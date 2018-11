Los Andžele ryškiausiai spindėjo Domantas Sabonis ir LeBronas Jamesas

Analitikas

ziurejau sia rugtynes,as niekam nesuprantu kodel turneris yra starto penketo naris? per pirma kelini grynas minusas buvo ,nei kamuoliu nuima nei pataiko ,po pirmo kelinio -23,atejo sabas pradejo dominuot antran kelini ka meta ta pataiko ,kamuolius nuo lebrono galvos jama ir liko tik -6,paskui vel turneris :D nesuprantu ka jis pabaigoje rugtyniu veike :) na suprantu 20mln kontraktas isigalejo reik duot zaist,bet jie taip tik apsunkina save,reikia mainyti ta turneri o ne per prievarta bandyti daryti kazkokia zvaigzde is jo del jo milzinisko kontrakto