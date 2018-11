Waltonu džiaugęsis Jasikevičius: „Derrickas sužaidė įspūdingai“

to dakota

tos visos barcos ir cska ir co yra elitines komandos su milziniskais biudzetais kurios draskesi is paskutiniu, laike savo pagrindinius zaidejus 35-38 minutes ir laimejo tik per viena metima po pratesimo, tokiom pralost ir negeda, juk cia ne kokia vokieciu dugno komanda