„Rytas“ susidomėjo vidurio puolėju iš Latvijos

Nuotr.: AFP

Nuotr. AFP

Vilniaus „Rytas“ domisi galimybe į komandą prisikviesti Krasnojarsko „Jenisej“ ekipoje rungtyniaujantį latvį Martiną Meierį, skelbia tinklalapis „sportando.com“. Tiesa, vilniečiai nėra vieninteliai juo besidomintys – į jį taikosi ir Sankt Peterburgo „Zenit“.

208 centimetrų ūgio centras šį sezoną Vieningoje lygoje rungtyniauja po 18 minučių bei vidutiniškai pelno po 10,2 taško, atkovoja po 5,7 kamuolio ir renka po 10,9 naudingumo balo.

27-erių puolėjas praėjusį sezoną pradėjo vilkėdamas Kazanės „Unics“ marškinėlius, tačiau ten neužsibuvo ir persikėlė į „Jenisej“ ekipą, kurios garbę gina iki šiol.

Latvijos rinktinėje Meieris taip pat yra gana pastebimas – pasaulio čempionato atrankos rungtynių cikle krepšininkas vidutiniškai meta po 16,3 taško ir atkovoja po 6,8 kamuolio.

Dar sekmadienį buvo pranešta, jog „Rytas“ neteko vidurio puolėjo Evaldo Kairio. Centras susižeidė petį ir geriausiu atveju į aikštę grįš tik besibaigiant Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) čempionato kovoms.

Vilniečių gretos šiemet retėja kaip niekad greitai. „Rytas“ jau kurį laiką verčiasi be kojos traumą patyrusio pagrindinio įžaidėjo Chriso Kramerio. Maža to, per pirmąją Vilniaus ir Kauno ekipų dvikovą dešinės pėdos lūžį patyrė kitas gynėjas – Margiris Normantas.