Geriausių Lietuvos krepšininkų tėvų ir vaikų dešimtukas

Nuotr.: BNS, Sputnik – Scanpix Nuotr. BNS, Sputnik – Scanpix Lietuvos krepšinyje apstu šeimų, kurios profesionaliai šia sporto šaka užsiiminėja iš kartos į kartą. Vaikai savo tėvų pėdomis gali pasekti dėl įvairių priežasčių: nuo mažumės mato krepšinio treniruotes ir rungtynes, turi įgimtas šiai sporto šakai reikalingas savybes, taip pat neretai pasižymi aukštu ūgiu. Tinklalapis „BasketNews.lt“ sudarė dešimties Lietuvos krepšinio šeimų sąrašą, kuriose ir tėvai, ir vaikai užsiėmė šia sporto šaka. Į dešimtuką nepateko, tačiau arti to buvo šie tėvų ir vaikų duetai: Sigitas ir Laurynas Biručiai, Rimas ir Giedrius Kurtinaičiai, Robertas ir Rokas Giedraičiai, Virginijus ir Deividas Sirvydžiai, Gintautas ir Eimantas Bendžiai, Mindaugas ir Martynas Arlauskai bei Gintarai Leonavičiai. 10 vieta – Romualdas Petronis ir Gintarė Petronytė 54-erių metų Romualdas Petronis krepšinį profesionaliai krepšinį žaidė nuo 1982 metų, kai papildė Kauno „Atletą“, iki 1996 metų, kuomet savo karjerą baigė Lietuvos krepšinio A lygoje. Petronis Lietuvos aukščiausioje krepšinio lygoje rungtyniavo „Atlete“ ir Panevėžio „Lietkabelyje“ bei iškovojo sidabro ir bronzos medalius. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Petronis kartu su Gintaru Leonavičiumi išvyko žaisti į Lenkijos lygą, taip tapdamas vienu iš nedaugelio tais laikais lietuviu-legionieriumi. Daugiausiai ketvirtoje pozicijoje rungtyniavęs Petronis po Barselonos olimpinių žaidynių gavo pasiūlymą dirbti Arvydo Sabonio krepšinio mokykloje ir tapo vienu pirmųjų jos trenerių. Taip Petronis iki savo profesionalaus krepšininko karjeros pabaigos derino žaidėjo ir trenerio darbus. Po krepšininko karjeros pabaigos Petronis treniravo Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtinius, vėliau dirbo Rusijos ir Turkijos klubuose, 2008 metų pradžioje tapo vyriausiuoju Vilniaus „Sakalų“ treneriu. Pastaraisiais metais jis treniravo moterų komandas, o šį sezoną yra Prienų „Skycop“ trenerio asistentas. Žymiausias Petronio auklėtinis – ilgametis Lietuvos rinktinės krepšininkas Jonas Mačiulis. 1989 metais Petronių šeima sulaukė pagausėjimo – gimė dukra Gintarė, kuri yra viena geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkių. Tuomet Romualdas Petronis žaidė Panevėžio „Lietkabelyje“. Gintarė Petronytė 2006 metais, būdama 17-os metų, debiutavo Lietuvos rinktinėje. 2009 metais lietuvė tapo geriausia Europos jaunąja krepšininke. Tuomet 20-ies metų vidurio puolėja dominavo Europos čempionate (20,6 taško, 11 atkovotų kamuolių ir 2,8 bloko) bei pateko į geriausių krepšininkių simbolinį penketuką. Anuomet kartu su Linu Kleiza ji buvo išrinkta ir geriausiais Lietuvos krepšininkais. Vėliau šį apdovanojimą ji gavo dar ne vieną kartą. 29-erių metų 195 cm ūgio Petronytė savo lyderės statusą Lietuvos rinktinėje išlaikė iki šiol. Ji ką tik pasibaigusioje Europos čempionato atrankoje pelnė po 20,5 taško ir atkovojo po 8,8 kamuolio. Petronytė dar praėjusį sezoną žaidė stipriausiame Europos turnyre Eurolygoje ir pelnė po 11,7 taško. Iš viso šiame turnyre ji yra rungtyniavusi aštuonis sezonus. Praėjusį sezoną krepšininkė taip pat su Stambulo „Galatasaray“ triumfavo Europos taurėje, kurioje vidutiniškai pelnydavo po 14,5 taško ir atkovodavo po 7,7 kamuolio. Europos taurę ji taip pat laimėjo ir 2010 metais. Šį sezoną krepšininkė persikėlė į kitą Turkijos ekipą Mersino BSS, kuri varžosi Europos taurėje. Petronytė renka po 8,5 taško ir 3,5 atkovoto kamuolio. 9 vieta – Andrius Giedraitis, Karolis Giedraitis ir Dovydas Giedraitis Nuotr. Mkl.lt/V.Mikaitis 45-erių metų 196 cm ūgio Andriui Giedraičiui itin įsimintini buvo 2000-ieji metai, kuomet jis ne tik vienintelį kartą karjeroje tapo LKL čempionu, bet ir iškovojo medalį su Lietuvos rinktine – Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse džiaugėsi bronzos apdovanojimu. Dar prieš tai, 1997 metais, jis žaidė Vilniaus „Sakalų“ komandoje ir tapo Lietuvos krepšinio lygos MVP, kuomet pelnydavo po 24,6 taško, atkovodavo po 5,6 kamuolio ir atlikdavo po 4,1 rezultatyvaus perdavimo. Toks didžiulis rezultatyvumas Andriaus Giedraičio karjeroje nebuvo išskirtinis. Jis LKL sužaidė 243 rungtynes ir pelnė 4,829 taškus (6 vieta lygoje), o per vieną mačą vidutiniškai įmesdavo po 19,8 taško. Andrius Giedraitis išaugino du sūnus, kurie pasuko link krepšinio ir dabar yra vieni perspektyviausių savo kartos krepšininkų. Pirmasis Andriaus Giedraičio sūnus, 20-ies metų 194 cm ūgio Karolis Giedraitis, šiuo metu yra vienas rezultatyviausių krepšininkų Nacionalinėje krepšinio lygoje. Šį sezoną Vilniaus „Ryto“ dublerių ekipoje „Perlas“ rungtyniaujantis atletas vidutiniškai pelno po 18,3 taško atlieka po 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 15,1 naudingumo balo. Vėlyvo brendimo krepšininkas pirmąjį kartą į Lietuvos jaunimo rinktinę buvo įtrauktas 2016 metais, kuomet prasibrovė tarp geriausių šalies aštuoniolikmečių. Tiesa, krepšininkas viso čempionato metu nepasirodė aikštėje, tačiau rinktinė laimėjo sidabro medalius. Praėjusią vasarą Karolis Giedraitis žaidė Europos jaunimo čempionate (iki 20 metų) ir jau turėjo savo rolę – pelnydavo po 5,7 taško, atkovodavo po 2,3 kamuolio ir atlikdavo po 1,5 rezultatyvaus perdavimo. Pamažu karjeros laiptais kylantis gynėjas „Ryto“ jaunimo sistemoje tapo vienu labiausiai stebimų krepšininkų. Kitas Andriaus Giedraičio sūnus, 18-metis 193 cm Dovydas Giedraitis, jaunimo rinktinėse žaidžia nuo 16 metų. Šešiolikmečių pirmenybėse jis buvo įtrauktas į geriausių čempionato krepšininkų simbolinį penketuką. Būdamas 16-os jis laimėjo individualų apdovanojimą ir Nacionalinėje krepšinio lygoje. Molėtų „Ežerūno“ garbę gynęs krepšininkas vidutiniškai pelnydavo po 13,6 taško ir buvo pripažintas geriausiu NKL jaunuoju žaidėju. 2017 metais jis rungtyniavo su dvejais metais vyresniais krepšininkais pasaulio devyniolikmečių čempionate ir tuomet neprapuolė – atlikdavo po 3,9 rezultatyvaus perdavimo. Jis perdavimus dalijo tokiems Lietuvos talentams kaip Arnoldui Kulbokai, Gyčiui Masiuliui ir Tadui Sedekerskiui. Krepšininkas 2017 metų vasarą turėjo Kauno „Žalgirio“ pasiūlymą sudaryti kontraktą, tačiau nusprendė jo atsisakyti ir sudarė kontraktą su Madrido „Estudiantes“ ekipa bei žaidžia šio klubo jaunimo komandoje. 8 vieta – Tomas Masiulis ir Gytis Masiulis Nuotr. V.Mikaitis 43-ejų metų 204 cm ūgio Tomas Masiulis 10 kartų laimėjo nacionalinius čempionatus, bet didžiausi jo trofėjai – su Kauno „Žalgiriu“ 1999 metais užfiksuotas triumfas Eurolygoje ir 2000 metais su Lietuvos rinktine iškovota olimpinių žaidynių bronza. Nuo 1995 iki 2002 metų Tomas Masiulis rungtyniavo Kauno „Žalgiryje“ ir penkis kartus laimėjo Lietuvos krepšinio lygą. Tuomet jis trumpam žaidė Italijos lygos Sienos „Montepaschi“ ekipoje, o tada išvyko į Sopoto „Prokom Trefl“ ir iki 2008 metų iškovojo penkis Lenkijos lygos nugalėtojų titulus. 2008-2009 metų sezoną Masiulis pradėjo Kauno „Žalgiryje“, o įpusėjus jam papildė Kauno „Aisčius“ ir šiame klube baigė savo karjerą. Tuomet jo sūnui Gyčiui Masiuliui buvo 11 metų ir jis žengė tėvo pėdomis. Tomas Masiulis nuo 2011 iki 2018 metų dirbo „Žalgirio“ dublerių ekipos vyriausiuoju treneriu, o į šią komandą Gytis žengė 2014 metais. 2016-2017 m. sezone, būdamas 18 metų, jis jau dominavo NKL (vid. po 16,3 taško ir 23,5 naud. balo) bei po to persikėlė visam sezonui žaisti į pagrindinę „Žalgirio“ ekipą ir LKL per 36 mačus rinko po 5,1 taško. Kaune po du kartus laimėjęs LKL ir Karaliaus Mindaugo taures, 20-ies metų 207 cm ūgio Gytis Masiulis šį sezoną buvo paskolintas Klaipėdos „Neptūno“ ekipai ir uostamiestyje neprapuolė: LKL pelno po 8,6 taško ir atkovoja po 5,4 kamuolio, o Čempionų lygoje fiksuoja 8,4 taško ir 3,6 sugriebto kamuolio vidurkius. Vienas geriausių 1998 metų kartos krepšininkų per savo karjerą 2015 metais U18 jaunių čempionate iškovojo bronzos medalį, o 2016 metais taip pat aštuoniolikmečių pirmenybėse džiaugėsi sidabru. Šią savaitę Masiulis debiutuos Lietuvos rinktinėje, į kuriuos stovyklą pateko pirmąjį kartą. 7 vieta – Gintaras Einikis ir Aidas Einikis 49-erių 208 cm ūgio Gintaras Einikis yra vienas geriausių Lietuvos krepšininkų, per savo 19 metų trukusią karjerą laimėjęs daugybę titulų. Jis 1992, 1996 ir 2000 metais su Lietuvos rinktine laimėjo olimpinių žaidynių bronzos medalius, o 1995 metais su nacionaline ekipa tapo Europos čempionato sidabro laimėtoju. Apdovanojimų netrūko ir klubinėje karjeroje: Einikis tris kartus laimėjo LKL, o 1995 metais buvo pripažintas naudingiausiu lygos krepšininku. Tais pačiais metais, atstovaudamas „Žalgiriui“, jis per LKL rungtynes pelnė 61 taškų ir užfiksavo iki šiol galiojantį lygos rekordą. Einikis taip pat triumfavo Rusijos, Lenkijos ir Čekijos lygose, 2005 metais su Vilniaus „Lietuvos rytu“ laimėjo Europos taurę. Nuotr. D.Lukšta Gintaro Einikio sūnus 22-ejų metų Aidas Einikis taip stipriai neišstypo – Kėdainių „Nevėžyje“ rungtyniaujančio krepšininko ūgis siekia 194 cm. Aidas yra sudaręs sutartį su Klaipėdos „Neptūnu“, tačiau ši ekipa nusprendė savo gynėją paskolinti Kėdainių komandai, kurioje Einikis renka po 6,5 taško. Praėjusiais metais Aidas Einikis žaidė „Neptūno“ dublerių „Neptūno-Akvaservis“ gretose ir triumfavo NKL pirmenybėse bei tapo finalinio ketverto MVP. NKL jo statistika siekė 10 pelnytų taškų ir 2,8 atkovoto kamuolio. Aidas Einikis išsiskiria itin taiklia ranka. Šį sezoną jis LKL pataiko 35 proc. tritaškių ir pagal šį rodiklį lygoje užima 17-ąją vietą. Tuo metu praėjusį sezoną NKL jis iš toli atakavo 38 proc. tikslumu. 6 vieta – Šarūnas Marčiulionis ir Augustas Marčiulionis Šarūnas Marčiulionis – pirmasis Lietuvos krepšininkas NBA lygoje. 1987 metais jį NBA naujokų biržoje šeštajame rate 127 šaukimu pasikvietė „Golden State Warriors“. 54-erių metų 196 cm ūgio gynėjas stipriausioje pasaulio lygoje rungtyniavo 1989-1997 metais ir pagal sužaistas rungtynes (363) tarp lietuvių užima 6-ąją vietą. Už Marčiulionį NBA rezultatyviau iš lietuvių rungtyniavo vienintelis Žydrūnas Ilgauskas. Marčiulionis vidutiniškai rinko po 12,8 taško, o Ilgauskas – po 13. Prieš išvykdamas į NBA, Marčiulionis visą laiką rungtyniavo Lietuvoje ir 1981-1989 metais gynė Vilniaus „Statybos“ garbę. Su Sovietų Sąjungos rinktine Marčiulionis 1988 metais iškovojo olimpinių žaidynių aukso medalį, 1987 m. Europos čempionate laimėjo sidabrą, o 1989 metais – bronzą. Su Lietuvos rinktine jis taip pat laimėjo tris medalius. 1992 ir 1996 metais jam pavyko su nacionaline komanda laimėti trečiąsias vietas olimpinėse žaidynėse, o 1995 metais Europos čempionate jo atstovaujama rinktinė užėmė antrąją vietą. Pastarajame turnyre jis tapo rezultatyviausiu krepšininku (vid. po 22,5 taško) bei buvo pripažintas MVP. Lietuvos rinktinėje Marčiulionis pelnė 687 taškus bei rezultatyviausiųjų lentelėje užima 9-ąją vietą. Šarūno Marčiulionio sūnui Augustui Marčiulioniui – dar tik 16 metų, tačiau jis jau rungtyniauja Nacionalinėje krepšinio lygoje ir Vilniaus „Perlo“ ekipoje pelno po 7 taškus, atkovoja po 2,5 kamuolio ir atlieka po 2,7 rezultatyvaus perdavimo. 190 cm ūgio atakų organizatorius yra laikomas vienu perspektyviausių savo kartos krepšininkų, o Europos jaunučių (iki 16 metų) čempionate buvo pagrindinis Lietuvos rinktinės įžaidėjas, pelnęs po 5,9 taško ir atlikęs po 5,7 rezultatyvaus perdavimo. Po šio čempionato Augustas Marčiulionis pateko į ESPN žurnalisto Mike'o Schmitzo akiratį, kuris sudarė čempionate žaidusių krepšininkų sąrašą, kurie yra verti dėmesio. 5 vieta – Zita Kuzminskienė, Mindaugas Kuzminskas, Saulius Kuzminskas Brolių Mindaugo ir Sauliaus Kuzminskų mama Zita Kuzminskienė Lietuvos čempione tapo gerokai daugiau kartų nei kol kas tai padarė abu sūnūs. Ji Lietuvos pirmenybes laimėjo septynis sykius (1972, 1974-1977, 1985 ir 1988 metais). Šeimos Lietuvos čempionų titulų kolekciją papildė tik Mindaugas, kuris su Kauno „Žalgiriu“ LKL laimėjo 3 kartus. 63-ejų metų Zita Kuzminskienė taip pat keturis kartus laimėjo Lietuvos krepšinio taurę. 1974-1987 metais ji žaidė Lietuvos rinktinėje, kai ant parketo išbėgo 44-eriose rungtynėse ir pelnė 371 tašką. SSRS rinktinėje Kuzminskienė sužaidė keturis mačus. 2005 metais Zitą Kuzminskienę už aukštus sporto pasiekimus medaliu apdovanojo Kūno kultūros ir sporto departamentas. Pirmasis Zitos Kuzminskienės sūnus, 210 cm ūgio Saulius, 2004 ir 2005 metais su Vilniaus „Lietuvos rytu“ tapo LKL vicečempionu, 2005 metais – taip pat ir Baltijos krepšinio lygos vicečempionu bei Europos taurės laimėtoju. Per savo karjerą Saulius Kuzminskas LKL pirmenybėse atstovavo Vilniaus „Sakalams“, „Šiauliams“, Prienų „Rūdupiui“ ir „Lietuvos rytui“. Rezultatyviausią savo sezoną LKL vidurio puolėjas sužaidė 2002-2003 metais, kai „Šiaulių“ ekipoje pelnydavo po 15,8 taško ir atkovodavo po 8,5 kamuolio. Krepšininkas taip pat šešerius metus atstovavo užsienio klubams. Vidurio puolėjas profesionaliai žaidė nuo 1999 iki 2015 metų. Aukštaūgis karjerą baigė būdamas 32-ejų metų. Paskutine jo ekipa tapo Nacionalinės krepšinio lygos Molėtų „Ežerūno“ klubas. Šiuo metu jis yra šio klubo prezidentas. Septyneriais metais jaunesnis Sauliaus Kuzminsko brolis 29-erių Mindaugas Kuzminskas yra vienas geriausių šalies krepšininkų. Šiuo metu puolėjas yra vienas iš trijų Eurolygoje žaidžiančių lietuvių, kurie neatstovauja Kauno „Žalgiriui“. Mindaugas 2009-2010 m. sezone LKL „Šiaulių“ klube rinko po 16,7 taško ir 19,7 naudingumo balo, o po tokio sezono trejiems metams išvyko į Kauno „Žalgirį“ bei visus kartus laimėjo LKL aukso žiedus. Vėliau jis trejus metus žaidė Malagos „Unicaja“ klube, o po 2015-2016 m. sezone, kai Eurolygoje rinko po 12 taškų, sulaukė NBA pirmenybių Niujorko „Knicks“ dvejų metų sutarties. Pirmąjį sezoną už Atlanto puolėjas per 14 minučių rinko po 6,3 taško, o antraisiais sutarties metais jis ekipai tapo nereikalingas. Paskutinę 2017 metų dieną buvo paskelbta apie krepšininko sutartį su Milano „AX Armani Exchange“ klubu, kuriame jis žaidžia iki šiol. Mindaugas Kuzminskas nuo 2013 metų kasmet žaidžia Lietuvos rinktinėje, o 2013 ir 2015 metais laimėjo Europos čempionų sidabro medalius. 4 vieta – Alma Javtokienė, Robertas Javtokas ir Artūras Javtokas Garsūs Lietuvos krepšininkai broliai Robertas ir Artūras Javtokai pasekė savo mamos Almos pėdomis. 65-erių 181 cm ūgio Alma Javtokienė profesionaliai žaidė krepšinį, rungtyniavo tiek moksleivių, tiek jaunimo, tiek ir nacionalinėje šalies krepšinio rinktinėje. 2003 metais Javtokienė su Lietuvos veteranių rinktine Jungtinėse Amerikos Valstijose iškovojo pasaulio čempionato aukso medalį. Pirmasis Almos Javtokienės sūnus Artūras 2002 metais su Vilniaus „Lietuvos rytu“ laimėjo LKL auksą, o 2004 metais tą patį padarė su Kauno „Žalgiriu“. 2004-2005 m. sezoną Artūras Javtokas pradėjo „Žalgiryje“, bet gruodį jį paliko ir daugiau krepšinio nežaidė. Tuomet jam buvo 27-eri metai. Trejais metais jaunesnis Robertas Javtokas krepšinyje paliko kur kas ryškesnę žymę. Jis 2007 metais tapo Eurolygos čempionu, 9 kartus laimėjo LKL titulą, 2005 metais tapo Europos taurės čempionu ir buvo išrinktas finalo MVP. Javtokas nuo 2001 iki 2016 metų sužaidė 91-erias oficialias rungtynes Lietuvos vyrų rinktinės sudėtyje. Pagal šį rodiklį vidurio puolėjas yra ketvirtas Lietuvos krepšinio istorijoje. Per karjerą rinktinėje jis pelnė 472 taškus, atkovojo 358 kamuolius ir blokavo 52 varžovų metimus. Robertas su Lietuvos rinktine iškovojo du Europos čempionato sidabro medalius (2013 ir 2015 metais), taip pat bronzos apdovanojimus Europos čempionate (2007 metais) bei pasaulio pirmenybėse (2010 metais). Javtokas buvo ilgametis nacionalinės komandos kapitonas. 2017 metais karjerą baigęs Robertas Javtokas nuo krepšinio nenutolo ir šiuo metu užima Kauno „Žalgirio“ sporto direktoriaus ir pareigas. 3 vieta – Stepas Butautas, Ona Butautienė, Ramūnas Butautas Ikoninė Lietuvos krepšinio šeima, kurios trys nariai garsėjo kaip puikūs krepšinio treneriai, o Stepas Butautas – ir kaip didis žaidėjas. Savo krepšininko karjeroje jis aštuonis kartus tapo Lietuvos ir dukart – Sovietų Sąjungos čempionu. 1945-1956 m. jis buvo Lietuvos rinktinės krepšininkas ir kapitonas, joje sužaidė 50 rungtynių ir vidutiniškai pelnydavo po 8,9 taško. Vėliau jis prisijungė prie Sovietų Sąjungos rinktinės ir 1947, 1951 bei 1953 metais tapo Europos čempionu. 1952 m. olimpinėse žaidynėse Helsinkyje Steponas Butautas laimėjo sidabro medalį. 1951 metais jis tapo rezultatyviausiu Europos čempionato krepšininku, kai iš viso įmetė 127 taškus. Dar žaisdamas profesionaliai, Stepas Butautas tapo ir treneriu. Jis treniravo Lietuvos vyrų rinktinę, taip pat Lietuvos ir Sovietų Sąjungos moterų nacionalines komandas. 1967-1968 m. ir 1970 m. specialistas dirbo Kubos vyrų rinktinės vyriausiuoju treneriu, o 1975-1978 m. vadovavo Kauno „Žalgirio“ žaidimui. Stepo Butauto žmona Ona Bartkevičiūtė-Butautienė taip pat buvo krepšininkė ir trenerė. Jis dešimt kartų tapo Lietuvos čempione, o nuo 1946 iki 1959 metų rungtyniavo Lietuvos rinktinėje. Stepo ir Onos Butautų sūnus Ramūnas taip pat pasuko link krepšinio ir 1981 metais džiaugėsi Europos jaunučių čempionato titulu. Po dvejų metų jis tapo ir Lietuvos čempionu. Nuotr. BNS Galiausiai po studijų Ramūnas Butautas nusprendė užsiimti trenerio veikla. 2005 metais jis tapo Lietuvos jaunimo rinktinės treneriu ir savo komandą vedė į triumfą pasaulio čempionate. 2007-2009 metais 54-erių metų specialistas tapo Lietuvos vyriausiuoju treneriu ir 2007 metais Europos čempionate užėmė trečiąją vietą. 2009-2010 metais Butautas vadovavo Kauno „Žalgiriui“, praėjusį sezoną dirbo Panevėžio „Lietkabelyje“, o šiuo metu netreniruoja jokios komandos. 2 vieta – Mykolas ir Artūras Karnišovai Nuotr. BNS Karnišovai yra vieninteliai šeimos atstovai, kurie abu vienu metu žaidė Vilniaus „Statybos“ komandoje. Artūras į komandą pateko 1987 metais, kuomet jam buvo 16 metų, o Mykolas Karnišovas joje žaidė nuo pat įkūrimo, 1964 metais. „Mykolas greitai tapo pagrindiniu „Statybos“ žaidėju: pasižymėjo taiklia ranka, aikštėje buvo tikras kovotojas, dažnai susitikimų pabaigoje nulemdavo jų baigtį taikliais metimais“, – prisiminimus apie Karnišovą rašė SK „Vilniaus Statybos Senjorai“. 1979 metais Mykolo Karnišovo atstovaujama „Statyba“ laimėjo SSRS čempionato bronzą. Prieš tai, 1974-1975 metais jis atstovavo ir Lietuvos rinktinei. 47-erių metų 203 cm ūgio Artūras Karnišovas nuo 1992, kuomet jam buvo 18 metų, gynė Lietuvos rinktinės garbę ir iškovojo 1992 ir 1996 metų olimpinių žaidynių bronzos medalius, o 1995 metais – Europos čempionato sidabro apdovanojimą. Tarp daugiausiai oficialių rungtynių Lietuvos rinktinėje sužaidusių krepšininkų Karnišovas užima šeštąją vietą (80). Per jas krepšininkas pelnė 1453 taškus ir tarp visų Lietuvos rinktinės žaidėjų yra rezultatyviausias. Antroje vietoje su 1076 taškais yra Saulius Štombergas. 1996 metais Karnišovas buvo išrinktas geriausiu Europos krepšininku, o tuomet jis gynė „Barcelonos“ garbę bei Lietuvos rinktinę atvedė ant olimpinių žaidynių trečios vietos pakilos (vid. po 15,3 taško). Stipriausiose Europos komandose – Pirėjo „Olympiakos“, Bolonijos „Teamsystem“ ir „Barcelona“ – žaidęs Karnišovas karjerą dėl kelio traumų baigė 2002 metais. Tuomet jam buvo 31-eri metai. Karnišovas tapo pirmuoju Lietuvos krepšininku, kuris išvyko žaisti į NCAA, o tai įvyko 1990 metais. Tuo metu 2017 metais Artūras Karnišovas tapo pirmuoju šalyje, gavusiu prestižinį darbą NBA komandoje – Denverio „Nuggets“ klubo generalinio direktoriaus pareigas. 1 vieta: Arvydas Sabonis, Domantas Sabonis ir Tautvydas Sabonis Neabejotinai geriausias tėvo ir vaiko duetas krepšinyje. 221 cm ūgio Arvydas Sabonis yra geriausias visų laikų Lietuvos krepšininkas, o jo trečiasis sūnus Domantas Sabonis kartu su Jonu Valančiūnu yra geriausi šiuo metu rungtyniaujantys šalies žaidėjai. Arvydas Sabonis 16-os metų debiutavo Kauno „Žalgiryje“, o 17-os metų apsivilko Sovietų Sąjungos rinktinės marškinėlius ir pasaulio čempionate Kolumbijoje laimėjo aukso medalius. 1985-1987 m. Sabo vedamas Kauno „Žalgiris“ laimėjo SSRS pirmenybes, o 1988 metais, būdamas 24-erių metų, vidurio puolėjas trečią kartą iš eilės buvo išrinktas geriausiu Europos krepšininku. Vėliau Arvydas Sabonis šešerius metus (1989-1995 m.) praleido Ispanijos komandose Valjadolido „Forum“ ir Madrido „Real“, su pastarąja 1993 ir 1994 metais laimėjo Ispanijos pirmenybes, o 1995 m. – Europos klubų taurę, kurią dabar atstoja Eurolyga. 1995 metais, būdamas 30-ies metų, Arvydas Sabonis debiutavo NBA Portlando „Trail Blazers“ komandoje, kurioje praleido visą savo karjerą už Atlanto. Debiutiniame sezone Sabas rinko po 14,5 taško ir 8 atkovotus kamuolius. Arvydas NBA žaidė iki 2003 metų, o per 470 rungtynių reguliariame sezone užfiksavo 12 taškų, 7,3 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų ir 1 bloko vidurkius. 2011 metais Sabas buvo įtrauktas į NBA Šlovės muziejų. Po karjeros NBA, Sabonis grįžo į Kauno „Žalgirį“, o tuomet jam buvo 39-eri metai. Tą sezoną jis pirmą kartą tapo LKL čempionu, o į Eurolygos „Top 8“ etapą nepateko tik dėl košmariškai pasibaigusių rungtynių su Tel Avivo „Maccabi“. Sabonio laimėjimai su rinktinėmis: Metai Laimėjimas Komanda 1982 Pasaulio čempionato auksas Sovietų Sąjungos rinktinė 1983 Europos čempionato bronza Sovietų Sąjungos rinktinė 1985 Europos čempionato auksas Sovietų Sąjungos rinktinė 1986 Pasaulio čempionato sidabras Sovietų Sąjungos rinktinė 1988 Olimpinių žaidynių auksas Sovietų Sąjungos rinktinė 1989 Europos čempionato bronza Sovietų Sąjungos rinktinė 1992 Olimpinių žaidynių bronza Lietuvos rinktinė 1995 Europos čempionato sidabras Lietuvos rinktinė 1996 Olimpinių žaidynių bronza Lietuvos rinktinė Arvydo sūnus Domantas yra vienas iš dviejų šiuo metu NBA rungtyniaujančių lietuvių. Domo, kaip ir jo tėčio, krepšinio karjera aukščiausiame lygyje prasidėjo dar paauglystėje. 22-ejų metų 211 cm ūgio Domantas buvo Lietuvos jaunimo rinktinių lyderis, o 2013-2014 m. sezone, kuomet jam buvo 17 metų, jau debiutavo Ispanijos pirmenybėse ir Eurolygoje su Malagos „Unicaja“ marškinėliais. 2016 m. NBA naujokų biržoje aukštaūgis buvo pakviestas 11-uoju šaukimu. Debiutiniame sezone Domas Oklahomos „Thunder“ komandoje pelnė po 5,8 taško ir atkovojo po 3,5 kamuolio. Vasarą jis buvo išmainytas į Indianos „Pacers“, kurioje sužibo ryškiausiomis spalvomis ir žaidžia iki šiol. 2017-2018 m. sezone Sabonis užfiksavo 11,7 taško ir 7,4 atkovoto kamuolio vidurkius bei tapo vienu geriausių NBA šeštųjų žaidėjų. Šio sezono pradžioje krepšininkas renka vieną po kito dvigubus dublius, pelnydamas po 14,4 taško, atkovodamas po 9,7 kamuolio ir atlikdamas po 3,4 rezultatyvaus perdavimo. Kaip ir tėvas, Domantas taip pat anksti debiutavo rinktinėje. Tai įvyko prieš trejus metus, 2015 metais, kuomet Saboniui buvo 19 metų. Tąkart Lietuvos rinktinė Europos čempionate laimėjo sidabro medalius. Vidurio puolėjo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose žaidžiantis Domantas vėliau rungtyniavo 2016 metų olimpinėse žaidynėse (5,5 taško ir 4,3 atkovoto kamuolio), o 2017 metų Europos čempionatą praleido dėl Indianos „Pacers“ pageidavimo. Per dvejus metus NBA Sabonis savo žaidimo lygį pakėlė į aukštumas, o tikrąją jo jėgą rinktinėje ir galingą priekinės linijos duetą su Jonu Valančiūnu turėtume pamatyti 2019 metų pasaulio čempionate. Krepšinį žaidžia ir kitas Arvydo Sabonio sūnus Tautvydas Sabonis, kuris nuo 2013 metų rungtyniauja antroje Ispanijos krepšinio lygoje. Šį sezoną „Tau Castello“ ekipoje 203 cm ūgio puolėjo statistika siekia 9,8 taško ir 5 atkovotus kamuolius. Tautvydas žaidė auksinėje 1992 metų gimimo Lietuvos rinktinėje ir su ja laimėjo visus keturis jaunimo čempionus. Nuotr. Twitter

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Paaiškėjo Lietuvos veteranų 3x3 turnyro Tauragėje laimėtojai Oficialu: kito sezono Eurolygoje – 18 klubų Kalnietis apie žaidimą rinktinėje: „Niekas nesusirenka čia tik pabūti“ Galingas sugrįžimas: Deividas Sirvydis tapo NKL savaitės MVP Calathes apie Lekavičių: „Jis nubrauks vienus mano karjeros metus“ J.C. Fulleris palieka „Nevėžį“ Rodyti komentarus Anonimas kadangi parase apie butauta jr,nepraleido ir tautvydo. Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ei o kur Pačėsas??? Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Anonimas turbūt arčiausiai dešimtuko Kurtinaičiai buvo, tik kad sūnus labai kukliai žaidė Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Zidanas Manau, kad reikėtų ir kita Sabonio šunų itraukti



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Trevoras Arturas Javtokas paminėtas, Saulius Kuzminskas irgi o Tautvydo Sabonio mat nemini..



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Anonimas turejau tokia minti anksciau, ar kada nors buvo toks desimtukas. butinai pasiliksiu ji pasiskaityti kai turesiu laiko nuodugniai pasiziureti nuo pradziu iki galo Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 6

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams. Rodyti visas naujienas