Toupane'as mėgaujasi Pirėjaus stiliumi: „Visiems krepšininkams patinka žaisti greitai“

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Axelis Toupane’as vieną po kito smeigė taiklius tritaškius į Tel Avivo „Maccabi“ krepšį, kol jo ketvirtasis tolimas metimas padėjo tašką rungtynėse. Atakos laikas tiksėjo į pabaigą, Toupane’as atbėgo į kairįjį aikštės kampą, gavo perdavimą iš Aleksandro Vezenkovo ir kamuolys netrukus skrodė tinklelį.

Foto galerija Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

„Olympiakos“ persvara šoktelėjo iki 86:77 ir likusių 14 sekundžių „Maccabi“ komandai buvo per maža kažką pakeisti.

Taip per vienas rungtynes prancūzas pelnė daugiau taškų (15) ir pataikė daugiau tritaškių (4) nei per pirmas trejas Eurolygos rungtynes (atitinkamai 13 ir 3) kartu sudėjus. „Olympiakos“ iškovojo trečiąją pergalę per ketverias rungtynes ir rikiuojasi pirmose Eurolygos turnyrinės lentelės gretose.

Pirėjuje Toupane'as sako pritapęs greičiau nei pernai Kaune, kur jo pasirodymai ir žaidimo laikas šokinėjo tarsi amerikietiškais kalneliais. Tam įtakos turi ir tai, kad Graikijos komandoje žaidžiamas jam priimtinesnis stilius, ir tai, kad Kaune jam reikėjo laiko apskritai prisitaikyti prie Europos krepšinio.

„Žaidimo stilius čia toks, kad bandome žaisti greitai, o kiekvienas krepšininkas mėgsta tokį krepšinį. Apskritai, buvo gana lengva adaptacija, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ po ketvirtadienio dvikovos Pirėjuje kalbėjo Toupane’as. – Pernai grįžau iš JAV, todėl reikėjo laiko ir prisitaikyti prie Europos krepšinio. Aš nebuvau žaidęs naujojo formato Eurolygoje. Dabar turiu vienų metų patirtį, todėl lengviau.“

Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Vienas iš prisitaikymo pavyzdžių – nuolat minama tritaškio linija, kuri Toupane’ui ir „Žalgiriui“ praėjusio sezono pradžioje kainavo ne vieną tašką. Prancūzas vis neįprasdavo prie siauresnės aikštelės ir taip tritaškiai virsdavo dvitaškiais.

Pirėjuje jis kartais taip pat žvilgčioja į liniją, tačiau meta kur kas užtikrinčiau.

„Gal tai ir yra skirtumas nuo „Žalgirio“, – pastebėjo Toupane’as. – Šaras norėjo, kad veržčiausi po krepšiu, kas man irgi yra gerai, o čia turime daugiau erdvių, Vassilis ir Nigelis sutraukia daug dėmesio, todėl, kai jie atiduoda perdavimą, treneris nori, kad mesčiau. Nuo pirmos treniruočių stovyklos dienos jis man kartojo, kad atakuočiau iš toli.“

Apskritai jo vaidmuo Pirėjuje panašus į tą, kurį jis turėjo Kaune. Jis vis dar ginasi prieš pavojingiausius varžovų perimetro žaidėjus, vis dar pavojingas greitose atakose.

„Kai žaidi tokiose komandose, vaidmuo daugmaž toks pats – žaisti pagal savo stiprybes, – sakė Toupane’as. – Esu gana geras gynėjas, pataikau tritaškius iš kampų, greitame puolime galiu būti agresyvus, o poziciniame – išprovokuoti pražangas.“

Praėjusio sezono pabaigoje šias savo stiprybes jis demonstravo žaisdamas solidžią atkrintamųjų seriją su komanda, kurioje vasarą atsidūrė. Vilkėdamas „Žalgirio“ aprangą, prancūzas per paskutines trejas ketvirtfinalio serijos rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 9 taškus ir po 4 kartus stodavo prie baudų metimo linijos.

„Žalgiris“ tada eliminavo „Olympiakos“ iš kovos dėl Eurolygos trofėjaus ir sezoną baigė geriau nei Pirėjaus klubas. Visgi atvykęs į Graikiją, Toupane’as naujiesiems komandos draugams savo pasiekimais nesigyrė. Kai komandoje yra tokie vaikinai kaip Vassilis Spanoulis ir Georgios Printezis, retas kuris gali girtis.

„Žaidėjai čia turi daug patirties, jie buvę finalo ketvertuose, laimėję Eurolygą. Nekalbėjome apie pernykštį finalo ketvertą, tačiau šnekėjome apie seriją su „Žalgiriu“ ir kiek daug jie pagarbos jaučia Kauno komandai“, – pripažino Toupane’as.

Į Lietuvą jis grįš už pusantro mėnesio ir tikrai apsilankys pamėgtoje suši kavinėje – sako to pasiilgęs tiek pat, kiek ir buvusių komandos draugų. „Olympiakos“ vizitas Kaune numatytas gruodžio 6 dieną.

Jis dar nežinojo, ar šiandien Atėnuose pavyks susitikti su žalgiriečiais, tačiau vakare pasistengs pažiūrėti rungtynes su „Panathinaikos“. Gyvai to padaryti jam nerekomenduojama, nes „Olympiakos“ žaidėjas OAKA arenos tribūnose vis dar yra neįsivaizduojamas vaizdas.

Atmetus tai, pirmieji mėnesiai Graikijos sostinėje jam kol kas klojasi kaip iš pypkės.

„Tai – puikus miestas, todėl adaptacija buvo pakankamai lengva. Organizacija taip pat padėjo lengvai prisitaikyti. Iš fanų kol kas – tik daug meilės. Pralaimėjome vos vienas rungtynes, fanai buvo puikūs“, – sakė Toupane'as.