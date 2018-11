„BasketNews.lt“ NBA klubų reitingas (II): buksuojantys favoritai ir signalas LeBronui

Nuotr.: AFP, AP, Reuters – Scanpix Nuotr. AFP, AP, Reuters – Scanpix Didžioji dalis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) komandų jau sužaidė dešimtadalį sezono rungtynių, per kurias buvo galima išvysti netikėtų X faktorių bei neplanuotų favoritų duobių. Tinklalapis „BasketNews.lt“ įvertina, kaip NBA komandos startavo, kaip pagal pajėgumą jos atrodo šiuo metu ir kokių rezultatų galima tikėtis ateityje. Tai subjektyvus reitingas, todėl savo nuomones kviečiame pareikšti komentaruose. 1. „Golden State Warriors“ (9-1) Apie taip galingai sezoną pradėjusius „Warriors“ pasakyti daug ko nėra ir tik belieka mėgautis jų demonstruojamu žaidimu. 2. Toronto „Raptors“ (9-1) Geresnio starto „Raptors“ veikiausiai negalėjo nė susapnuoti. Aiškią lyderio rolę perėmęs Kawhi Leonardas fiksuoja didžiausią rezultatyvumą savo karjeroje (vid. 26,1 tšk.), Kyle‘as Lowry – daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliekantis krepšininkas (vid. 11,6), o „Raptors“ pagal pelnomus taškus yra antri Rytuose (vid. 116,7). 3. Denverio „Nuggets“ (8-1) Be jokios abejonės kol kas didžiausi šio sezono išsišokėliai. Koją kojon su „Warriors“ žengiantys „Nuggets“ savo kelyje jau patiesė tuos pačius NBA čempionus bei įtikinamai įveikė perspektyviąją Jutos „Jazz“ ekipą. Taip pat įdomu, jog Denverio klubas neina populiariu tritaškius propaguojančiu keliu bei pagal išmetamų tolimų metimų skaičių lygoje yra 23, o universalusis Nikola Jokičius toliau sėkmingai įrodinėja, jog vidurio puolėjo pozicija toli gražu nėra mirusi. Prie sėkmingo starto prisidėjo ir puiki gynyba – pagal praleidžiamus taškus „Nuggets“ rikiuojasi treti. 4. Milvokio „Bucks“ (8-1) Giannio Antetokounmpo įspūdingas žaidimas tampa vis didesne norma ir jis be jokios abejonės yra „Bucks“ veidas, tačiau nemažą įtaką komandos rezultatams turi ir puikiai įsilieję naujokai. Vasarą prie komandos prisijungę Brookas Lopezas, Donte DiVincenzo ir Ersanas Ilyasova kartu meta po 28,7 taško per rungtynes ir pridėjo „Bucks“ trūkstamo ginklo – tritaškių. 5. Portlando „Trail Blazers“ (7-3) „Trail Blazers“ jau patiesė San Antonijaus „Spurs“, Hjustono „Rockets“ ir Rytuose gerai atrodančius „Pacers“, o komandai padeda ne pirmą sezoną rungtyniaujantis Damiano Lillardo, C.J. McCollumo ir Jusufo Nurkičiaus branduolys, su kuriuo visą laiką buvo vyriausiasis treneris Terry Stottsas. Dar vienas Portlando ekipos pranašumas – ilgas atsarginių žaidėjų suolelis, renkantis po 41,5 taško ir pagal šį rodiklį esantis pirmajame lygos dešimtuke. 6. Bostono „Celtics“ (6-3) „Celtics“ sezoną pradėjo ne taip lengvai, kaip galima tikėtis, tačiau pergales Brado Stevenso auklėtiniai ištraukti sugeba. Lėtoką pradžią galima sieti su sąlyginai slogia lyderių Gordono Haywardo (vid. 10,4 tšk.) ir Kyrie Irvingo (vid. 17,9 tšk.) pradžia. Kuomet šie krepšininkai įgaus optimalią sportinę formą, su ja turėtų ateiti ir dar geresni „Celtics“ rezultatai. 7. San Antonijaus „Spurs“ (6-2) Sezono pradžia sufleruoja, jog tie, kurie abejojo „Spurs“ galimybėmis, gaus eilinę Greggo Popovichiaus ir jo kompanijos pamoką apie tai, kaip negalima jų nuvertinti. Nepaisant visų traumų, „Spurs“ renkasi pergales, o jų vežimą tempia sėkmingai įsiliejęs DeMaras DeRozanas ir LaMarcusas Aldridge‘as. 8. Indianos „Pacers“ (7-3) Kaip ir buvo galima tikėtis, „Pacers“ demonstruoja gerą krepšinį, o aplink Victorą Oladipo sustatyti Domantas Sabonis, Mylesas Turneris ir Bojanas Bogdanovičius sėkmingai žaidžia savo rolėse bei įneša svarų indėlį į pergales. Vis tik sezono eigoje, komandai reikės tikėtis išvengti traumų, mat vien be Sabonio „Pacers“ atsarginių taškų vidurkis smuktelėtų iki 26,2 per rungtynes. 9. Jutos „Jazz“ (4-5) „Jazz“ – dar viena komanda, iš kurios buvo galima tikėtis sėkmingesnės pradžios, kuri nieko blogo ir nežadėjo. Jutos klubas dar ir dabar patenka į geriausiai besiginančių komandų dešimtuką, tačiau šiuo metu turi trijų pralaimėjimų seriją, be to aukščiau išvardintos komandos demonstruoja geresnę sportinę formą. 10. Filadelfijos „76ers“ (6-5) 'Didžiąją dalį „76ers“ pralaimėjimų iš dalies galima pateisinti, mat jie buvo patirti prieš puikią formą demonstravusius Detroito „Pistons“ ir Milvokio „Bucks“ bei stipresnes Bostono „Celtics“ ir Toronto „Raptors“ ekipas. Vis tik ilgalaikėje perspektyvoje, norint pasiekti daugiau, reikės nugalėti visus ir pasitempti didžiajai daliai žaidėjų, mat bent jau kol kas didžioji našta puolime krenta ant Joelio Embiido pečių. Puikiausias to pavyzdys – mačas su „Nets“, kuomet Embidas pelnė 16 taškų, o Filadelfijos ekipa buvo sutriuškinta. 11. Memfio „Grizzlies“ (5-3) Bene puikiausias įrodymas kokia apylygi yra Vakarų konferencija. Nors tokia aukšta „Grizzlies“ pozicija yra kiek netikėta, tačiau bet kokiu atveju šiai ekipai duoklę atiduoti reikia ir neįtraukti jos į pirmų aštuonių Vakarų konferencijos komandų sąrašą būtų nesąžininga. Kaip ir buvo spėjama, ekipą paskui save traukia Mike‘as Conley ir Marcas Gasolis, o pagyrų nusipelno ir vietą komandoje radęs naujokas Jarenas Jacksonas. 12. Oklahomos „Thunder“ (4-4) Keturiais pralaimėjimais startavę „Thunder“, panašu, bunda iš Letargo miego bei pradeda skinti pergales. 4 laimėjimų serijoje ženkliai išaugo komandos rezultatyvumas (vid. 122,5 tšk.), o klubo sirgalius turėtų džiuginti sėkmingas Denniso Schroderio įsiliejimas – gynėjas „Thunder“ gretose renka po 14,6 taško per susitikimą ir pagal šį rodiklį yra trečias ekipoje. 13. Hjustono „Rockets“ (3-5) „Rockets“ sezoną pradėjo per pirmąsias šešerias rungtynes iškovoję vos vieną pergalę. Po penktojo mačo Chrisas Paulas užsiminė, jog komandai reikia pokyčių gynyboje, mat tuo metu „Rockets“ į krepšį praleisdavo po 118,8 taško per susitikimą. Po įžaidėjo žodžių išvados buvo padarytos – Hjustono klubas per pastarąsias trejas rungtynes varžovams leido įmesti po 101 tašką. Jeigu Mike‘o D‘Antoni auklėtiniai išlaikys discipliną, sezono eigoje jie bus visiškai pajėgūs grįžti ten, kur ir buvo prognozuojama prieš prasidedant sezonui. 14. Detroito „Pistons“ (4-4) Karštai sezoną pradėję ir 4 pergales paeiliui nuskynę „Pistons“ atvėso, o laimėjimų seriją pakeitė nesėkmės. Vis tik Dwane‘as Casey, panašu, paneigė apie save sklandžiusį mitą, jog nemoka deramai išnaudoti aukštaūgių, o tą atspindi Blake‘o Griffino (vid. 28,6 tšk.) ir Andre Drummondo (vid. 17,6 tšk., 15,4 atk. kam.) duetas. 15. Šarlotės „Hornets“ (5-5) Ar šis sezonas gali būti tas, kuriame „Hornets“ grįš į atkrintamąsias? Galbūt, tačiau Kemba Walkerio puolimo konvejeris ir toliau turi veikti be didesnių priekaištų, o vieną nerezultatyviausių karjeros sezonų žaidžiantis Nicolas Batumas imti pavyzdį iš tautiečio Tony Parkerio, kuris ženkliai pagerino savo statistiką, nepaisant mažesnio minučių skaičiaus. 16. Los Andželo „Lakers“ (4-6) Jog LeBronas Jamesas pastaraisiais metais, o ypač reguliariajame sezone, mėgsta atsipūsti gynyboje, niekam nėra paslaptis, tačiau Vakarų konferencijos komandų kalibras nuo Rytuose esančių klubų skiriasi. „Lakers“ taip pat savo sudėtyje neturi solidžiai gynyboje dirbančio žaidėjo, o tai atspindi ir statistika – Kalifornijos ekipa į savo krepšį praleidžia po 120 taškų ir pagal šį rodiklį yra ketvirti nuo galo visoje lygoje. Būtent Jamesas, kaip komandos lyderis, turėtų būti pirmasis žmogus komandoje, kuris parodytų deramą pavyzdį kitiems komandos draugams. 17. Minesotos „Timberwolves“ (4-6) Žinant su kokiomis nuotaikomis „Timberwolves“ pasitiko sezoną, komandos demonstruojami rezultatai nėra blogi. Jimmy Butleris dar dabar kelia nepasitenkinimą, jog nėra iškeičiamas, tačiau aikštelėje savo darbą padaro ir į komandos pergales įneša didžiausią indėlį. Pozityvo į rūbinę turėjo įnešti ir driokstelėjęs Derrickas Rose‘as, taigi nurašyti „Timberwolves“ negalima. 18. Sakramento „Kings“ (6-4) Maloniai sezono pradžia stebinantys „Kings“ Vakaruose rikiuojasi šešti, tačiau, jog ekipa išlaikys tokį tempą, tikėtis sunku. Vis tik didžiausių nuopelnų už šiuos rezultatus nusipelnantis strategas Dave‘as Joergeris sėkmingai įdiegė puolimo schemas. To rezultatas – ekipa pagal pataikymą iš žaidimo ir trijų taškų zonos nusileidžia tik „Warriors“, o pagal pelnomus taškus rikiuojasi trečia. 19. Majamio „Heat“ (3-5) Nors „Heat“ sezono pradžioje kalnų neverčia, tačiau gerokai susilpnėjusiose Rytų konferencijoje Floridos klubas vietą pirmajame aštuonetuke vietą rasti gali. Juolab, jog komandą treniruoja perspektyvus, bet ir patirties turintis Ericas Spoelstra, o paskutinį karjeros sezoną žaidžiančiam Dwyane‘ui Wade‘ui patekimas į atkrintamąsias būtų puiki atsisveikinimo dovana. 20. Los Andželo „Clippers“ (5-4) „Clippers“ duona sezono pradžioje buvo įspūdingas puolimas. Pagal atsarginių žaidėjų pelnomus taškus Doco Riverso auklėtiniai tiesiog dominuoja visoje lygoje. „Clippers“ atsarginiai surenka 57,7 taško, kuomet antroje vietoje esantys „Hornets“ – 50. Pagal tritaškių pataikymo procentą klubas rikiuojasi trečias, o pagal apskritai pelnomus taškus – aštuntas. Vis tik net ir išlaikius panašius rodiklius, Kalifornijos ekipos šansai patekti į atkrintamąsias ne per didžiausi. 21. Bruklino „Nets“ (4-6) Cariso LeVerto pavardė veikiausiai nėra girdėta daugeliui, tačiau akivaizdžiai geriausią karjeros sezoną žaidžiantis lengvojo krašto puolėjas renka po 20 taškų per rungtynes ir tempia „Nets“ į priekį. Bruklino klubas šį sezoną privertė paprakaituoti „Golden State Warriors“, o įprastai siautėjantį Anthony Davisą sulaikė iki 18 pelnytų taškų. Apie atkrintamąsias kalbėti dar per anksti, tačiau yra prošvaisčių, jog šis sezonas nebus lentelės dugne. 22. Naujojo Orleano „Pelicans“ (4-5) Galingai sezoną pradėję „Pelicans“ greitai atvėso ir krito į penkių pralaimėjimų liūną. Galima kalbėti apie tai, jog „Pelicans“ pralaimėjo sąlyginai stipresnėms komandoms, tačiau, norint patekti į Vakarų konferencijos atkrintamąsias, privalu laimėti ir prieš tokias ekipas. „Pelicans“ rezultatams atsiliepia ir slogus Anthony Daviso startas – komandos lyderis žaidžia nerezultatyviausią sezoną nuo 2013-2014 m., kuris jam buvo antrasis lygoje. 23. Vašingtono „Wizards“ (2-7) Katastrofiškai sezoną pradėjusius Vašingtono „Wizards“ į pačią lentelės apačią stumti būtų dar per anksti, o ir komandoje yra pakankamai talento, galinčio išlipti iš duobės. Vis tik ekipos sirgaliams optimizmo neprideda faktas, jog „Wizards“ yra daugiausiai taškų praleidžianti komanda visoje NBA, o vyriausiojo trenerio Scotto Brookso kėdė bent jau šiuo metu yra saugi. 24. Klivlando „Cavaliers“ (1-8) „Cavaliers“ išgyvena dar didesnį chaosą nei laipteliu aukščiau esantys „Wizards“. Po 6 pralaimėjimų atleistas strategas Tyronnas Lue, komandos veteranų noras būti išmainytiems ir dvejonės dėl naujoko Collino Sextono žaidimo bei Kevino Love‘o trauma signalizuoja apie itin rimtas problemas. Vis tik ant popieriaus „Cavs“ yra stipresni už didžiąją dalį žemiau esančių komandų, taigi ši pozicija ekipai yra duodama avansu, suteikiant šansą pakeisti esamą situaciją. 25. Orlando „Magic“ (3-6) „Magic“ fronte nieko naujo. Kaip ir pastaruosius kelerius sezonus, komandos lyderiu yra juodkalnietis Nikola Vučevičius, tačiau puolėjas savo ekipos iki atkrintamųjų veikiausiai nenuves ir šiemet, o komandos vadovybė koncentruosis į dar vieną galimybę gauti aukštesnį šaukimą. 26. Niujorko „Knicks“ (3-7) Be dėl traumų pakirstų Kevino Knoxo ir Kristapo Porzingio likusius „Knicks“ tempti bando Timas Hardaway, tačiau skambių pergalių šiemet Niujorko klubui pasiekti dar nepavyko. Apatinėje Rytų konferencijos lentelėje taip pat ankšta, taigi po kurio laiko „Knicks“ smigti gali dar žemiau. 27. Atlantos „Hawks“ (3-6) Gal skamba ir ironiškai, tačiau 3 pergalės per pirmąsias 9 rungtynes, aukščiausio šaukimo siekiančiai komandai yra sąlyginai per daug. Dėl kitų palankių rezultatų „Hawks“ šiuo metu žengia vienuolikti, tačiau sezono eigoje Atlantos klubas turėtų nusėsti turnyrinės lentelės apačioje. Ekipos vadovus taip pat turėtų džiuginti geras Trae Youngo žaidimas – naujokas fiksuoja 19,1 taško ir 7,9 rezultatyvaus perdavimo rodiklius. 28. Dalaso „Mavericks“ (2-7) Šiuo metu didžiausias „Mavericks“ priešas yra jie patys. Rickui Carlisle‘ui vis dar reikia sulipdyti komandą ir suskirstyti žaidėjus į jiems labiausiai tinkamas roles, o patiems krepšininkams labiau pasitempti. Iš DeAndre Jordano norėtųsi jam įprastos solidžios gynybos bei aštrumo žaidžiant du prieš du, tuo metu Wesley Matthewsas tritaškius meta blogiausiu procentu savo karjeroje. 29. Fynikso „Suns“ (2-7) „Suns“ šį sezoną vėl kovos dėl aukščiausio šaukimo naujokų biržoje ir tokie rezultatai klubo vadovybę veikiausiai tenkina. Į NBA sėkmingai įsiliejo ir pirmasis šaukimas Deandre Aytonas, per rungtynes renkantis po 16 taškų ir atkovojantis po 10,7 kamuolio. 30. Čikagos „Bulls“ (2-8) Vienintelis šviesulys „Bulls“ gretose – po sunkios traumos atsigavęs Zachas LaVine‘as, kuris žiba gražiausiomis spalvomis, tačiau jo pastangų pergalėms negana ir komanda turi prasčiausią pergalių/pralaimėjimą Rytuose. Kaip bebūtų, viskas klostosi pagal naują puslapį verčiančio Čikagos klubo planą.

