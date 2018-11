Įvertinimai „Žalgirio“ žaidėjams: spindėjęs Daviesas ir su Waltonu strigęs puolimas

Aleksejus Švedas Nuotr.: BNS

Aleksejus Švedas Nuotr.: BNS Brandonas Daviesas Nuotr.: BNS Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Aleksejus Švedas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas ir Charlesas Jenkinsas Nuotr.: BNS

„Žalgirio arena“ toliau lieka užkeikta jos šeimininkams šiame Eurolygos sezone. Kauno „Žalgiriui“ (3-6) vėl pritrūko vieno tikslaus metimo iki pergalės – 83:84 buvo pralaimėta Maskvos srities „Chimki“ (3-6).

Kauniečių neišgelbėjo ir fantastišką rezultatą užfiksavęs Brandonas Daviesas. Vidurio puolėjas per 29 minutes pelnė 23 taškus (4/6 dvit., 15/18 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 3 sykius suklydo, išprovokavo net 12 varžovų pražangų ir surinko rekordinius 39 naudingumo balus.

Svečių gretose žibėjo Aleksejaus Švedo žvaigždė. Rusas per 36 minutes pelnė 25 taškus (5/8 dvit., 3/10 trit., 6/7 baud.), atliko 10 rezultatyvių perdavimų, išprovokavo 7 pražangas ir mačą pabaigė su 32 naudingumo balais.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas apžvelgė ir įvertino „Žalgirio“ krepšininkų pasirodymus.

Brandonas Daviesas – 9,5 balo

29 min., 23 tšk. (4/6 dvit., 15/18 baud.), 13 atk. kam., 3 rez. perd., 3 klaid., 12 išpr. praž., 39 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Tokio individualaus pasirodymo, kalbant apie surinktus naudingumo balus, „Žalgirio“ komandoje nematėme nuo 2014-ųjų metų, kai Justinas Dentmonas mačą prieš Madrido „Real“ pabaigė su 40 naudingumo balų. Daviesas įspūdingai kovėsi po krepšiais, išprovokavo net 12 pražangų, tačiau ir to pergalei neužteko. Kaip bebūtų, nors skaičiai ir tikrai įspūdingi, Jasikevičius tiksliai spaudos konferencijoje pasakė, kad skaičiai dar ne viską parodo. Dešimtuko amerikiečiui negalime rašyti ne tik todėl, kad klubas pralaimėjo, bet ir dėl jo gynybos prieš Jordaną Mickey, kur buvo padaryta klaidų.

Marius Grigonis – 8 balai

25 min., 13 tšk. (8/8 baud.), 3 klaid., 5 išpr. praž., 14 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Iki šios Eurolygos savaitės Marius buvo pelnęs 25 taškus, o per pastarąsias dvejas įmetė 26. Gaila, bet tokia individualiai sėkminga savaitė klubui pergalių neatnešė, o vienu iš kritiniu momentu tapo Švedo tritaškis paskutinę atakos sekundę per Grigonio rankas. Dėl to metimo priekaištų galima turėti tik dėl to, kad rusas priėmė kamuolį, kai Jasikevičius vaizdžiai rankomis gestikuliavo tiesiog neleisti kamuoliui sugrįžti pas oponentų ryškiausią žvaigždę. Puolime Marius buvo Kauno klubo šviesulys. Gynėjas puikiai veržėsi į baudos aikštelę, o šie reidai tapdavo taškais nuo baudų metimo linijos.

Aaronas White'as – 7 balai

30 min., 12 tšk. (3/8 dvit.), 9 atk. kam., 4 išpr. praž., 12 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Rungtynių žaidėjas Alexey Shved Taškai 25 Naudingumas 32 Perimti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 10

White'as vėl žaidė ilgiausiai komandoje. Amerikietis buvo aktyvus tiek puolime, tiek gynyboje ir buvo per žingsnį nuo dvigubo dublio. Gynyboje ketvirtajame kėlinyje kelias atakas gynėsi su Švedu, o toks sprendimas iš dalies pasiteisino. Tiesa, puolime sunkiajam kraštui labai trūksta įgūdžių žaidžiant nugara į krepšį – amerikiečiui nepavyko užpulti ant ūselio net prieš gera gynyba nepasižymintį Švedą, o pora jo bandymų laužti per jėgą tiesiog baigėsi gautais „stogais“.

Nate‘as Woltersas – 6 balai

25 min., 12 tšk. (5/11 dvit.), 2 rez. perd., 2 klaid., 8 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Nors gynėjas ir surinko 12 taškų, tačiau tai buvo prasčiausios jo rungtynes šį sezoną. Puolime Woltersas ne tik, kad nepataikė metimų iš patogių situacijų, bet taip pat ir sunkiai organizavo puolimą, kuris dažnai buvo statiškas, o jo perdavimai į baudos aikštelę buvo labai rizikingi, kuriuos nuo klaidų gelbėjo teisėjų švilpukai.

Antanas Kavaliauskas – 5 balai

11 min., 6 tšk. (3/4 dvit.), 1 atk. kam., 2 klaid., 3 praž., 2 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Pakartoti sėkmingų rungtynių, kaip prieš kitą Maskvos klubą šią savaitę, centrui nepavyko. Vidurio puolėjas per antrojo kėlinio minutę ir aštuonias sekundes užsidirbo dvi pražangas ir ilgam sėdo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Antanas pataikė iš vidutinio nuotolio ir užtikrintai sužaidė nugara į krepšį prieš žemesnį oponentą pirmoje mačo dalyje, tačiau ketvirtajame kėlinyje iš patogios situacijos prametė iš po krepšio labai svarbų metimą.

Derrickas Waltonas – 5 balai

10 min., 5 tšk. (1/1 trit.), 1 rez. perd., 2 išpr. praž., 8 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Žiūrint tik į plikus skaičius, įžaidėjas nieko blogo nepadarė, neskaitant vieno prarasto kamuolio pikenrolo situacijoje, tačiau skaičiai šiuo atveju tikrai ne viską pasako. Waltonui būnant aikštėje, iš ir taip statiško „Žalgirio“ žaidimo puolimas tapdavo dar pasyvesnis, o labai neužtikrintai atrodo ir amerikiečio atliekami perdavimai, kuriuos jis daro praradęs driblingą. Džiugina tai, kad įžaidėjas yra taikliausias iš visų trijų atakų organizatorių ir norėtųsi, kad jis dažniau žiūrėtų į krepšį.

Edgaras Ulanovas – 4 balai

20 min., 6 tšk. (2/2 dvit., 2/3 baud.), 2 atk. kam., 3 klaid., 4 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Kai rungtynių pradžioje prie Ulanovo gynyboje atsistojo Švedas, atrodė, kad puolėjas tikrai reabilituosis po nesėkmingo mačo Maskvoje. Lietuvis mačą pradėjo agresyviai, kai ant ūselio lengvai įveikė Švedo gynybą, o kitoje atakoje pridėjo dvitaškį su pražanga prieš Jenkinsą, tačiau po to vėl buvo savo paties šešėlis. Be prasiveržimo paskutinę atakos sekundę, Edgaras daugiau taip ir negrasino Rusijos klubo krepšiui. Gynyboje antrajame kėlinyje porą kartų pražiopsojo Švedą, o tokio lygio krepšininkui tiek ir užtenka, kad pajustų žaidimo ritmą.

Thomasas Walkupas – 4 balai

10 min., 0 tšk. (0/1 dvit.), 1 per. kam., 2 praž., -1 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Walkupas kaip ir Kavaliauskas greitai susirinko dvi pražangas ir ilgam atsisėdo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Amerikiečio žaidimo laiką stipriai apribojo ir geras Grigonio pasirodymas. Asmeninėje gynyboje Thomasas iš visų krepšininkų, prižiūrėjusių Švedą, atrodė geriausiai, tačiau puolime buvo visiškai nepastebimas, kur įsiminė tik neužtikrintas prasiveržimas, pasibaigęs metimu, nelietusiu lanko.

Leo Westermannas – 3 balai

11 min., 1 tšk. (0/2 trit.), 0 rez. perd., 2 klaid., -4 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Leo „Žalgiryje“ yra tas gynėjas, kuris labiausiai bando kurti progas komandos draugams, tačiau šiandien to padaryti nepavyko. Nors prancūzui esant aikštėje jau pradeda jaustis užtikrintesnis žaidimas, bet stabilumo dar trūksta, kuris, belieka tikėtis, atsiras artimiausiu metu.

Artūras Milaknis – 2,5 balo

24 min., 3 tšk. (1/5 trit.), 2 klaid., -3 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Artūras galėjo tapti mačo herojumi, tačiau jo lemiamas metimas iš toli tikslo nepasiekė ir gynėjo pasirodymą galime vadinti blankiu. Snaiperiui pirmoje mačo pusėje, dirbant be kamuolio, pavyko išprovokuoti varžovus prasižengti, o ketvirtajame kėlinyje jis smeigė itin svarbų tritaškį, tačiau tai ir buvo viskas, ką gynėjui pavyko sukurti naudingo. Gynyboje Milaknis kelis kartus prašoko savo žmogų, o prieš pramestą lemiamą tritaškį, Artūras prasidėjus paskutinei mačo minutei paleido skubotą metimą, net nelietusį lanko.

Laurynas Birutis aikštėje praleido mažiau negu 5 minutes, todėl jo pasirodymas lieka neįvertintas.