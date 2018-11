Milano klubo sėkmė sezono pradžioje: trumpalaikė ar sėkmingų pokyčių pavyzdys?

Nuotr.: olimpiamilano.com

Lietuviškasis Milano „AX Armani Exchange“ (4-1) labai sėkmingai pradėjo Eurolygos kovas, o tai lėmė keli esminiai pokyčiai komandos žaidime bei teisingi vadovybės sprendimai tarpsezoniu.

Pergalė prieš Podgoricos „Budučnost“ (82:71) buvo būtina, tačiau laimėjimą Pirėjuje prieš vietos „Olympiakos“ (99:75) galime vadinti įspūdingu. Pralaimėjimas prieš Madrido „Real“ (85:91) buvo patirtas tik ketvirtajame kėlinyje, o prieš Maskvos srities „Chimki“ (81:80) ir Stambulo „Anadolu Efes“ (81:80) dizainerius lydėjo sėkmė.

Praėjusiame Eurolygos sezone madų sostinės klubas liko priešpaskutinis – 15-as, kai iškovojo 10 pergalių ir patyrė 20 nesėkmių.

Per vasarą Simone Pianigiani treniruojamoje komandoje buvo išsaugotas branduolys, tačiau įvyko ir keli esminiai pasikeitimai sudėtyje.

Pirmiausia, klubą paliko individualiai stiprūs, bet savanaudišku žaidimu pasižymėję Andrew Goudelockas bei Jordanas Theodore‘as, o juos pakeitė labai aukšto meistriškumo perimetro žaidėjai Nemanja Nedovičius ir Mike‘as Jamesas.

Taip pat prie klubo prisijungė per kelias pozicijas galintis žaisti Jeffas Brooksas, pakeitęs vilčių nepateisinusį Amathą M‘Baye. Komandoje liko vidurio puolėjai Artūras Gudaitis bei Kalebas Tarczevski, puolėjai Mindaugas Kuzminskas ir Vladimiras Micovas ir gynėjai Dairis Bertanis su Curtisu Jerellsu.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia sėkmingą „AX Armani Exchange“ startą Eurolygoje ir žaidimo pasikeitimus po praėjusio sezono.

Pasikeitęs lyderis

Pianigiani taktika nuo praėjusio sezono nepasikeitė, kai visos žaidimo vadžios yra patikimos dviem individualiai stipriems gynėjams.

Pernai daugiau negu trečdalį komandos metimų per rungtynes išmesdavo du žmonės – Theodore‘as ir Goudelockas – iš viso po 21,25 metimo (34,6 proc. visų komandos metimų) per mačą. Šį sezoną juos pakeitė Jamesas ir Nedovičius, kurie kartu išmeta net 26,4 kartus (40,8 proc. visų komandos metimų) per rungtynes.

Serbas praleido praėjusius du mačus dėl traumos, o tai lėmė Jameso išaugusių metimų skaičių, kuris buvo ir taip didelis. Legionierius mačuose su „Chimki“ ir „Anadolu Efes“ išmetė 37 metimus.

Iš viso Jamesas (vid. 16,2 metimo) Eurolygoje nusileidžia tik Aleksejui Švedui (vid. 19,6) pagal metimus per rungtynes ir yra tikras komandos lyderis šiais metais.

Amerikietis per 34 minutes renka po 19,2 taško ir atlieka 6,2 rezultatyvaus perdavimo, o jam būnant aikštėje „AX Armani Exchange“ įmeta net 84,1 procentus visų savo taškų.

Jamesas susidūrė su pataikymo problemomis sezono pradžioje (pataiko 44,7 proc. dvitaškių ir tik 27,9 proc. tritaškių), tačiau svarbiausiais momentais būtent jis prisiima atsakomybę.

Pianigiani mažiausiai už dvi pergales šiame sezone gali dėkoti Jamesui. Legionierius mače su „Chimki“, likus 3 sekundėms iki rungtynių pabaigos, išprovokavo varžovų pražangą atakuodamas iš toli ir realizavo visus tris baudos metimus, o tai madų sostinės klubui atnešė pergalę minimalia persvara (81:80).

Individualus meistriškumas ir lyderio savybės po savaitės atnešė dar vieną pergalę. Jamesas iki paskutinės atakos iš žaidimo atakavo tragiškai (3/19 met.), tačiau likus sekundei iki mačo pabaigos pataikė tritaškį, o tai leido dar kartą minimaliu pranašumu įsirašyti dizaineriams pergalę, šį kartą prieš „Anadolu Efes“ (81:80).

Galime jau dabar drąsiai teigti, kad amerikietis yra daug labiau tinkamas žaidėjas italo schemoms nei praėjusiame sezone žaidę Theodore‘as ir Goudelockas, kai dažnai matydavome, kaip komandos atakos baigiasi neparuoštais metimais dėl individualių savybių trūkumo.

Tritaškiai ir kamuolio branginimas

Sezono pradžioje „AX Armani Exchange“ žymiai dažniau remiasi tritaškiais metimais nei praėjusį sezoną.

Milano ekipos krepšininkai pagal išmestus tritaškius metimus Eurolygoje užima antrąją vietą, vidutiniškai atakuodami po 28,6 karto iš toli (35 proc. pataikymas). Pernai italų klubas iš tritaškio zonos mesdavo po 23,5 karto (12-oji vieta Eurolygoje) ir tai darydavo 36,7 procentų taiklumu.

Prie to labiausiai prisidėjo rokiruotė įžaidėjo pozicijoje, kur labiau linkusį draskyti varžovų gynybą Theodore‘ą (vid. 2,9 trit. per mačą), pakeitė anksčiau minėtasis Jamesas (vid. 8,6 trit. per rungtynes), kuris nevengia atakuoti iš toli, nors sezono pradžioje jo pataikymo procentas ir nėra aukštas.

Taip pat pastebima ir Micovo išaugusi rolė puolime. Per pirmąsias penkerias Eurolygos rungtynes serbas pelnė vidutiniškai po 14,8 taško, per mačą išmesdamas 4,9 kartus iš tritaškio zonos ir pataikydamas aukštu 45,8 procentų taiklumu.

Pastebima, kad pasikeitus Milano komandos gynėjų linijai, nepasikeitė mažai daromų klaidų skaičius.

Pianigiani puolimas yra paremtas individualiu žaidėjų meistriškumu ir nereikalauja sudėtingų derinių, o dėl to italai per mačą daro mažiausiai klaidų Eurolygoje (vid. po 10). Taip buvo ir pernai, kai priešpaskutinėje vietoje likęs klubas klysdavo tik po 10,6 karto.

Tiesa, „AX Armani Exchange“ nelabai yra linkę dalintis kamuoliu – vidutiniškai atlikdami po 15 rezultatyvių perdavimų, pagal šį statistinį komponentą jie yra keturiolikti.

Artūro Gudaičio faktorius ir atkovoti kamuoliai

Gudaitis žaidžia įspūdingą sezoną ir yra naudingiausias komandos krepšininkas. Lietuvis per 22 minutes pelno po 12,2 taško, atkovoja po 7,2 kamuolio, išprovokuoja po 5,2 pražangos ir renka 20,6 naudingumo balo, o tai yra trečias rezultatas lygoje.

Centras puolime atkovoja po 3 kamuolius ir tai yra penktas rezultatas Eurolygoje, o padidėjęs visos komandos atkovotų kamuolių vidurkis stipriai prisideda prie sėkmingo Milano žaidimo.

Pernai lietuviškasis Italijos klubas per rungtynes atkovodavo po 31,8 kamuolio (14-oji vieta), o jau šiemet šis skaičius išaugo daugiau negu 5 kamuoliais – 37,4 nusiimtų kamuolių (4-oji vieta).

Prie tokios pagerėjusios kovos dėl kamuolių stipriai prisideda iš Malagos „Unicaja“ atvykęs sunkusis krašto puolėjas Brooksas. Amerikietis pakeitė išvykusius vilčių nepateisinusius M‘Baye ir Cory Jeffersoną, kurie kartu sudėjus nusiimdavo vos po 3,3 kamuolio per mačą.

Pats Brooksas puolime neišsiskiria ir per 21 minutę renka po 4,4 taško ir atkovoja po 5,6 kamuolio, tačiau jo +/- rezultatas yra didžiausias komandoje (+51). Palyginimui, kitas Milano komandos sunkusis kraštas Kuzminskas turi neigiamą +/- rezultatą (-17).

Tradiciniai centrai ir gynyba pikenrole

Pianigiani vadovaujamas klubas antrą sezoną iš eilės remiasi dviem tipiniais centrais. Vidurio puolėjai Gudaitis su Tarczewski yra fiziškai galingi, tačiau nemobilūs centrai.

Tai lemia, kad gynyboje prie užtvarų perimetro žaidėjai negali keistis dengiamaisiais su aukštaūgiais ir taiko „show“ gynybą. Tai yra, kai vidurio puolėjas, šiuo atveju Gudaitis arba Tarczewskis, pasaugo varžovų žaidėją esantį su kamuoliu pikenrolo situacijoje ir tik komandos draugui išlindus iš už užtvaros, iškart grįžta prie savo tiesioginio oponento.

Gynyboje sezono pradžioje Milanas praleidžia po 79,4 taško ir užima solidžią 6 vietą pagal šį statistikos komponentą, tačiau du prieš du situacijose ne retai pritrūksta susikalbėjimo.

Dažnai matėme mačuose prieš „Anadolu Efes“ ir „Real“, kai perimetro žaidėjui nepavykus greitai išlįsti iš užtvaros, yra ištampoma Milano gynyba ir vidurio puolėjo tiesioginis oponentas nieko netrukdomas deda iš viršaus.

Visa tai yra ištaisoma, didėjant komandos tarpusavio ryšiui, tačiau laikas parodys, ar įvairovės trūkumas centro pozicijoje nepakiš kojos Pianigiani auklėtiniams ateityje, o kol kas praleidžiamų taškų skaičius turėtų tenkinti ir trenerį, ir žaidėjus.

Dar anksti spręsti apie tikrąjį dizainerių pajėgumą, tačiau apibendrinant, „AX Armani Exchange“, įvykdę kelis esminius sudėties pakeitimus, atrodo galingai ir bus įdomu stebėti Kuzminsko ir Gudaičio komandos pasirodymą viso sezono metu. Šiuo metu Milanas yra tarp 4 geriausių Eurolygos komandų, o artimiausiu metu vyksiančiose dvikovose prieš Maskvos CSKA, Vitorijos „Baskonia“, „Barceloną“ ir tą patį Kauno „Žalgirį“ pamatysime, ar tai yra atsitiktinumas, ar gerų vasaros darbų įrodymas.