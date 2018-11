Skyrybų temos išvengęs Kuzminskas: „Buksuoju, bet kol laimime, tol viskas gerai“

Nuotr.: BNS

Mindaugas Kuzminskas žaidžia nerezultatyviausią savo sezoną Eurolygoje nuo 2012 metų, tačiau kol Milano „AX Armani Exchange“ laimi, tol lietuvis dėl to neturi problemų.

Milano klubas Eurolygoje per 9 turus laimėjo 6 kartus, o Italijos krepšinio lygoje iškovojo visas 8 pergales. Kuzminskas prie tokių rezultatų prisideda Eurolygoje pelnydamas po 5,9 taško, o Italijos lygoje – po 9,4 taško.

Kuzminskas su Milano ekipa trečiadienio vakarą atvyko į Kauną, kuriame ketvirtadienį 20 val. susikaus su Eurolygoje savo aikštėje dar nelaimėjusiu „Žalgiriu.

Kauno oro uoste Kuzminskas žurnalistams nepanoro atsakyti į klausimus apie skyrybas su buvusia žmona Egle Andreikaite teigdamas, kad jis koncentruojasi krepšiniui.

O kalbėti apie krepšinį Kuzminskui nėra problemų – jis papasakojo apie sėkmingo Milano ekipos žaidimo priežastis, savo rodomą krepšinį, papildomą darbą išlaikant trečiosios pozicijos žaidėjams reikalingus įgūdžius, „Žalgirio“ pasirodymą ir Artūro Gudaičio tobulėjimą.

– Kokie pagrindiniai akcentai prieš rungtynes su „Žalgiriu“?

– „Žalgiriui“ kelias rungtynes nepasisekė, o mums atvirkščiai – pasisekė, laimėjome keliais taškeliais. Sakyčiau, kad mūsų treneris teisingai pasakė, kad „Žalgirio“ vieta turnyrinėje lentelėje visiškai neatspindi jų žaidimo. Natūralu, „Žalgirio“ arenoje visiems labai sunku žaisti, net ir patiems žalgiriečiams. Kai susirenka tiek daug žiūrovų, tai papildomas spaudimas yra ne tik varžovams, bet ir jiems patiems. Tikiuosi, kad bus geros, įtemptos ir gražios rungtynės.

– Kas pasikeitė Milano komandos žaidime, kad dabar tų pergalių yra daugiau nei pralaimėjimų?

– Pernai pirmoje sezono pusėje irgi neblogai žaidėme, o antroje mus perlaužė. Šiemet apskritai individualiai yra stipresnė ekipa, bet manau, kad ir komandiškai esame stipresni. Atmosfera yra geresnė, pernai visur važiuodavome su mintimis, kad kuo mažiau pralaimėti arba sukovoti, o šiemet stengiamės laimėti ir tai pasikeitė. Prisidėjo Mike’o Jameso atėjimas, Vladimiras Micovas išgyvena savo krepšinio renesansą, žiauriai gerai ir protingai žaidžia. Mums labai trūksta Nemanja Nedovičiaus, ši savaitė mums buvo įdomi, nes treniruotėse trūko žaidėjų. Problemas pasilaikysime sau, viską rytoj įrodinėsime aikštėje.

– Kaip pačiam asmeniškai sezono pradžia?

– Kol kas buksuoju, bet duobelių man visada pasitaikydavo, tai nutinka visiems sportininkams. Džiugina, kad komandos rezultatai yra geri. Italijoje nepralaimėjome, Eurolygoje esame ten, kur norėtume ir turėtume būti. Krepšinis yra komandinis sportas ir dėl to džiaugiuosi.

Nuotr. BNS

– Kuo ypatinga tapo ta ketvirta pozicija, kad kamuoliai nebenukrenta į jūsų rankas?

– Tai yra savi akcentai. Šiek tiek kitus dalykus akcentuojame. Dėl to nežadu skųstis, sezonas ilgas ir visko dar bus. Paskutinėse dvejose rungtynėse šiek tiek buvo geriau, nes nuo ketvirtų numerių labiau ėjo pagalba. Treneriai žiūri, akcentuoja ir ieško silpnų vietų. Turime individualiai stiprių žaidėjų, tad dažniausiai atakos pabaigos opcija būna kita, bet yra begalė kitų būdų padėti komandai: kovoti dėl kamuolių, stengtis gynyboje, bėgti į greitą puolimą, stovėti ten, kur turi stovėti.

– Galbūt keičiasi jūsų paties įpročiai taip dažnai žaidžiant ketvirtoje pozicijoje?

– Ne, stengiuosi daryti tai, ką dariau. Stengiuosi pasilikti po treniruočių ir dirbti, nes aš ateityje vis tiek save matau trečioje pozicijoje. Dar tikrai noriu ten pažaisti, tad stengiuosi neprarasti įgūdžių. Treniruotėse treneris leidžia pažaisti trečioje pozicijoje, rungtynėse irgi buvo keli epizodai. Nereikia sureikšminti tos pozicijos. Kol laimime, viskas yra gerai.

– Artūras Gudaitis galbūt kažką naujo pridėjo savo žaidime lyginant su praėjusiais metais?

– Aš galvoju, kad didžiausias jo pliusas yra tas, kad jis pasiruošęs psichologiškai. Kaip patys pastebėjote, jis pataiko baudas ir kiekvienose rungtynėse žaidžia stabiliai, o išlaikyti stabilumą yra labai sunku. Prisimenu, kad prieš kelis metus buvau vienas pirmųjų, kuris sakė, kad Artūras su savo duomenimis yra NBA žaidėjas, jeigu tik būtų itin palanki terpė. Artūrui reikia pozityvumo, kad jį palaikytų. Milane visa organizacija yra pozityvi, net pralaimėję negauname velnių, viskas eina per teigiamą prizmę. Manau, kad būtent dėl to NBA jam tiktų, nes ten irgi yra viskas per pozityvą.

– Galbūt dėl FIBA lango pavyks ilgiau užsibūti Lietuvoje?

– Nežinome, kiek turėsime laisvų dienų, ar vieną, ar dvi.

– Jeigu laimėsite, tuomet galbūt bus daugiau dienų?

– Dėl to ir tikiuosi, kad pavyks pasilikti (šypsosi).

– „Žalgiris“ kartais žaidžia su dviem labai aukštais vidurio puolėjais Kavaliausku ir Daviesu arba Biručiu. Kokių variantų galite pasiūlyti prieš tokį penketą?

– Manau, kad tada tiesiog bus daugiau trenerių taktiniai sprendimai. Šiuo atveju, jeigu Kavaliauskas daugiau žais ketvirtu numeriu, tai jis prieš mane arba Jeffą Brooksą turėtų pranašumą po krepšiu. Bet tuo metu mes puolime turėtume pranašumų, nes esame gerokai greitesni. Abu esame buvę ir tikiuosi, kad dar būsime trečios pozicijos žaidėjai. Čia priklausys nuo trenerių, komandos draugų ir taktinių išnaudojimų.

– Ar „Žalgiris“ dėl Pauliaus Jankūno traumos tampa pažeidžiamas ketvirtoje pozicijoje?

– Taip, Paulius yra labai svarbus žaidėjus, bet jų sudėtis ne tokia, kurioje vienas žaidėjas iškristų ir viskas sugriūtų. Tai yra lygiavertė sudėtis, kurioje gali žaisti visi krepšininkai. Treneris Jasikevičius sėkmingai įtraukia ir jaunus žaidėjus, Lauryną Birutį. Nėra jiems dėl iškritusių žaidėjų bėdų.

– Koks jausmas nusileidus Kaune?

– Geras. Šaltoka, komandos draugai sakė, kaip čia šalta, tai sakiau, kad čia barbekiu oras.