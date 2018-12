Čempioniškas charakteris: dviženklį pranašumą panaikinęs „Real” išsigelbėjo Stambule

amzinas

patys turkai kalti, nesamoniu mete paskutinias minutes vitoj to kad gerai izaistu...aisku Ayonui neskyre 100% technines ir tai buvo nesamone nes galejo itvirtinti turku pergale... is nervu tiesiog specialiai nustume ir paprasta prazanga... o gale ir Micicius suvele.. vienu tasku atsiliko ir likus 8 sekundes iki atakos pabaigos mete nesamone per rankas.. ale snaiper... zodziu taip gerai jisai siaip zaide, bet 4 keliny pradejo pries ji dvigubinti ir visiskai sustojo turkai...