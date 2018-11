Jasikevičių pradžiugino tik pergalė: „Žaidimu negalime būti patenkinti“

Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/V.Mikaitis

Šarūnas Jasikevičius emocingai auklėjo savo komandą per minutės pertraukėlę antrajame kėlinyje, o per ilgąją pertrauką dar kartą turėjo priminti visiems, koks yra žaidimo planas. Jo žodžius komanda pagaliau išgirdo – po ilgosios pertraukos kauniečiai varžovus pranoko 39:27 ir įsirašė trečiąją pergalę per šešerias rungtynes.

Jasikevičius po dvikovos su Podgoricos „Budučnost“ ne kartą pabrėžė, kad jį pradžiugino tik laimėjimas.

„Čia svarbiausia laimėti, pasiimti taškelį, kuris bus labai svarbus sezono gale, – sakė Jasikevičius. – Iš kitos pusės, neturėtume būti patenkinti savo žaidimu. Nesilaikėme savo plano. Taškas yra taškas, niekas jo iš mūsų neatims, bet reikia galvoti apie savo žaidimą, plano vykdymą. Jis buvo labai prastas. Šitie žaidėjai yra žymiai geresni, žymiai protingesni, nei šiandien parodo.

Pozityvumas tik tai, kad yra pergalė. Galvoju, kad čia dar pralaimės komandų. Iš kitos pusės, mums reikia labai gerinti detales, nes ateina svarbūs mačai. Aišku, jie visi svarbūs, bet ateina tokie, už kurių reikia kabintis ir mūsų žaidimas turi greičiau gerėti.“

Nors kauniečiai praleido mažiausiai taškų šį sezoną (60), tas skaičius, anot trenerio, neatspindi realios situacijos.

„Gynyboje visur buvo broko. Taškų skaičius tikrai neatspindi mūsų gynybos, ji nebuvo gera, – įsitikinęs strategas. – Reikia pabrėžti, kad čia niekas nėra gerai sužaidęs. Aš tokių rungtynių daugmaž ir tikėjausi, jie klampina komandas į neparankų žaidimą. Tuo serbų mokykla ir yra įžymi. Aš per pertrauką absoliučiai nekalbėjau apie korekcijas, apie kažkokius pakeitimus, kas vyksta aikštėje. Aš žaidėjams iš naujo pristačiau žaidimo planą. Man reikėjo penkių minučių jiems pristatyti planą. Jie ištraukė, kalbos nėra, nes nėra lengva laimėti išvykoje, bet žaidimu mes negalime būti patenkinti. Turime apie tai kalbėti ir tarpusavyje, ir labai atvirai. geriausias dalykas yra pergalė, o gerinti reikia daug ką.“

Rungtynių žaidėjas Brandon Davies Taškai 20 Naudingumas 20 Baudų metimai 100% 2/2 Atkovoti kamuoliai 5

Eurolygos rungtynių žiūrovai išgirdo ir piktas Jasikevičiaus replikas savo auklėtiniams antrajame kėlinyje, kai per minutės pertraukėlę jis įsiaudrinęs kalbėjo apie tai, jog nesilaikoma žaidimo plano.

Tą patį jis kartojo ir po rungtynių.

„Mes tiek pridarėme psichologinių klaidų, kad užtektų dvejoms rungtynėms. Šiai komandai reikia iš naujo mokytis žaisti tas rungtynes, kurias reikia laimėti“, – įsitikinęs Šaras.

Pasikeitusį „Žalgirį“ iliustravo du epizodai gynyboje, kai per pirmas tris trečiojo kėlinio minutes kauniečiai privertė du kartus suklysti varžovus. Abu sykius „Budučnost“ žaidėjai buvo spaudžiami nuo galinės linijos ir abu kartus Brandono Davieso pastangos lėmė perimtus kamuolius.

Pirmą sykį Daviesas kyštelėjo ranką ir pakeitė kamuolio skriejimo kryptį, taip sudegindamas kelias akimirkas, ir varžovai nespėjo per 8 sekundes pereiti į kitą aikštės pusę. Antrąjį kartą jis pats iškrapštė kamuolį ir ataką baigė dėjimu.

Visgi kalbėdamas apie šį spaudimą, Jasikevičius vėl labiau norėjo plėstis apie tai, kas nepavyko.

„Mes darėme tiek klaidų, kad Nemanja Gordičius jautėsi labai gerai, – sakė Jasikevičius. – Mes jį stūmėme ryškiai į vieną pusę, bet jis eidavo ir į dešinę, ir į kairę. Taip negali būti. Jeigu nusprendėme, kad stumsime į kairę pusę, turime ten stumti. Žmogiška suklysti 1-2 kartus, bet ne 10.“

Iš karto po mačo Podgoricoje „Žalgiris“ išskrido į Lietuvą, taip pasielgdami kiek kitaip, nei po kitų Eurolygos išvykos rungtynių, kuriose paprastai lieka nakvoti svečių mieste ir keliauja dieną.

Kitas Eurolygos rungtynes kauniečiai kitą penktadienį žais namie su „Barcelona“. Tai pradės namų rungtynių atkarpą, kai keturios dvikovos per penkis mačus bus žaidžiamos „Žalgirio“ arenoje, kurioje šiemet per tris susitikimus dar neiškovota nė viena pergalė.