Fanams duoklę atidavęs Daviesas: „Momentais mano ausys virpėdavo“

Brandonas Daviesas šįkart neviršijo 30 naudingumo balų rodiklių, kaip tai darė prieš tai dvejose Eurolygos rungtynėse iš eilės, tačiau vidurio puolėjas vis tiek surinko 12 taškų ir svariai prisidėjo prie emocionalios Kauno „Žalgirio“ pergalės prieš Pirėjo „Olympiakos“ ekipą.

„Juos nugalėti visada smagu. Jie – labai gera komanda, žinojome, kad jie bandys smogti pirmi, o tai pirmajame kėlinyje jiems ir pavyko padaryti. Žinojome, kad po praeitų metų atkrintamųjų serijos jie su savimi atsineš daug energijos ir pastangų, taigi mums tai puiki pergalė“, – po rungtynių sakė Brandonas Daviesas.

– Per pirmąjį kėlinį „Olympiakos“ pataikė 7 tritaškius per pirmąjį kėlinį, 10 – per pirmąją mačo pusę. Kaip „Olympiakos“ tai pavyko?

– Jie baudė už mažas mūsų klaidas, agresyvumo gynyboje trūkumą. Antroje pusėje ženkliai pagerinome gynybą, sėkmingiau keitėmes ginamaisias ir išmušėme juos iš vėžių.

– Per antrąją pusę praleidote vos 27 taškus. Ar tai geriausiai sužaista komandos pusė šį sezoną?

– Mums tai – galingas žingsnis gynyboje. Stengiames visoms komandoms neleisti įmesti 20 taškų per kėlinį, tačiau sulaikėme juos iki 27 per antrąją mačo dalį – tai neįtikėtina. Viskas dėka mūsų pastangų gynyboje ir žaidybinio plano laikymosi. Tikiuosi, jog tokį tempą gynyboje išlaikysime ir artimiausiose rungtynėse.

– Pirmasis kartas šiame sezone, kuomet „Žalgiris“ turi pergalingą seriją. Kiek tai padeda?

– Tiesiog turime tai tęsti. Negalime gyventi praeitimi ir turime stengtis didinti pergalių seriją namuose tiek dėl fanų, tiek dėl savęs.

– Su „Olympiakos“ puolime geras rungtynes sužaidėte ir praėjusį sezoną. Ar ši ekipa kažkuo palanki?

– Jie – gera komanda, visiškai skiriasi nuo pernai metų. Jie turi daug naujų vyrukų, kurie prideda greičio, tačiau turėjome pakankamai laiko, jog galėtume išanalizuoti jų žaidimą. Jie taip pat išlaikė tokius vyrukus kaip Spanoulis ar Printezis ir mums prireikė daug pastangų, jog juos sustabdytume.

Rungtynių žaidėjas Aaron White Taškai 13 Naudingumas 19 Perimti kamuoliai 2 Baudų metimai 71% 5/7

– Žinant rungtynių eigą ir kaip šėlo fanai, ar būtų galima sakyti, kad tai buvo beprotiškiausios sezono rungtynės?

– Taip. Fanai su mumis išlieka visose rungtynėse, o šįkart jie buvo ypač garsūs – momentais mano ausys netgi virpėdavo. Bet tai yra tai, ko visada krepšininkai nori iš namų sirgalių, o pradėta pergalių serija taip pat turėtų juos džiuginti.

– Kiek padėjo keletas laisvų dienų, kurias turėjote?

– Be abejo, tai padeda ir psichologiškai, ir fiziškai. Gali tiesiog dirbti ties metimu ar kitais aspektais, kuriuos nori patobulinti, o taip pat gali įsiklausyti į savo mintis, kūną, pamatyti, ko trūksta ir tai tikrai padėjo.

– Ar pats lankėtės treniruočių salėje?

– Likau namuose su šeima, gydžiausi kelias smulkias traumas ir norėjau būti tikras, kad būsiu pasiruošęs 100 procentų šioms rungtynėms.

– Vis dar žaidžiate su marškinėliais po žaidybine apranga. Ar taip bandoma kažką pasaugoti?

– Taip, turiu šiek tiek problemų su pečiu, taigi tenka naudoti kremus ar suveržiamą juostą bei stengiuosi išlaikyti tą vietą, kaip įmanomą suveržtą. Tai – iš JAV atėjusi mada, taip žaidžiau ir koledže.