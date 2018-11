Šarūnas Jasikevičius: „Varžovams įteikėme pergalę“

Pablo Laso Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Pablo Laso Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Paulius Jankūnas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Derrickas Waltonas, Artūras Milaknis ir Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Leo Westermannas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Rungtynių akimirka Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje patyrė trečiąją nesėkmę namuose iš tiek pat galimų. Šįkart Kaune lemiamu metu šeimininkavo Eurolygos čempionai Madrido „Real“ krepšininkai.

„Labai skausmingas pralaimėjimas, nes varžovams, aš galvoju, aišku dabar po rungtynių yra emocijos, bet galvoju, kad įteikėme pergalę. Sukurti žaidybinį planą nebuvo kažkas sunkaus, turėjome aibę pranašumų, aibę dalykų, kur galėjome juos nubausti. Kiekvieną sykį, kai tik išeidavome į priekį, sąžiningai turiu pasakyti, kad įsimylėdavome save ir nustojome kentėti.

Nustodavome kentėti ir pradėdavome žaisti „Real“ krepšinį, kuris yra laisvas, gražus, nuostabus, toks, kurio mes žaisti absoliučiai negalime. Jie triskart sugrįžo į rungtynes ir trečią kartą sugrįžo negrįžtamai. Reikia pripažinti, kad vienintelis skirtumas yra 2 ir 4 kėliniuose padarytos klaidos. Vėlgi, mes nesuradome komandoje vedlio, kuris nuramintų, viską sustatytų, pasiimtų į savo rankas. Įžaidėjų pirmasis darbas darbas yra kontroliuoti komandą, taip pat, kaip ir ir trenerio. Labai skauda, nes jautėsi, kad prieš Eurolygos čempionus turėjome labai daug pranašumų, daugumoje situacijų juos išnaudojome. Mūsų paskaičiavimais, mes Eurolygos čempionams padovanojome apie 30 taškų. Čia yra kosminis skaičius. Taip negali būti. Mes nebuvome pasiruošę nugalėti ir eiti giliau į save, atsiduoti 100 proc. komandai Pavedę į viską pažiūrėjome pro pirštus ir kiekvieną sykį buvome nubausti“, – po rungtynių kalbėjo Jasikevičius.

– Kalbant apie dovanas, kad lėmė, kad svarbiu momentu varžovai atkovojo kamuolius puolime ir kartojo metimus?

– Vienas dalykas yra žaidybinis planas. Stengėmės nuimti Jaycee Carrollą ir kažkur atidavėme tai. Tai mes žinojome. Kitas vienas dalykas – personalinė atsakomybė atsitveriant savo žmogų. Bet vėl pabrėžiu, kad tai žinojome. Varžovai meta daug tritaškių, jie toli atšoka ir tų kamuolių bus. Bet pralaimėjome dėl kitų priežasčių. Kiek padarėme neprotingų baudų, kiek atidavėme kamuolius į rankas situacijose, kai net nėra situacijos. Sąžiningai tai skausminga, nes tokiame lygyje žaidžiame labai daug laiko. Nemanau, kad mes galime žaisti 40 minučių aukščiausiu lygiu. Nemanau, kad tai gali daryti ir kitos Eurolygos komandos. Bet mes žaidžiame 20-23 min. Atėnuose ir Stambule matėme tą patį, taip pat su „Fenerbahče“. Mes tik pavedame truputį taškų ir nustojame būti „Žalgiriu“, mes lakstome padebesiuose ir mus labai greitai nuleidžia. Šiandien buvo taip. Ir man labai skauda, kad tos pastabos nėra priimamos, neatsižvelgiama į detales. Tokią komandą, kaip „Real“, turėjome ten, kur ir norėjome turėti. Ir mes juos paleidome.

Rungtynių žaidėjas Gustavo Ayon Taškai 13 Naudingumas 30 Atkovoti kamuoliai 10 Baudų metimai 63% 5/8

– Sakėte, kad trūko žaidimo organizavimo. Leo Westermannas kažką blogai padarė pirmoje pusėje, kad nežaidė antroje?

– Leo dar truputį turime palaukti. Kažkuriuo momentu taip, jis nepadarė to, ką buvome suplanavę. Apie jį atsakiau, bet man žaidėjų išskirti nepatinka. Mums visų pirma reikia aikštėje atrasti vadovą. Šiai dienai mes tai turime labai nedaug laiko.

– Komanda po penkerių rungtynių turi 2 pergales. Ar jus tai tenkina?

– Vėlgi, sugrįžtame prie to paties – o ką tai pakeičia? 2-3? Mes šioje spaudos konferencijoje kalbame apie šias rungtynes, kitas mačas yra su „Šiauliais“, vėliau važiuojame į Podgoricą. Dabar būtų 0-5, 2-3 ar 5-0, ką tai pakeistų? Svarbiausia yra gerinti krepšinį. Mes kažkur sustojame ties tų pačių klaidų. Mane tai varo iš proto. Mes nereaguojame į pastabas. Pasakiau žaidėjams, kad lygiai tokia pati problema buvo ir praėjusiais metais, mes tuomet irgi padovanojome taškų, bet vėliau prasimušėme, pradėjome giliau lįsti į save, jau taip nedalinome pergalių. Atvirkščiai, labai daug pergalių iškovojome rungtynių gale. Mes dabar to neturime. Potencialas matosi, bet vėlgi sakau žaidėjams, kad galbūt mes ir nebūsime ta komanda, kuri ištrauks potencialą. Mes jo turime, kažką jau pamatėme. Kai tik žaidžiame pagal disciplinuotą žaidybinį planą, mes atrodome tikrai labai gerai. Šiandien, taip pat ir Atėnuose apie tai sakiau. Aš nekalbu apie kosminius dalykus. Kalbu apie mūsų įžaidėjų kamuolio įvedimą. Eiti su kamuoliu ten, o tuomet aš nebegaliu kontroliuoti situacijos. O jeigu iki to net nenueiname, tai yra kažkas blogai. Šiandien tai buvo. Tai buvo 2 ir 4 kėliniuose.

– Per lūžį Fernandezas pataikė kelis tritaškius. Kiek jo klasė turėjo įtakos?

– Mes apie „Real“ klasę galima kalbėti, bet tai mums nepadeda. Mūsų darbas „Žalgiryje“ yra aplošti ekstra klasės žaidėjus. Mes tai žinome. Tokia yra situacija. Mes ne dėl to pralaimėjome. Pridalinome tiek dovanų, kad po jų sugrįžti buvo praktiškai neįmanoma.

– Antrajame kėlinyje, kai „Real“ pavijo, vienu metu pakeitėte 3 žaidėjus.

– Gal, bet iš kitos pusės, mes žaisime su 11-12 žaidėjų, pasižiūrėsime, kas vyksta, nes visi gali duoti. Madridas žaidžia lygiai taip pat, rotacija yra didžiulė. Visos komandos tai daro šį sezoną. Žaidėjas išeina ir turi kažką duoti, jis turi būti pasiruošęs. Čia ne NBA, kai žaidėjas žino, jog išeis septintą minutę ar antro kėlinio pradžioje. Tu išėjai, tai turi kažką duoti. Jeigu neduoti, tai bent nenuimti.

– Jankūnas pirmajame kėlinyje baudė Tavaresą, bet antrajame kėlinyje nusprendėte beveik jo neišleisti į aikštę.

– Paulius žaidžia po traumos. Nenorėjome kalbėti, bet šią savaitę labai daug nesitreniravo. Nemaniau, kad jis gali žaisti daugiau nei 20-23 minučių. Tuomet jis labai tik prie Tavareso, bet stengėmės tai išlaikyti.

– Kaip sekasi prisitaikyti Waltonui?

– Galvoju, kad labai gerai. Prisiminkime, kad jam 23 metai, jis prie metus baigė studijas, pirmą sykį atvažiavo į Europą. Jam labai sunku, jis ir pirmą kartą arenoje žaidžia prie tiek žmonių. Jis stengiasi, trečio kėlinio spurtas buvo inicijuotas jo. Vėliau galbūt pavargo, galbūt pradėjo labai komfortabiliai jaustis. Taip žaisdamas prieš Madridą esi greitai nubaustas. 3 rungtynės sužaistos ir visose yra duota naudos. Įžaidėjui atvykti į Europą, pas trenerį, kuris turi daug detalių, tikrai nėra lengva. Jis viską priima labai greitai.