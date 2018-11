Rezultatyviausiai žaidęs Dončičius padėjo nutraukti „Mavs“ nesėkmių ruožą

Nuotr.: AP – Scanpix

„Mavericks“ 119:100 palaužė „Wizards“ ir nutraukė 6 nesėkmių seriją





Luka Dončičius įmetė 23 taškus ir nugalėtojų komandoje buvo rezultatyviausias





3-7 „Mavericks“ startas – geriausias per trejus metus





Tai buvo jau 16-oji „Mavs“ pergalė per pastaruosius 17 mačų su „Wizards“





Statistika

Luka Dončičius buvo rezultatyviausias Dalaso „Mavericks“ (3-7) žaidėjas, o jo traukiama komanda savo aikštėje 119:100 (35:24, 35:25, 17:29, 32:22) užtikrintai įveikė Vašingtono „Wizads“ (2-8) krepšininkus.

Rungtynių žaidėjas Harrison Barnes Taškai 19 Naudingumas 24 Atkovoti kamuoliai 13 Perimti kamuoliai 2

„Mavericks“ nutraukė šešių pralaimėjimų seriją. Pergalės skonio ji nebuvo pajutusi pustrečios savaitės.

Slovėnas Dončičius per 33 minutes pelnė 23 taškus (7/9 dvit., 2/7 trit., 3/3 baudos), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 1 kamuolį ir suklydo 4 kartus bei dukart prasižengė.

Tai buvo jau 16-oji „Mavericks“ pergalė per pastaruosius 17 mačų su Vašingtono krepšininkais. 3 pergalės per 10 rungtynių – geriausias „Mavs“ rezultatas per pastaruosius trejus metus.

2016-2017 m. sezone klubas pradėjo laimėdamas 2 mačus per 15 rungtynių, o 2017-2018 m. – dvejas rungtynes per 16 rungtynių.

Po dviejų kėlinių „Mavericks“ pirmavo 21 taško persvara (70:49), tačiau „Wizards“ grąžino intrigą. Po trečiojo kėlinio svečių deficitas sumažėjo iki 9 taškų, o lemiamo ketvirčio pradžioje ji priartėjo iki 6 taškų.

Visgi Dalaso krepšininkai tuomet vėl šovė į priekį ir po spurto 20:5 pabėgo iki 21 taško persvaros bei užtikrintai iškovojo pergalę.

„Mavericks“: Luka Dončičius 23 (7/9 dvit., 6 atk. kam.), Wesley Matthewsas 22 (5/8 trit.), Dennisas Smithas (7 rez. perd.) ir Harrisonas Barnesas (13 atk. kam.) po 19, Dorianas Finney-Smithas 11, Jose Barea (8 rez. perd.) ir DeAndre Jordanas (12 atk. kam.) po 8.

„Wizards“: Johnas Wallas 24 (10 rez. perd.), Bradley Bealas (1/9 trit.) ir Otto Porteris (5/6 trit.) po 19, Dwightas Howardas (11 atk. kam.), Austinas Riversas ir Jeffas Greenas po 8.

