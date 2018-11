Ispano žaidimo schemose save atradęs Rokas Giedraitis svajoja tapti čempionu

Nuotr.: Sputnik – Scanpix

Nuotr. Sputnik – Scanpix

Šį sezoną legionieriaus karjerą pradėjęs Rokas Giedraitis Berlyne rado taip sau tinkančią komandą, jog pradžioje turėjo priprasti net prie jam puikiai derančių sąlygų.

Vokietijos sostinėje rungtyniaujantis ALBA klubas vokiško krepšinio neprimena, o to priežastis yra vyriausias treneris iš Ispanijos – 71-erių metų Aito Garcia Renesesas.

Lyg žuvys vandenyje ispano krepšinio schemose besijaučiantys du ALBA įžaidėjai išdalija 16 rezultatyvių perdavimų, o dažnas tų perdavimų adresatas yra Giedraitis, kuriantis įspūdingus dėjimus ir nuolat patenkantis į gražiausių epizodų dešimtukus.

„Anksčiau prakirsdavau po krepšiu tam, kad tiesiog reikėdavo prakirsti, tu net nesitiki to kamuolio, kad kažkas galėtų paduoti. Čia pačioje sezono pradžioje irgi nesitikėdavau kamuolio, bet paskui sako „Visada žiūrėk į mane“, – interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Giedraitis.

To rezultatas – tokie epizodai:

26-erių metų 200 cm ūgio puolėjas tapo vienu iš ALBA lyderių. Europos taurėje jis pelno po 14,9 taško ir atkovoja po 5,1 kamuolio, Vokietijos lygoje renka po 15,3 taško bei 3,1 sugriebto kamuolio.

Berlyno komanda žygiuoja pergalingu keliu. Europos taurėje po 8 turų ji turi 6 pergales, B grupėje užima antrąją vietą ir jau užsitikrino vietą „Top 16“ etape. Vokietijos čempionate ALBA iškovojo 7 pergales ir patyrė vieną nesėkmę bei užima tą pačią antrąją vietą.

Lietuvis su Vokietijos sostinės ekipa sudarė trejų metų kontraktą, o per šį laikotarpį turi palankias sąlygas debiutuoti Eurolygoje. Kitą sezoną Eurolygoje varžysis 18 komandų, o garantuotą vietą jau turi Miuncheno „Bayern“. Dar viena vieta atiteks Vokietijos lygos čempionei.

Rokas Giedraitis Komanda: Berlyno ALBA

Pozicija: SF Amžius: 26 Ūgis: 200 cm Svoris: 88 kg Gimimo vieta: Tauragė, Lietuva

Jeigu „Bayern“ pateks į Vokietijos lygos finalą, tai kita finalininkė iškart gaus bilietą į Eurolygą. Be to, į vietą Eurolygoje veikiausiai nepretenduos dar viena Vokietijos krepšinio grandė Bambergo „Brose“, kuri yra sudariusi penkerių metų sutartį su Čempionų lyga.

Bet Giedraitis apie jokias palankias sąlygas negalvoja.

„Aš labai noriu laimėti vokiečių lygą. Lietuvos lygos neteko laimėti, tai gal bent Vokietijos pavyks“, – entuziastingai pasisakė Giedraitis.

Trumpam į Lietuvą sužaisti pasaulio čempionato atrankos rungtynes grįžęs Giedraitis tinklalapiui „BasketNews.lt“ papasakojo apie puikią sezono pradžią, savo žaidimo užduotis, pačią geriausią turėtą komandos atmosferą ir tikslą laimėti Vokietijos lygą.

– Kokie įspūdžiai iš Berlyno ir ALBA komandos?

– Tikrai geri. Pradžioje buvo sunkiau, kol pavyko viską suprasti, kol viską susiradau. Tiek kur pavalgyti, tiek ir komandoje – suprasti gynybos sistemos ir kita. Lietuvių kalbos nėra ir buvo truputį keista, kad niekas su manimi nekalba lietuviškai, bet dabar viskas yra idealiai. Laimime ir visi yra patenkinti.

– Koks tas Vokietijos lygos krepšinis?

– Toks pat, kaip ir čia, Lietuvoje. Tik skirtumas toks, kad komandos, nežaidžiančios Europoje, per tas vienas rungtynes per savaitę labai mėgsta bėgti. Jie bando pričiupti varžovus ant savo emocijų. Žaidžia tik vienas rungtynes per savaitę ir ypatingai labai nori įkasti namuose. Kiti tai turi atlaikyti. Taip ir pralaimėjome prieš „Vechta“. Atskridome tiesiai ten dar su emocijomis po Europos taurės rungtynių, turbūt galvojome, kad laimėsime, bet su emocijomis taip ir gaunasi.

– Kokį žaidimą jūsų komandoje įdiegė ispanas treneris Aito Garcia Renesesas?

– Tikrai ispanišką krepšinį. Tikra ispaniška gynyba. Tai tokia gynyba, kai visada padedame iš artimosios pusės. Man pradžioje buvo sunkiau prie jos priprasti, buvo truputį keista, nes pas mus to nėra. Svarbiausia apsiginti ir nubėgus į greitą puolimą įmesti laisvam. Čia visada yra mūsų pirmoji opcija. Treneris labai mėgsta žaisti greitą krepšinį. Man tos ankstyvosios atakos irgi labai priimtinos.

Nuotr. BNS

– Atrodo, kad labai lengvai įsitvirtinote komandoje. Kokios buvo to priežastys?

– Padėjo visa komanda. Kai tik paėmė iš oro uosto, tai viską parodė, viskas buvo padėta ant lėkštutės. Atvažiavome ir net šaldytuvas pilnas prikrautas. Atrodo, menkniekis, bet yra malonu, kai tavimi pasirūpina. Prasidėjo treniruotės, pasiruošimas sezonui ir pradžioje buvo sunkiau, bet tam ir yra pasiruošimas.

– Kokios jūsų užduotys aikštėje?

– Greitai bėgti ir taikliai mesti (juokiasi). Tai yra pagrindiniai dalykai – užbėgti, įmesti, greitai atiduoti perdavimą, perimti kamuolį. Visada žaidžiu trečioje pozicijoje. Taip pat, kaip ir „Ryte“, nors čia, Vilniuje, buvo ir nauja patirtis – ketvirtoje pozicijoje (šypsosi).

– Ar anksčiau turėjote tiek laisvės?

– Pas mus nėra rėmų. Nėra taip, kad būtinai turime sužaisti vienodai. Ne, taip nėra – tiesiog turi skaityti žaidimą. Arba tu jį skaitai ir padarai, kad įmestume taškus, arba ne. Yra pastatytas žaidimas, kaip jis turi būti, bet jeigu tu manai, kad kita opcija bus geresnė, tai gali pakeisti derinį. Nėra taip, kad visada viską privalėtume padaryti iki galo.

– Gal tik „Šiauliuose“ galėjote taip žaisti?

– „Šiauliuose“ gal daugiau pats būdavau su kamuoliu, sužaisdavau du prieš du, o dabar esu pastatytas trečioje pozicijoje bei turiu padaryti savo darbą. Man kamuolio kartais reikia, kad sužaisčiau du prieš du, bet tikrai turime, kas tai sužaistų. Jeigu ir aš pasijungsiu, tai apskritai bus bardakas (šypsosi).

– Ar komandoje pakeitėte Marių Grigonį?

– Kaip supratau, ne. Jeigu Grigonis būtų likęs komandoje, tai jis būtų žaidęs atakuojančio gynėjo pozicijoje, o aš – lengvojo krašto puolėjo. Kaip būtų buvę, tai niekas nežino. Turint dar vieną lietuvį, būtų buvę dar geriau (šypsosi).

– Kada su ALBA pradėjote kalbėtis dėl kontrakto?

– Prieš vasaros FIBA langą. Tada, kai kalbėjome su Grigoniu, jis nežinojo, kur pats žais. Mes su juo kalbėjome per FIBA langą ir jis dar tebebuvo ALBA narys.

– Ką jis papasakojo apie komandą?

– Atsiliepė taip, kaip ir yra. Tas mikroklimatas komandoje... Aš galvodavau, kad pas mus yra geras mikroklimatas, bet kai pamačiau, kaip yra ten... Visai kitaip, nei buvo Vilniuje. Jeigu mes kažkur einame, tai eis visa komanda, tu negali pasakyti ne. Nebent turi svarbių priežasčių. Buvo ir Helovino vakarėlis, dabar irgi neseniai buvome išėję. Viską darome kaip komanda ir už aikštelės ribų, visi vieni kitus palaiko, labai šilta komanda.

– Du ALBA įžaidėjai, Stefanas Peno ir Peytonas Siva, kartu atlieka 16,1 rezultatyvaus perdavimo. Turbūt jie žaidimą sukuria tobulai?

– Taip. Pirmoje ir antroje pozicijose tas pats Martinas Hermannssonas prisideda, tarp aukštaūgių Luke'as Sikma taip mato aikštelę... Per tuos žaidėjus sukasi kamuolys ir tau labai lengva žaisti, nes jie sukuria situacijas, o tau belieka gaudyti perdavimus. Anksčiau prakirsdavau po krepšiu tam, kad reikia prakirsti, tu net nesitiki kamuolio, kad kažkas galėtų paduoti.Čia pačioje pradžioje irgi nesitikėdavau kamuolio, bet paskui sako „Visada žiūrėk į mane“.

– Ar komandoje buvo iškelti tikslai šiam sezonui?

– Asmeniškai apie tikslus niekas nesakė, bet kaip suprantu, yra noras eiti į Eurolygą, nes yra puikios sąlygos: komandos gali lengvai atskristi, pas mus salėje susirenka didžiuliai kiekiai žmonių (Europos taurėje ALBA su 7,4 tūkst. žiūrovų vidurkiu fiksuoja geriausią lankomumą – aut. past.). Klubas tikrai nori į Eurolygą, čia net kalbų nėra, bet mūsų tikslas yra laimėti Vokietijos lygą. Laimėsi ją – pateksi į Eurolygą.

– „Bayern“ jau turi vietą kito sezono Eurolygoje, „Brose“ pasirašė ilgalaikę sutartį su Čempionų lyga. Tai jums atrodo labai geri šansai patekti į Eurolygą.

– Bet mes einame ant to, kad norime laimėti. Aš, pavyzdžiui, labai noriu laimėti vokiečių lygą. Lietuvos lygos neteko laimėti, tai gal bent Vokietijos pavyks (juokiasi).

– Kuo skiriasi būti profesionaliu krepšininku Lietuvoje ir užsienyje?

– Visiškai skiriasi, kaip diena ir naktis. Vokietijoje rungtynių metu tave visi žino, viskas yra gerai. Ir parašo pasiprašo, ir panašiai. Bet kad mieste kažką sutikčiau, tai to niekada nėra. Kad žinotų žmonės mieste ir stabdytų, tai ne. Peytonas Siva čia žaidžia trečią sezoną ir sakė, kad jam jau pasitaiko, kai kažkas atpažįsta, bet labai retai. O čia, Lietuvoje, išeik kur nors, tai iškart tave žino, kad tu kažkur atsisėdęs ar kažką darai.

– Ar pačiam dėl to dėmesio lengviau?

– Na, dėmesio visada gauname ir per rungtynes. Mieste to dėmesio negauni, bet tas dėmesys irgi kartais yra gerai. Man ir taip, ir taip gerai.