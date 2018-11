Lankomumo lūkesčius viršijančiame Kaune – 4 neeilinės savaitės

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Apie 200. Tiek per pirmąsias ketverias Eurolygos rungtynes Kaune liko neparduota bilietų. Sezono pradžia „Žalgirio“ arenoje dar niekada nebuvo tokia karšta.

Absoliučiai visi bilietai buvo iššluoti į dvikovas su trimis Ispanijos klubais – Vitorijos „Baskonia“, Madrido „Real“ ir „Barcelona“, o pora šimtų laisvų vietų liko tik susitikime su Stambulo „Fenerbahče“. Tai reiškia, kad pirmuosius keturis sezono mačus Kaune gyvai stebėjo (ir stebės) apie 62 tūkst. žmonių.

Paskutiniai bilietai į artimiausią „Žalgirio“ dvikovą namų arenoje su „Barcelona“ buvo parduoti likus 8 dienoms iki mačo.

„Dar nėra buvę, kad nuo sezono pradžios žmonės taip aktyviai pirktų bilietus, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas. – Sirgaliams persiduoda praeito sezono emocija ir tai jaučiasi. Krepšiniui išnuomotos ir visos ložės, tai tikrai jaučiasi padidėjęs populiarumas.“

Kojos pardavimams nekiša nė tai, kad „Žalgiris“ namie kol kas net nelaimėjo: visi trys šio sezono pralaimėjimai Eurolygoje buvo patirti būtent savoje aikštėje, o visos trys pergalės pasiektos išvykose. Tai iš dalies galima paaiškinti ir varžovų pajėgumu – visos Kaune apsilankiusios ekipos praėjusį sezoną žaidė Eurolygos atkrintamosiose, o dvi iš jų – finale.

„Daug duoda ir vardai, ir tai, kad žaidžiame penktadieniais. Smagu, kad taip sutampa, – sakė Motiejūnas. – Aišku, vėliau priklausys, kaip seksis žaisti, kol kas stiprūs varžovai, tai pardavimai nekrenta.“

Nors ne pirmus metus Eurolygoje pirmauja pagal parduotų bilietų skaičių, „Žalgiris“ nuolat kelia rungtynių renginio kartelę. Šį sezoną visi trys pristatymai prieš rungtynes buvo skirtingi ir kur kas įspūdingesni nei praėjusį sezoną. Prie to prisideda ir tai, kad Eurolyga vasarą leido viena minute prailginti pristatymo trukmę – vietoje 3 min. 30 sek., dabar ji trunka 4 min. 30 sek.

„Žalgirio“ žaidėjai per pirmąjį sezono mačą buvo pristatyti po specialia uždanga, nusileidusia iš po vaizdo kubo. Per antrąjį mačą specialius efektus kūrė ugnis. Per trečiąjį – pasirodymą su virvėmis, nuleistomis iš palubių, surengė „Žalgirio“ šokėjos.

Nuotr. BNS

Kartu su didėjančiu biudžetu žaidėjams Kauno klubas daugiau investuoja ir į patirtį rungtynėse, net jeigu jau dabar tai yra vienas geriausių, jeigu ne pats geriausias renginys Eurolygoje.

„Žalgiris“ jau pernai pirmavo Eurolygoje pagal namų rungtynių lankomumą, tačiau šiemet jų atotrūkis – dar didesnis. Kauniečiai per trejas rungtynes rinko vidutiniškai po 14,998 žiūrovus, kai antroje vietoje esanti Atėnų „Panathinaikos“ renka vidutiniškai po 11,645 žiūrovus.

„Tai – šiek tiek viršija tuos lūkesčius, ką turėjome prieš sezoną, – pripažįsta Motiejūnas. – Ir su abonementų pardavimu šiek tiek viršijome. Kol kas viskas supuola gerai, bet pamatysime, kas bus, kai rungtynės vyks ketvirtadieniais, kai bus dviguba savaitė ir žaisime antradienį arba trečiadienį. Kol kas esame planų priekyje, bet visada žiūrime su atsarga.“

„Žalgirio“ atstovai neslepia, kad penktadieniais jiems žaisti palankiausia dėl to, kad tada lengviausia atvykti žmonėms iš kitų miestų. Šiuo atžvilgiu aktyviausi Vilniaus ir Marijampolės regionai, tačiau žmonės į rungtynes vyksta net iš Klaipėdos.

Dalį sirgalių kauniečiai atsiveža patys. Trečią sezoną kartu su partneriais iš „Kautros“ organizuojamas „Žalgirio ekspresas“, kuris iš 10 Lietuvos miestų sirgalius veža į rungtynes, o po jų parveža namo.

Net ir turėdami lankomiausią areną Eurolygoje bei tūkstančius žmonių, atvykstančių iš kitų miestų, Kauno klubo vadovai ieško naujų lankytojų. Jiems skirta šį sezoną startavusi akcija „Mano pirmas“, kuria skatinama pirmą sykį arenoje apsilankyti tuos, kurie niekada nėra buvę „Žalgirio“ rungtynėse.

„Norisi kuo mažiau priklausyti nuo sportinio rezultato, – aiškino Motiejūnas. – Tam ir dirbame, kad žmogus suprastų, kad tai ne tik rungtynės aikštelėje. Tai – emocija, bendruomeniškumo jausmas, tampi „Žalgirio“ dalimi. Ir šūkis, kad tu esi supergalia. Jeigu sėdėsime ir lauksime, kad ateitų geri varžovai, o mūsų komanda sužaisi gerai, tai tas neveiks.“

Nuotr. BNS

„Žalgirio“ dabar laukia neeilinė atkarpa Eurolygoje – keturias savaites paeiliui Kauno klubas žais namie. Tokio atvejo dar nėra buvę.

Šį penktadienį „Žalgiris“ namie priims „Barceloną“, kitą – dvigubą – savaitę pirmiausia skris į Maskvą, kur žais su CSKA, o tada penktadienį namie rungtyniaus su Maskvos srities „Chimki“.

Kitas dvi savaites į Kauną paeiliui atvyks Milano „AX Armani Exchange“ su dviem lietuviais ir Pirėjo „Olympiakos“, kuris buvo įveiktas praėjusio sezono ketvirtfinalyje.

Lyg tokios atkarpos būtų maža, gruodžio 9-ąją į „Žalgirio“ areną atvyks Vilniaus „Rytas“.

Tokių keturių savaičių, su tiek daug kokybiško krepšinio, Kaune dar niekada nebuvo. Pirmųjų kartų su „Žalgiriu“ pastaraisiais sezonais netrūksta.