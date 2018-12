Mainų karuselė: „Cavaliers“ susigrąžino Dellavedovą ir išsiuntė Hillą

Anonas

Paskaičiau originaliai, nu tai tikrai galėtumėt labiau pasistengt:))



The Wizards acquired Sam Dekker from Cleveland via Milwaukee and swapped second-round draft picks with Cleveland, with the Cavs sending the Wizards' 2021 pick back to Washington for the Wizards' 2022 selection.



Aš jau net nekalbu, kad liko visiškai neaprašyta apie lottery protection...



Galiausiai, lentelę tokią padaryt irgi turbūt rankos nenukristų. Žodžiu, gal kiek kritiškiau į save žiūrėkit ir negalvokit, kad skaitytojai dundukai ir "sueis" bet kaip. Nė velnio nesueina, kai atbula ranka parašyta.



Breaking down the three-team trade



Bucks get:



G George Hill



F Jason Smith



2021 second-round pick (from Wizards)



Cavs get:



G Matthew Dellavedova



C John Henson



2021 first-, second-round picks (from Bucks)



2022 second-round pick (from Wizards)



Wizards get:



F Sam Dekker



2021 second-round pick (from Cavs)