Gudaičio asmeninis rekordas aplaistytas krauju

Domantaso dar sakiiau vasara ,kad rytas galetu pasidometi Mike James...sake zmones kad adomaitis mano jis per prastas rytui....

Dometis gali bet kas is to, milijono neturi is ko moket jam, o jis tiek uzsiprase ir Milanas sutiko moket, butu gi Pao likes bet kai jam pasiule 0.5mln o Calathesui daugiau supyko ir tepe slides. Zaidzia tikrai gerai bet pinigai kosminiai rytui moket.