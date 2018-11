Durantas apie incidentą su Greenu: „Tai nebus faktorius sprendžiant dėl ateities „Warriors“ klube“

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

Nurimus aistroms po skambiai nuvilnijusio konflikto su Draymondu Greenu, Kevinas Durantas įsitikinęs – tai neturės įtakos jam sprendžiant ateities klausimą „Golden State Warriors“ komandoje. 30-metis NBA čempionų lyderis yra linkęs visa tai palikti praeičiai ir koncentruotis į laukiančius iššūkius.

Kevin Durant Komanda: Golden State Warriors

Pozicija: SF Amžius: 30 Ūgis: 211 cm Svoris: 107 kg Gimimo vieta: Vašingtonas, JAV

„Ne, tai nebus faktorius, – „Yahoo Sports“ kalbėjo Durantas. – Galų gale, aš esu tiesiog krepšininkas, kuris siekia būti geriausioje aplinkoje, žaisti krepšinį ir gerinti savo įgūdžių arsenalą. Prasidėjus rungtynėms, esu patenkintas aplinka, tiesiog einu kovoti ir būti savimi.“

Durantui po šio sezono vėl priklausys sąlyga nutraukti 2019-2020 m. sezonui galiosiantį kontraktą, ką jis veikiausiai ir padarys. Taip krepšininkas pasielgė pastaruosius tarpsezonius, kai pasirašydamas naujas sutartis liko „Warriors“ gretose, tačiau prieš artėjančią vasarą NBA bendruomenė nebėra tokia užtikrinta, kad du čempionų titulus su Oklando ekipa nuskynęs atletas liks šiame mieste.

„Niekada nelaikiau to problema, kadangi pažįstu Dray ir žinau, jog jis visada nelaiko liežuvio už dantų, – apie savo bendraklubį atsiliepė Durantas. – Be to, toje situacijoje susikaupė tiek daug visko iš išorės, todėl dabar mes turime už tai atsakyti.“

Durantas prie „Warriors“ prisijungė 2016 metais palikęs Oklahomos „Thunder“ klubą. Per tą laiką jis taip pat dukart naudingiausiu finalų krepšininku bei po ketverių metų pertraukos vėl buvo įtrauktas į pirmąjį NBA simbolinį penketuką.