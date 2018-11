„Neptūno“ nustebintas Čeponis: „Kaunasi kaip už tėvynę“

asgaf

Teisingas straipsnis. Tikrai stebina Neptūnas. Beveik likviduotos skolos? Būtų įdomu išgirsti iš klubo apie šitą padėtį, kiek jos likviduotos, nes jeigu per vieną sezoną sugebės grąžinti skolas, tai didelė pagarba Neptūno vadovybei, nes kiek buvo kalbėta, kad planas atiduoti skolas per 2-3 metus. Klubas eina teisingu keliu, kas gerai, kad klubo vadovai yra žmonės, kurie myli šią sporto šaką ir yra klaipėdiečiai, tai daug ką pasako, kad klubo viduje tvyro geros nuotaikos, kad skolos atiduodamos greitai, tik bilietų kainas galėtų šiek tiek nuleisti, tada manau net ir į paprastas lkl rungtynes surinktų 90% arenos sirgalių. Žinoma bus sunku išlaikyti tas pozicijas, kurios jau yra išsikovotos, bet žinant, kad prieš tą patį žalgirį ar rytą žais namuose, optimistiškai nuteikia, svarbiausia išvengti traumų. Ir kaip bebūtų, neptūno suolelis trumpas, realiai žaidžia 7 žaidėjai, tas gali pakišti koją sezono pabaigoje, kai pagrindiniai žaidėjai bus be jėgų, reikia tikėtis jaunimo tobulėjimo ir didesnio indelio komandoje.