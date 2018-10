Šarūnas Jasikevičius: „Fenerbahče“ man visada yra geriausia Europoje“

Savaites rungtynemes paskelbiamas macas kur zaidzia viena maziausiu biudzetu ir geriausia arena turinti komanda bei po atkaklios ir grazios kovos pralaimi vienai turingiausiu ir geriausia sudeti turinciu komandu o cia dar atsiranda pienburniu aiskinanciu kazka. Turetu tiek pinigu kaip Feneris tai Zalgiris su Saru vaziuotu per visus kaip GSW nba vienam sezone. Bet dabar bent jau man malonu ziuret i Zalgirio zaidima ir kaip su tokia sudetim Zali kovoja su visais ir svarbiausia ne tik namie bet ir isvykose. Kas kad pralaimeta, cia EL ir silpnu komandu nera, pasiekt ta ka praeitam sezone bus be galo sunku bet pagal demonstruojama zaidima tikrai kovos del top8 Zali. P.S. Sloukas ir Grangeris is Baskonijos turetu apsibraukt kalendoriuj rungtynes su Zalgiriu nes kaip tik zaidzia taip krenta viskas jiem jau kelintas rungtynes :D