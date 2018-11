Nuotr.: BNS

Komfortiškai Vilniaus „Ryto“ komandoje jaustis pradėjęs Arnas Butkevičius sugrįžo į viršūnę.

26 metų puolėjas tapo naudingiausiu „Betsafe–LKL“ lapkričio mėnesio krepšininku – tai pirmas toks pripažinimas jam nuo tada, kai persikėlė į „Rytą“ pernai lapkritį.

„Tai turbūt geriausias mėnuo Vilniuje, nors nedaug tų pilnų mėnesių buvo“, – bendraudamas su LKL.lt sakė Butkevičius.

Lapkritį per ketverias „Betsafe–LKL“ Butkevičius rinko po 12,5 taško, 7 atkovotus kamuolius ir perimdavo po 2,8 kamuolio.

Puolėjas rinko po 20,75 naudingumo balo – tai ne tik geriausias rezultatas tarp visų žaidėjų, bet ir geriausias Butkevičiaus asmeninis pasiekimas nuo praėjusių metų spalio.

Tą kartą vilkėdamas Klaipėdos „Neptūno“ marškinėlius Butkevičius dominavo lygoje ir buvo pripažintas naudingiausiu lygos mėnesio žaidėju.

„Komandoje jaučiuosi patogiai, atradau savo vietą, žinau, ko treneris nori, – savo pozicija „Ryte“ praėjus metams nuo atvykimo džiaugiasi Butkevičius. – Žodžiai patogiai ir komfortabiliai geriausiai apibūdina mano situaciją.“

Atvykęs į „Rytą“ Butkevičius ne kartą gydėsi traumas, tačiau naują sezoną pradėjo visa jėga.

„Džiaugiuosi, kad esu sveikas ir galiu mėgautis žaidimu, – LKL.lt sakė Butkevičius. – Ta forma sugrįžo. O naudingiausio žaidėjo titulas – smagu, bet reikia pasakyti, kad tai ir komandos nuopelnas. Be komandinio žaidimo titulo nebūtų.“

Apdovanojimas Butkevičiui bus įteiktas gruodžio 5 d. prieš rungtynes „Siemens“ arenoje tarp „Ryto“ ir Panevėžio „Lietkabelio“.

Be Butkevičiaus, į simbolinį penketuką taip pat pateko Alexas Hamiltonas (Utenos „Juventus“), Jamaras Wilsonas („Lietkabelis“), Kyle‘as Weaveris (Klaipėdos „Neptūnas) ir Jerai Grantas („Neptūnas“).

Hamiltonas buvo antras lygoje pagal naudingumą – 20,5 balo (16,3 tšk., 5,5 atk. kam., 4,8 rez. perd.), o „Juventus“ laimėjo tris kartus per keturis susitikimus.

Wilsonas naudingumo kategorijoje lapkritį buvo trečias – 20,25 balo (15 tšk., 3,8 atk. kam., 4,8 rez. perd.), „Lietkabelis“ taip pat iškovojo tris pergales per keturis turus.

Tarp puolėjų, be Butkevičiaus, geriausiai pasirodė Weaveris – 16,7 naudingumo balo (9,7 tšk., 5 rez. perd., 2 per. kam.), „Neptūnas“ irgi laimėjo tris kartus per keturis mačus.

O kitas „Neptūno“ žaidėjas Grantas buvo geriausias tarp centrų – po 20 naudingumo balų (15,3 tšk., 3,3 atk. kam., 2 per. kam.).