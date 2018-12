Keturis varžovus aplenkęs Artūras Gudaitis tapo Eurolygos lyderiu

Nugaises Elfas

Nesu jo fanas bet labai smagu kad vis gi atrodo be kazkokiu dideliu sugebejimu (nei metimo is distancijos ar nuo baudu stabilaus nei kamuolio valdymo) vien ugiu ir atletiskumu sugeba buti labai naudingas komandoj ir vienas is naudingiausiu zaideju eurolygoj. Kazkaip nepastebimai gerai zaidzia :)