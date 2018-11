Įspūdinga Sabonio forma: galvos skausmas „Pacers“ ir grėsmė Turneriui

Nuotr.: AP – Scanpix

Prieš prasidedant sezonui, Indianos „Pacers“ su Mylesu Turneriu sutarė dėl 80 mln. JAV dolerių vertės sutarties pratęsimo ir visiems atrodė viskas aišku: Turneris yra vienas svarbiausių „Pacers“ krepšininkų. Vis tik tokias tendencijas keičia sėkmingai rungtyniaujantis Domantas Sabonis.

Myles Turner Komanda: Indiana Pacers

Pozicija: C Amžius: 22 Ūgis: 211 cm Svoris: 108 kg Gimimo vieta: JAV

Lietuvis fiksuoja geriausius statistinius rodiklius karjeros ir pelno po 14,3 taško bei atkovoja po 9,1 kamuolio. Tuo metu Turnerio situacija yra atvirkštinė – puolėjas turi prasčiausią asmeninę statistiką karjeroje ir renka po 11,8 taško bei sugriebia po 4,9 kamuolio per susitikimą.

„Indy Star“ apžvalgininkas Greggas Doyelas pažymi, jog susidarius tokiai situacijai „Pacers“ privalės rinktis tarp Sabonio ir Turnerio, nes šie krepšininkai vienu metu aikštelėje būti tiesiog negali dėl pasikeitusių tendencijų NBA.

„Supraskite, aš esu abiejų krepšininkų gerbėjas. Tiek Sabonis, tiek Turneris yra geri jauni žaidėjai ir puikūs vyrukai aikštelėje ir už jos ribų, o Larry Birdas Turnerį vienu metu netgi matė kaip galinčiu tapti vienu geriausių žaidėjų klubo istorijoje“, – rašo analitikas.

„Vis tik superherojaus statusas šiuo metu priklauso Victorui Oladipo, o Sabonis tapo savotišku Betmeno Robinu“, – tęsia Doyelas.

Apžvalgininkas taip pat priminė šios savaitės rungtynes su Filadelfijos „76ers“, kuomet Sabonis įkrovė per patį Joelį Embiidą, o be to surinko 16 taškų ir atkovojo 11 kamuolių.

„Tuo metu Turneris turėjo 7 taškus, o arenoje sedėję sirgaliai ketvirtajame kėlinyje prašė pasodinti Turnerį ant suolo ir jį iškeisti“, – teigė Doyelas.

Sabonis itin išsiskiria ir naudingumo kategorijoje. Domantas per rungtynes renka po 27,7 balo ir yra trečias visoje NBA. Lietuvis vietą užleidžia tik „Golden State Warriors“ lyderiams Stephenui Curry (30 naud. bal.) ir Kevinui Durantui (27,8 naud. bal.).

Tuo metu Turnerio rodikliai siekia 16,2 naudingumo balo per susitikimą ir toks rezultatas jam garantuoja 6-ąją vietą. Ir ši pozicija nėra lygoje – puolėjas yra šeštas savo komandoje.

Problema slypi ir tame, jog Sabonis kartu su Turneriu aikštelėje vienu metu būti negali. Kaip pažymi Doyelas, šių krepšininkų duetas aikštelėje vidutiniškai praleidžia vos po 5 minutes, o „Pacers“ per šią atkarpą įmeta beveik 11 taškų mažiau nei varžovai.

Paklaustas, kodėl Sabonis ir Turneris nežaidžia ilgiau, „Pacers“ strategas Nate‘as McMillanas teigė: „Manau, jog tai priklauso nuo varžovų. Nematėme dviejų monstrų baudos aikštelėje, didžioji dalis komandų žaidžia su perimtą išplėsti galinčiais žaidėjais.“

Nuotr. AP – Scanpix

„Būtent tai ir yra esmių esmė, – rašo Doyelas. – NBA žaidimas tampa vis greitesnis, o „Pacers“ žaidžia lėčiausiai visoje lygoje. Indianos klubas per rungtynes pelno po 106,6 taško ir NBA rikiuojasi vos 24-oje vietoje.

„Mainų terminas bus įdomus. NBA tampa vis žemesne ir greitesne, tačiau komandose visada atsiranda vietos vienam geresniam centrui. Yra komandų, kurios neturi nė vieno, o „Pacers“ – du“, – įžvelgia „Indy Star“ analitikas.

„Ką „Pacers“ turi dabar, veikia gerai. Tačiau jie šiuo metu yra NBA anomalija ir nors klubas patenkintas dėl skinamų pergalių, reikia žiūrėti ir į rytojų. Nežinau, kaip „Pacers“ ten pateks, kuomet vienas geriausių komandos žaidėjų palieka kitą vieną geriausių ekipos krepšininkų ant suolo“, – pasvarstymu užbaigė Doyelas.