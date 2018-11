Stringantis Kuzminskas: kodėl taip smuko lietuvio produktyvumas aikštėje

Kupidonas

Viskas aisku kas nutiko. Skyrybos. Jos prasidejo dar pernai rugseji kai kuzia ismete zmona is namu ir jos daiktus issiunte su anstoliais. Nuo tada ir zaidimas krites. Matyt jis pats jaucia grauzati del tokio poelgio su zmona tik negali to viesai pripazinti. Nes taip pasielgti su zmogum kuris tau atidave graziausius sesis gyvenimo metus tik visiskas asilas gali. Zodziu karma is a bitch.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt