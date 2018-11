Pagaliau: Davieso tempiamas „Žalgiris“ nutraukė nesėkmių seriją namie

nebegaliu

zjbs, puse rungtyniu praleidau junginedamas is vieno uzluzusio streamo i kita. kodel negali lietuvoj kaip visoj europoj visuomenei svarbus sporto ivykiai buti transliujami nemokamai??? tikrai nezadu moket viasatui uz tai, kad isijungsiu karta per savaite paziuret rungtynes, bent du komentatorius jie pasamdytu, o dabar galvoja, kad mes kaip durniai mokesim jiem bapkes betkokiu atveju. is principo nei euro neduociau jiems. nebegaliu, nervai nelaiko del tokiu nesamoniu