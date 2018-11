Spazmų pakirstas Jankūnas: „Turbūt kažkas užkeikė“

Aleksandras Džikičius Nuotr.: Basketnews.lt/V.Mikaitis

Puikiai rungtynėse startavęs Paulius Jankūnas per pusseptintos minutės surinko 7 taškus ir nukreipė Kauno „Žalgirį“ tinkama linkme, tačiau vėliau kapitoną sustabdė trauma. Trečiojo kėlinio viduryje aikštėje pasirodęs Jankūnas aikštėje praleido tik 21 sekundę ir pasiprašė keitimo – žalgirietį pakirto nuo mačo su Atėnų „Panathinaikos“ tebesitęsiantys įkyrūs šlaunies skausmai.

„Ai… Geriau neklauskite, – po mačo į klausimą apie traumą reagavo Jankūnas. – Prasideda aštuntas pasaulio stebuklas. Iš tikro nežinau, kas yra, bet nieko gero. Praėjusių metų dalykų neliko, susitvarkėme vasarą, bet dabar turbūt užkeikęs kas nors. Trankytis mes pripratę, bet čia kiti dalykai.“

Jankūnas iš viso aikštėje praleido 10 minučių ir mačą baigė su tais pačiais 7 taškais (2/2 dvitaškiai, 3/3 baudos). Nuo trečiojo kėlinio vidurio ant suolo likęs „Žalgirio“ vedlys stebėjo, kaip jo komandos draugai trečiąja pergale Eurolygoje užbaigė rungtynes ir 72:60 susitvarkė su Podgoricos „Budučnost“.

„Buvo tokios rungtynės, kaip ir treneris minėjo – negražios, daug kontakto, daug fizinės jėgos. Manau, jos tikrai galėjo būti lengvesnės, jei nebūtume darę aibės klaidų taktiniu atžvilgiu, daug kartų nuėjo nuo užtvaros, kas pas mus taip dažnai nevyksta. Mes visą laiką stumiame į užtvarą ir gerai ginamės, neatsitvėrėme daug kartų, leidome kartoti metimus“, – dvikovą komentavo Jankūnas.

Po dvikovos Šarūnas Jasikevičius teigė, kad jeigu situacija būtų reikalavusi Jankūno pagalbos, „Žalgirio“ strategas būtų pakėlęs aukštaūgį nuo suolo, tačiau to neprireikė.

„Galvoju būtų žaidęs, jam visai normaliai buvo, – teigė Šaras. – Jam kažkuriuo momentu suspazmuoja, po kiek laiko atsigauna, gali vėl eiti žaisti. Nėra kažkas rimto, bet Paulius negali žaisti 100 proc. Ieškant pozityvumo, gerai, kad tai nėra super rimta trauma, bet ji stabdo Paulių.“

Be jo pagalbos besivertusioje priekinyje linijoje po krepšiais dominavo Brandonas Daviesas, kuris per 24 minutes pelnė 20 taškų (9/14 dvit.). Antanas Kavaliauskas per 12 minučių aikštėje pridėjo 12 taškų (4/4 dvit.) ir įsirašė 19 naudingumo balų.

„Ypač ketvirtajame kėlinyje treneris akcentavo žaidimą per Brandoną, nes jis tikrai turėjo didelę persvarą. Kai jie pradėjo keistis, tai jis išvis buvo su gynėjais. Antanas labai gerai sužaidė. Manau, kad kai iš po krepšio pelnai taškus, yra lengviau“, – žalgiriečių priekinės linijos indėlį išskyrė „Žalgirio“ kapitonas.