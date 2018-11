„Ryto“ prezidentas Guoga: „Esame klubas, kuriam pagrindinis prioritetas yra Lietuvos rinktinė“

Ryto galas

"Manau, kad pasaulio čempionate 2019-aisiais pasirodysime puikiai. Juk savo sudėtyje turėsime pasaulinio lygio žaidėjus Valančiūną bei Domantą Sabonį, kurie yra labai geri ir visuomet padeda savo šaliai."



Tik pamirso, kad uz rinktines vairo stovi Adomaitis, kuris garantuos, kad nepraeitume ketvirtfinalio. Rinktinei 2019-ieji bus niurus.



Nu tiesiog nera tokio klubo, kuris taip prasytusi buti nekenciamas. Net jei buciau protiskai atsilikes ir sirgciau uz Ryta, jau seniai buciau spjoves ant sito klubo vos pamates vadybos cirkeli. Visos sitos pasakos - "Mes uz rinktine", "Zalgiris zlugdo Lietuvos krepsini", yra skirtos B Tribunos varliasnukiams. Normalus buve Ryto fanai jau pries kelis metus prarado viltis, kad ju klubas dar kada nors gales pelnytai vadintis grandu, todel jie nepriima rimtai ar net ignoruoja situos pasisakymus. Uztat Avinu Tribunai sitas meslas visada sueina. Na taip, sakysit, juk pati B tribuna isplatino pasislykstejima situo Guogos PR, bet neabejoju, kad ta puslapi administruoja gal tik pora ta sugebanciu padaryti asmenu is visos bandos, todel tai labiau tik asmenine, o ne visos ULTRAS parodijos, nuomone. Visi likusieji yra bet kada pasiryze plestis marskinelius nuo savo kuno ir ginti sita kluba, kad ir kokias apgailetinas vertybes jis deklaruotu.



Tiesiog rasau ir netikiu, kad ten viskas tokiame apgailetiname lygyje. Iki siol nera surinkta pilna komanda (del garsiai nuskambejusiu priezasciu), metai is metu tik kalbama, koks Zalgiris yra EVIL bei griaunamos kitos komandos pasisavinant ju zaidejus. Fanu lygis is vis zemiau gedos.