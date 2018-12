LSKL čempionate – revanšų vakaras ir pakartotas šio sezono naudingumo balų rekordas

Nuotr.: LSKL Nuotr. LSKL Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) čempionato antrajame rate išaušo atpildo metas – pirmadienio vakarą net keturios iš penkerių rungtynių baigėsi pasiektais revanšais. Savo varžovams už pirmojo rato pralaimėjimus atsikeršijo Lietuvos sporto universiteto (LSU), Kauno kolegijos (KK), VDU-Švietimo akademijos (VDU-ŠA) ir VDU Žemės ūkio akademijos (VDU-ŽŪA) ekipos. VU patyrė pirmąjį pralaimėjimą Po šio LSKL turo neliko nė vienos ekipos, nepajutusios pralaimėjimo kartėlio. Šįkart pirmąjį sezono antausį patyrė iki tol vien pergalėmis žingsniavę „Rytų“ diviziono lyderiai – Vilniaus universiteto (VU) krepšininkai. Pastarieji savo žiūrovų akivaizdoje rezultatu 90:96 (19:33, 20:22, 30:15, 21:26) nusileido VDU-Švietimo akademijos (VDU-ŠA) ekipai. VU ekipa rungtynes pradėjo spurtu 9:0, tačiau VDU-ŠA greitai pabudo ir patys varžovams tėškė šaltą dušą – ėmė regzti vieną po kitos taiklias atakas ir ne tik išlygino rezultatą, bet ir pirmąjį kėlinį solidžiai laimėjo 33:19. Antrajame kėlinyje VDU-ŠA į priekį trūktelėjo ir pirmavo 21 taško skirtumu – 44:23. Antroje rungtynių pusėje praėjusio sezono LSKL II vaikinų grupės čempionai VU krepšininkai kilo į lemiamą šturmą ir buvo priartėję iki 1 taško – 69:70, bet VDU-ŠA nepasimetė ir pergalės iš rankų nebepaleido. VDU-ŠA komandą į pergalę vedė Gediminas Povilauskas, aikštėje rungtyniavęs be keitimų, surinkęs 30 taškų (11/15 dvit., 8/8 baudos), po krepšiais atkovojęs 13 kamuolių, atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs net 45 naudingumo balus. Šį LSKL sezoną tai nėra pirmas kartas, kai krepšininkas surenka 45 naudingumo balus. Tiek pat naudingumo balų lapkričio 12 dieną buvo surinkęs ir LSU žaidėjas Kristupas Žemaitis. Dar iš VDU-ŠA ekipos išsiskyrė Justas Šukelis, pelnęs 18 taškų (8 atk. kam.), Robertas Sinkevičius, surinkęs 14 taškų, Paulius Cinelis pridėjo 12 taškų, Povilas Gancevičius – 11 tšk. VU komandą nuo pirmojo sezono pralaimėjimo bandė gelbėti Paulius Leščinskas, pelnęs 35 taškus (9/10 dvit., 4/8 trit., 5/9 baudos, 6 atk. kam., 34 naud. balai) ir 17 taškų surinkęs Kristijonas Kirlys. Kiti VU krepšininkai nepasiekė dviženklio taškų skaičiaus. „Labai džiaugiamės šia pergale. Pirmajame LSKL rate mums kelių rungtynių pabaigose pritrūko šiek tiek sėkmės, o dabar mes jau kaunamės solidžiau ir iki paskutinių sekundžių. Jau stengiamės pergalių iš rankų nebepaleisti. Tai džiugina. Mes šįvakar varžovams neleidome užsiimti gerų pozicijų, mesti iš gerų padėčių. Laimėjo ta komanda, kuri labiau to norėjo“, – džiaugėsi VDU-ŠA treneris Gediminas Bražionis. Pasak VU ekipos trenerio Rimanto Kaminsko, šis pralaimėjimas yra skaudus, tačiau tikimasi, kad tai supurtys komandą ir panašių klaidų ateityje pavyks išvengti. „Gal geriau pralaimėti šiame etape, nei itin svarbiose rungtynėse ar atkrintamosiose dvikovose. Gaila, kad pralaimėjome, bet nepanikuojame. Šįkart neturėjome kelių svarbių žaidėjų – Simono Lekio, Vytauto Saulio, Manto Dongo, Modesto Šemeklio… Bet tai nepasiteisinimas. Mums turėjo užtekti potencialo laimėti šias rungtynes ir be minėtų žaidėjų. Galiu pasakyti taip: neįvertinome varžovo. Pirmajame kėlinyje atidavėme iniciatyvą, per daug varžovus paleidome į priekį. Nors vėliau ir pavyko panaikinti 20 taškų skirtumą, tačiau perlaužti rungtynių nebesugebėjome. Pritrūko ir šiek tiek sėkmės. Tikiuosi, kad tai supurtys komandą ir žaidėjai padarys teigiamas išvadas“, – akcentavo Kaminskas. Priminsime, kad pirmajame LSKL rate VU prieš VDU-ŠA buvo laimėjusi rezultatu 78:69. VDU-ŽŪA įveikė VK ekipą VDU Žemės ūkio akademijos (VDU-ŽŪA) krepšininkai į savo sąskaitą įsirašė antrąją pergalę – namuose rezultatu 102:99 (19:16, 29:31, 23:26, 31:26) nugalėjo vienus iš „Rytų“ diviziono lyderių Vilniaus kolegijos (VK) studentus. Dvikova buvo itin atkakli – 2-3 taškeliais pirmavo tai viena, tai kita ekipa. Nugalėtojų gretose išsiskyrė Ernestas Serkevičius, pelnęs 34 taškus (9/16 dvit., 3/14 trit., 7/9 baudos, 10 atk. kam., 4 rez. perd., 23 naud. balai), Lukas Žukauskas pridėjo 20 taškų, Mindaugas Čibiras – 16 (9 atk. kam.), Domantas Senda – 14 tšk. VK komandai Mantvydas Stanulis surinko 33 taškus, Edvinas Lebeckas – 23 (11 tak. kam.), Tauras Ulevičius – 12 (6 atk. kam., 14 rez. perd.), Artūras Grygelis – 11 tšk. „Sudėtinga rungtyniauti, kai pusė komandos į rungtynes ateina kartu net nesitreniravę. Visgi, norint iškovoti daugiau pergalių, reikia bendrų treniruočių. Šįkart žaidėme namuose ir laimėjome. Kaip sakoma: namuose padeda ir namų sienos. Šįkart mus gelbėjo Serkevičius, tačiau jam trūksta panašaus lygio partnerių, tad jis vienas kiekvieną kartą negali būti lyderiu ir visą laiką traukti visos komandos. Reikia daugiau ir kitų žaidėjų indėlio. Juk krepšinis – komandinis žaidimas. Reikia kartu treniruotis ir labiau perprasti vienas kitą“, – kalbėjo VDU-ŽŪA treneris Robertas Ragauskas. VDU-ŽŪA pirmajame čempionato rate išvykoje VK ekipai pralaimėjo 94:103. Taigi, šįkart pasiektas revanšas. LSU pranoko neptūniečių tempiamą KU ekipą Lietuvos sporto universiteto (LSU) krepšininkai iškovojo penktąją iš eilės pergalę ir toliau išlieka vienvaldžiais „Vakarų“ diviziono lyderiais. Šįkart Edo Nickaus auklėtiniai namuose rezultatu 95:91 (26:23, 27:23, 17:26, 25:19) palaužė LSKL vicečempionus Klaipėdos universiteto (KU) atstovus. Tai buvo revanšas už pirmajame čempionato rate Klaipėdoje patirtą pralaimėjimą rezultatu 66:73. „Klaipėdoje mes KU komandai pralaimėjome tada, kai jie kovėsi be neptūniečio Lauryno Mikalausko, o šįkart Kaune rungtyniavo tiek jis, tiek kitas „Neptūno“ žaidėjas Arūnas Mikalauskas, tačiau sugebėjome atsirevanšuoti. Tai džiugina. Išlaikėme dar vieną egzaminą. Esu patenkintas savo vaikinais. Kryptingai dirbame ir judame į priekį. Tačiau rungtynės jau praėjo ir visa tai jau istorija. Reikia žiūrėti į priekį ir kurti naują istoriją“, – kalbėjo LSU treneris Nickus. LSU komandą šįkart į priekį tempė Šarūnas Beniušis, pelnęs 26 taškus (10/16 dvit., 6/6 baudos, 12 atk. kam., 32 naud. balai), Justas Vazalis pridėjo 19 taškų, Žygimantas Jocys – 18 (4/8 trit., 12 atk. kam., 5 rez. perd., 30 naud. balų), Mintautas Bulanovas – 14, Mindaugas Motuzas – 12 tšk. Klaipėdos komandos gretose išsiskyrė Arūnas Mikalauskas, pelnęs 31 tašką (10/18 dvit., 2/8 trit., 5/6 baudos, 12 atk. kam., 7 rz. perd., 37 naud. balai), Laurynas Beliauskas pridėjo 20 taškų (11 atk. kam.), Tadas Poška – 11, Jonas Dumašius – 10 tšk. Klaipėdiečiai suklydo vos 7 kartus, LSU – 17 kartų. Kauniečiai nežymiai laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 46:41. KK namuose parbloškė LCC ekipą Kauno kolegijos (KK) krepšininkai su trenksmu grįžo į pergalių kelią – namuose net 23 taškų skirtumu – 98:75 (18:23, 24:15, 28: 12, 28:25) nukovė svečius iš Klaipėdos – LCC tarptautinį universitetą. Tai buvo saldus KK komandos revanšas už pirmajame rate Klaipėdoje patirtą apmaudų vos 1 taško skirtumu 71:72 pralaimėjimą. „Šįkart jau žaidėjų kovai papildomai motyvuoti nereikėjo. Visi buvo užsidegę ir tryško noru atsirevanšuoti. Žaidėme komandinį žaidimą, ramiai ir užtikrintai žaidimui dirigavo mūsų įžaidėjas Martynas Valters. Bendras darbas davė vaisių“, – akcentavo KK komandos treneris Rolandas Rakutis. Kauno komandą į pergalę vedė Rytis Sasnauskas, surinkęs 20 taškų (8/12 dvit., 4/4 baudos, 9 atk. kam., 30 naud. balų), Martynas Valters pridėjo 18, Justas Janulis – 16, Simonas Amdraitis – 11 tšk. Iš LCC koandos išsiskyrė Augustinas Venckus, pelnęs 21 tašką, Justas Grikštas, surinkęs 20 taškų ir 18 taškų pridėjo Tadas Kymantas. Čempionai pranoko KTU studentus Daugkartiniai LSKL čempionai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) krepšininkai šį sezoną jau antrą kartą nugalėjo Kauno technologijos universitetą (KTU). Šįkart Arūno Juknevičiaus auklėtiniai išvykos rungtynėse pergalę šventė rezultatu 90:76 (19:16, 29:19, 21:24, 21:17). Pirmajame čempionato rate VDU namuose pergalę iškovojo didesniu skirtumu – 115:94. VDU gretose žibėjo Ignas Fiodorovas, pelnęs 27 taškus (6/6 dvit., 2/4 trit., 9/9 baudos, 9 atk. kam., 8 rez. perd., 4 perimti kamuoliai, 44 naud. balai). Marijus Užupis prie pergalės pridėjo 19 taškų, Ernestas Sederevičius – 11 tšk. Iš KTU komandos sunkiai nesustabdomas buvo Matas Ragauskas, pelnęs 30 taškų (6/9 dvit., 4/14 trit., 6/6 baudos, 2 atk. kam. 2 rez. perd., 30 naud. balų), Julius Kigas pelnė 11 taškų, Gytis Asačiovas ir Rytis Dambrauskas (10 atk. kam.) – po 9 tšk. KTU suklydo 23 kartus, VDU – 16 kartų.

