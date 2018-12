Fanams už kantrybę dėkojęs Adomaitis: „Turime rasti tinkamus žaidėjus užpildyti skyles sudėtyje“

Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/V.Mikaitis

Po ilgosios pertraukos Kauno „Žalgirį“ į priekį paleidęs Vilniaus „Rytas“ namo su grįžta su ketvirtąja nesėkme LKL čempionate per 13 turų. Peties traumą patyrusio Evaldo Kairio prieš šį mačą netekęs sostinės klubas 86:95 nusileido kauniečiams ir dabar turnyrinėje lentelėje užima ketvirtąją vietą.

Po dvikovos kalbėjęs Dainius Adomaitis bene pagrindine savo auklėtinių pralaimėjimo priežastimi įvardijo išsekusias jėgas, o po to ir pasipylusias klaidas, už kurias žalgiriečiai negailestingai baudė svečius iš Vilniaus.

„Sveikinimai „Žalgiriui“ su pergale ir geru žaidimu. Kai žaidi prieš „Žalgirį“, vis tiek daugelis dalykų yra susiję su energija. Pas mus šiandien, skirtingai nei paskutinėse rungtynėse namuose, tikrai energija buvo gera, tik iki kažkurio laipsnio, kada ateina nuovargis, tada mūsų sprendimai netgi iki to paprastesnio lygio, kada padaryti baudą, yra blogi. „Žalgiris“ kiekvieną tą mūsų blogą sprendimą gynyboje, kurį dar galėjome ištaisyti prasižengdami, bet to nesugebėjome padaryti ir iš karto tai padarė didelį skirtumą. Tada yra be galo sunku sugrįžti. Čia viskas pirmiausiai yra apie mūsų rotaciją ir sprendimus“, – komentavo Adomaitis.

Apie Evaldį Kairį: „Galutinis sprendimas turi būti priimtas rytoj. Labai sunku pasakyti tiksliai, ar iškrito iki sezono pabaigos. Faktas, kad turės operaciją, tada bus žinomas reabilitacijos laikas.“

Apie žaidimą „Žalgirio“ arenos atmosferoje: „Manau, kiekvienam žaidėjui patinka žaisti tokioje atmosferoje, kokia yra Kaune. Čia žaidėjui yra siekiamybė.“

Apie Dominique'o Suttono žaidimo pagerėjimą: „Kaip ir minėjau, jis yra energetinis žaidėjas, kuriam viskas priklauso nuo pirmų prisilietimų prie kamuolio. Gerai įėjo į rungtynes, gerai pradėjo. Tik tai, kad žaidimas yra abiejose pusėse – ir puolime, ir gynyboje.“

Rungtynių žaidėjas Marius Grigonis Taškai 14 Naudingumas 26 Baudų metimai 100% 7/7 Rezultatyvūs perdavimai 3

Apie 16:30 pralaimėtą trečiąjį kėlinį: „Pati pradžia, leidome „Žalgiriui“ išeiti agresyviai tiek gynyboje, tiek puolime, o patys padarėme žingsnį atgal. Ne pirmą kartą matome „Žalgirį“, kuris po pertraukos išeina super agresyvus ir tam reikia visada būti pasiruošiems. Negali jiems duoti pelnyti lengvų taškų, nes taip jie padaro didžiausią skirtumą.“

Apie gausų vilniečių palaikymą arenoje: „Super, ačiū sirgaliams. Tikrai ačiū už tą palaikymą. Tikrai visiems nėra lengva. Ačiū jiems už kantrybę. Pirmiausiai mes turime surasti tinkamus žaidėjus ir kažkokiu būdu užsikamšyti skyles komandos sudėtyje. Kai paaiškėjo dėl Kairio, dabar viskas aišku, kad didžiulė skylė yra po krepšiu.

Šiandien žaidžiame septynių žaidėjų rotacija, pridedant dar tris jaunus žaidėjus, kuriems duodame minučių. Bet jie pernai žaidė NKL, dabar irgi rungtyniauja ir NKL, ir LKL, ir Europos taurėje.“

Apie galimybes verstis su turima sudėtis: „Tikrai aktyviai ieškome aukštaūgio po krepšiu. Aišku, tas pasirinkimas nėra didelis.“