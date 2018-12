9 tritaškius pataikęs Curry vedė „Warriors“ į pergalę prieš pasikeitusią „Cavaliers“ ekipą

Nuotr.: Reuters

„Warriors“ išvykoje 129:105 nugalėjo „Cavaliers“





Stephenas Curry pataikė 9 tritaškius, surinko 42 taškus ir 46 naudingumo balus





Kevinas Durantas puikiai talkino gynėjui – įmetė 25 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus





Stephenas Curry pataikė 9 tritaškius, o „Golden State Warriors“ (17-9) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionato rungtynėse svečiuose 129:105 (31:25, 27:39, 37:22, 34:19) nugalėjo visiškai nuo pastarojo komandų susitikimo pasikeitusią Klivlando „Cavaliers“ (5-19) ekipą.

Sužverėjęs Curry per 33 minutes pelnė 42 taškus (2/6 dvit., 9/14 trit., 11/12 baud. met.), atkovojo 9 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei surinko 46 naudingumo balus.

Gynėjas ketvirtajame kėlinyje 9 taškus pelnė per mažiau nei minutę ir tai padėjo iškovoti aštuntąją pergalę prieš Klivlando komandą paeiliui. Maža to, pirmuosius 6 tritaškius ir 25 taškus krepšininkas sumetė per pirmąją rungtynių dalį.

Curry puikiai talkino arti trigubo dublio buvęs Kevinas Durantas – puolėjas įmetė 25 taškus (5/9 dvit., 4/7 trit., 3/4 baud. met.), sugriebė 10 kamuolių ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus, taip surinkdamas 34 naudingumo balus.

Tai buvo pirmasis „Warriors“ vizitas į Klivlandą po to, kai birželio mėnesį komanda ten laimėjo NBA finalų seriją. Tiesa, „Cavaliers“ dabar jau nebeturi į Los Andželą išvykusio LeBrono Jameso, Kevinas Love'as nežaidžia, nes vis dar gydosi traumą, o Kyle'as Korveris buvo išsiųstas į Jutos „Jazz“ dar praėjusią savaitę.

Komandų tarpusavio akistatas prisiminė ir Oaklando treneris Steve'as Kerras. Anot jo, NBA prarado vieną geriausių dvikovų.

„Taip, jie turi naują komandą ir reikia judėti toliau, tačiau dabar jaučiu ypatingą nostalgiją“, – po rungtynių mintis išsakė strategas.

Jam antrino ir vienas iš „Cavaliers“ lyderių Tristanas Thompsonas: „Tai jau praeitis. Naujas sezonas, nauja komanda. Mūsų klubas labai pasikeitė. Taip, tai buvo puikūs ketveri metai visai lygai, tačiau dabar mūsų organizacija yra atvertusi naują skyrių.“

„Cavaliers“: Collinas Sextonas 21, Jordanas Clarksonas 17, Cedi Osmanas 16, Rodney Hoodas 15, Tristanas Thompsonas 14 (19 atk. kam.), Larry Nance'as 11 (8 atk. kam.).

„Warriors“: Stephenas Curry 42 (9 atk. kam., 7 rez. perd), Kevinas Durantas 25 (10 atk. kam., 9 rez. perd.), Klay Thompsonas 16, Jonas Jerebko 11 (5 rez. perd.), Quinnas Cookas 10.