Čepukaitis: „Neabejoju, kad kitą sezoną Gebenas žais „Žalgiryje“

„Taip, tai vienas geriausių mano karjeros sezonų“, – neabejojo po metų pertraukos vėl į Uteną sugrįžęs bei greitai savo vietą po saule suradęs Vaidas Čepukaitis.

Praėjusį sezoną Panevėžio „Lietkabelyje“ žemiausią karjeros efektyvumą rodiklį (vid. 6 naud. balai) fiksavęs aukštaūgis šįmet „Juventus“ ekipoje blykstelėjo naujomis ir dar neregėtomis spalvomis – 17,2 naudingumo balai per 22 minutes ir ketvirtoji vieta visoje lygoje.

Centras staigiai tapo viena pagrindinių Žydrūno Urbono vadovaujamos ekipos figūrų – vidutiniškai pelno po 10 taškų (dvit. 73,3 proc.), atkovoja po 6,4 ir perima po 1,2 kamuolio, atlieka po 2,1 rezultatyvaus perdavimo, blokuoja po 1 metimą.

„Šį sezoną treneris manimi pasitiki labiau nei pernai, duoda daugiau žaidybinio laiko, – bendraudamas su LKL.LT geresnio žaidimo priežastis vardino Čepukaitis. – Gerai treniruojamės, tad viskas yra šaunu.“

Nors iš Alytaus kilęs 29-erių vidurio puolėjas net keturis kartus surinko 24 ar daugiau efektyvumo balų, tačiau ambicingą sudėtį surinkęs „Juventus“ dažniau klupo nei iškovojo pergales.

Ieškojimų kelyje esanti Utenos komanda šią vasarą išlaikė penkis praėjusiame sezone žaidusius krepšininkus: Dovį Bičkauskį, Karolį Guščiką, Arvydą Šikšnių, po traumos neseniai atsigavusį Kenny Gainesą ir epizodiškai žaidžiantį jaunąjį Ugnių Nikitiną.

Čepukaitis neneigia, kad daug naujokų turinčiai komandai reikėjo laiko apsitrinti aikštelėje ir pajusti bei suprasti vienas kito stipriąsias puses.

„Sezono pradžioje jautėme susižaidimo stoką, – sakė naudingiausias praėjusios „Betsafe–LKL“ savaitės krepšininkas. – Dabar jau viskas gerai – legionieriai apsiprato, o mes tarpusavyje irgi gerai jaučiamės.

Naujokai lietuviai (aut. past. – Tomas Dimša ir Marius Runkauskas) neatrodė, kad būtų kur atitrūkę, tai savi žmonės.“

Vienas ryškiausių „Juventus“ naujokų – iš Kauno „Žalgirio“ nuomos pagrindais šią vasarą persikėlęs 24-erių vidurio puolėjas Martinas Gebenas.

208 cm ūgio fiziškai stiprus ir atletiškas centras jau prisistatė krepšinio sirgaliams vis patekdamas į gražiausių savaitės epizodų rinkinius – tiek dėjimais, tiek blokuotais metimais.

„Labai geras žaidėjas, neabejoju, kad kitą sezoną jis žais pagrindinėje „Žalgirio“ ekipoje, – apie komandos draugą kalbėjo Čepukaitis. – Gerai treniruojasi, gerai žaidžia, gerai ir rūbinėje jaučiasi.

Gebenas turi puikų šuolį – per rungtynes jis dar neparodo to, ką atlieka per treniruotes. Išties įspūdingi dėjimai.“

Devynis naujus žaidėjus tarpsezonyje įsigijęs Utenos klubas per pirmąjį „Betsafe–LKL“ ratą iškovojo 4 pergales ir patyrė 5 pralaimėjimus, tad šiuo metu žengia 6-oje čempionato vietoje.

Nors rezultatai nėra blogi, tačiau naudingiausias „Juventus“ krepšininkas tiki, jog su laiku viskas tik gerės.

„Sezono pradžioje mums pritrūko Fortūnos, – teigė Čepukaitis. – Be pirmųjų rungtynių su „Rytu“, kuomet dar nebuvome susižaidę ir atrodėme tragiškai, daugiau kiti mačai klostėsi neblogai.

Darbai vyksta kryptingai, tikimės geresnio antrojo rato, o sezono gale, manau, kad rezultatai bus geresni. Manau, kad ši „Juventus“ ekipa gali pasiekti gerus rezultatus.“

Čepukaičiui prireikė vos pirmųjų kelių šio sezono susitikimų, jog įrodytų, kad praėjęs sezonas tebuvo atsitiktinumas. Nors aukštaūgis žiba statistikos grafose, tačiau jo tikslas – kelti „Juventus“ ekipa į viršų turnyrinėje lentelėje.

Pergales antrajame rate Utenos komanda pradės medžioti sekmadienį, kuomet Pasvalyje susigrums su vietos „Pieno žvaigždžių“ krepšininkais. Rungtynes nuo 17 val. transliuos BTV televizija.