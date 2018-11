Trečiąkart iš eilės – per metimą: „Žalgiris“ vėl skaudžiai suklupo

adameitas

patinka man sitie "ale fanai".. Tipo mest Sara, mest ta mest ana ir t.t Tik jie pamirsta, kad pries Sara mes gaudavom nuo sitos pacios komandos -30.. ir is viso su visokiais Real ar Cask jau antram/treciam kelinuke budavo -15 ir rezultatus aiskus. Ir tai buvo 3-4 metai atgal.. o gal dar prisiminkit laikus kai baigdavom 0-6 top16 metai is metu?



O dabar. Dabar mes kovojam su visais kaip lygus su lygiais. Su komandom kurios turi n kartu didesni biudzeta ir n kartu didesne patirti. O sudetis turbut net i top5 per paskutinisu 20 metu nepapuola. Taip pabaigu kol kas neperlauziam, bet per tai reikia peraugti. Ir nepamirsti, kad i mus visos komandos ziuri kaip i greme o ne i patranku mesa kaip buvo anksciau. Net jei nepapulsim i top8 kol komanda kovoja visose varzybose man tai tinka.