. Jis įmetė 12 taškų (4/12 dvit., 1/3 trit., 1/2 baudos), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus, o jau po pirmojo įžaidėjo metimo sirgaliai skandavo „Fultzas, Fultzas, Fultzas“.

Pralaimėjusių gretose 30 taškų įmetė Zachas LaVine’as (9/12 dvit.). To metu pagrindinis „Bulls“ įžaidėjas Krisas Dunnas rungtynes praleido dėl savo sūnaus gimimo.

Filadelfijos ekipoje 8 krepšininkai pasiekė dviženklę pelnytų taškų ribą, o Čikagos – penki.

„76ers“: Joelis Embiidas 30 (9/11 dvit., 12/14 baudos, 12 atk. kam., 4 bl.), Robertas Covingtonas 20, Amiras Johnsonas, Benas Simmonsas (13 atk. kam., 11 rez. perd.) ir Dario Šaričius (10 atk. kam.) po 13, Markelle’as Fultzas (5 rez. perd.) ir Landry Shametas po 12, J.J. Redickas 10.

„Bulls“: Zachas LaVine’as 30 (9/12 dvit.), Bobby Portisas 20 (11 atk. kam.), Antonio Blakeney ir Jabari Parkeris po 15, Justinas Holiday 10.

LaVine'o epizodai:

Rungtynių apžvalga: