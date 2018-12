Pratęsimo trilerį Turine išgyvenęs „Rytas“ – praktiškai kitame Europos taurės etape

Nuotr.: BNS

Rokas Stipčevičius blykstelėjo visu gražumu, sužaidęs geriausias karjeros rungtynes, o jo vedamas Vilniaus „Rytas“ (4-5) Europos taurėje beveik užsitikrino vietą kitame etape.

Vilniečių „Top 16“ etape nebūtų tik kone stebuklo atveju, o link jo sostinės klubas priartėjo Italijoje 101:96 per pratęsimą paguldęs Turino „Fiat“ (0-9) klubą.

Puikiai rungtyniavęs „Ryto“ legionierius iš Kroatijos per 32 minutes sukratė 31 tašką (3/5 dvit., 6/10 trit., 7/7 baud. met.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 41 naudingumo balą.

Tai yra tiek rezultatyviausias, tiek ir naudingiausias Stipčevičiaus karjeros pasirodymas tarptautiniame turnyre. Ankstesnis jo rezultatyvumo rekordas buvo 27 taškai, o naudingumo – 32 balai.

Tiesa, dalį pergalės laurų vilniečiai turėtų atiduoti ir puolėjui Arnui Butkevičiui. Iki rungtynių pabaigos likus kiek daugiau nei 2 min., klaipėdietis smeigė rezultatą persvėrusį tritaškį (95:94), o netrukus pridėjo ir sudėtingai pataikytą dvitaškį (99:94).

Be to, per tą pačią atkarpą pratęsime Butkevičius buvo tvirtas komandos ramstis ginantis – sugebėjo tiek blokuoti metimą, tiek ir perimti kamuolį.

„Fiat“: Dallasas Moore'as 26, Daringtonas Hobsonas 18, Carlosas Delfino 14, Tony Carras 13, Jamesas McAdoo 11, Jamilas Wilsonas 10.

„Rytas“: Rokas Stipčevičius 31 (41 naud. bal.), Martynas Echodas 14 (11 atk. kam.), Mindaugas Girdžiūnas 12, Dominique'as Suttonas 11, Arnas Butkevičius 10.

Mačo eiga:

3:0, 1 min.: Cottono tolimas metimas.

6;3, 2 min.: Sirvydis pataiko tritaškį, tačiau „Fiat“ greitai atsako tuo pačiu.

6:5, 3 min.: Suttono metimas iš po krepšio.

6:8, 3 min.: Seeley taškai su pražanga.

8:8, 4 min.: Cusino taškai.

8:11, 4 min.: Stipčevičiaus tolimas metimas.

8:16, 4 min.: Kroatas šauana dar vieną tritaškį ir Seeley pelno taškus.

11:20, 5 min.: Šeimininkai pataiko iš toli. Netrukus Stipčevičius atsako tuo pačiu.

11:23, 7 min.: Girdžiūnas pataiko iš toli.

13:25, 7 min.: Suttono taškai. Netrukus šeimininkai atsako taškais.

15:25, 7 min.: Wilsono dvitaškis.

19:29, 9 min.: Sostinės klubo taškai. Netrukus dvitaškį pataiko ir Girdžiūnas. Wilsonas atsako tolimu metimu.

22:29, 10 min.: „Fiat“ kėlinį baigia sėkmingiau ir priartėja.

„Rytas“: Rokas Sipčevičius 9, Mindaugas Girdžiūnas 7, D.J. Seeley 5.

„Fiat“: Jamilas Wilsonas 7, Jamesas McAdoo 6.

24:29, 11 min.: „Fiat“ dvitaškis.

24:31, 12 min.: Vilniečiai atsako taškais.

24:33, 13 min.: Galingas Suttono dėjimas.

24:35, 14 min.: Butkevičius taip pat kala iš viršaus.

27:35, 14 min.: Carro tolimas metimas.

29:35, 15 min.: McAdoo metimas.

32:35, 16 min.: Delfino tritaškis.

32:38, 17 min.: Stipčevičius po minutės pertraukėlės atsako tuo pačiu.

34:40, 18 min.: Komandos keičiasi taškais.

34:42, 18 min.: Stipčevičius sumeta baudas.

34:45, 19 min.: Stipčevičiaus reidas.

36:45, 19 min.: Moore'as atsako taškais.

36:47, 20 min.: Suttono taškai su kėlinio pabaigą skelbusia sirena.

„Fiat“: Jamilas Wilsonas ir Dallasas Moore'as po 7, Jamesas McAdoo ir Tony Carras po 6.

„Rytas“: Rokas Stipčevičius 16, Dominique'as Suttonas 9, Mindaugas Girdžiūnas 7, D.J. Seeley 5.

39:52, 22 min.: Sirvydžio tolimas metimas.

41:55, 24 min.: Stipčevičius pataiko iš toli.

47:57, 25 min.: „Fiat“ pataiko dukart iš eilės iš toli.

47:60, 26 min.: Girdžiūnas pataiko tritaškį.

50:60, 27 min.: Italai pataiko iš toli. Brownas baudžiamas technine pražanga.

52:61, 28 min.: Delfino taškai.

54:65, 29 min.: Bendžiaus tolimas metimas.

55:67, 29 min.: Bendžius pataiko baudą.

57:67, 30 min.: Šeimininkai švelnina atsilikimą.

57:69, 30 min.: „Rytas“ dar sumeta dvi baudas.

„Fiat“: Dallasas Moore'as 22, Daringtonas Hobsonas 9.

„Rytas“: Rokas Stipčevičius 22, Dominique'as Suttonas 11, Mindaugas Girdžiūnas 10.

57:73, 31 min.: Stipčevičiaus metimas. Netrukus Bendžius galingai kala iš viršaus.

60:73, 32 min.: Moore'as pataiko iš toli.

62:73, 32 min.: Cusino dvitaškis.

65:76, 33 min.: Stipčevičiaus tolimas metimas.

66:76, 34 min.: Moore'o reidas.

68:76, 35 min.: McAdoo dėjimas.

71:76, 36 min.: Hobsono tolimas metimas.

74:78, 36 min.: Mooere'o tolimas metimas, bet į tai atsako Echodas, pataikęs dvitaškį su pražanga.

77:79, 37 min.: Carro metimas pasiekia tikslą

77:82, 38 min.: Seeley metimas. Netrukus Butkevičius pataikė baudą.

80:84, 39 min.: „Fiat“ pataiko tolimą metimą, bet Butkevičius atsako dvitaškiu.

83:84, 40 min.: Delfino smeigia tolimą metimą.

83:86, 40 min.: Seeley sumeta baudas.

83:86, 40 min.: Techninė pražanga skiriama Suttonui. Delfino pataiko baudą.

86:86, 40 min.: Bendžus prasižengia metimo metu ir šeimininkai lygina rezultatą.

„Fiat“: Dallasas Moore'as 24, Daringtonas Hobsonas 15, Carlosas Delfino 12.

„Rytas“: Rokas Stipčevičius 27, Dominique'as Suttonas 11, Martynas Echodas ir Mindaugas Girdžiūnas po 10.

88:88, 41 min.: Carro metimas. Netrukus Echodas pataiko dvitaškį.

90:88, 42 min.: Delfino dvitaškis.

93:90. 43 min.: Vilniečiai vėl lygina rezultatą, bet Hobsonas pataiko iš toli.

93:92, 43 min.: Echodo dėjimas.

94:95, 44 min.: Butkevičius smeigia gyvybiškai svarbų tritaškį.

94:97, 45 min.: Girdžiūno dvitaškis.

96:99, 45 min.: Komandos keičiasi taškais.

96:101, 45 min.: Stipčevičius sumeta baudas.

„Rytui“ šios rungtynės turi ir dar vieną, gerokai didesnę reikšmę. Dainiaus Adomaičio auklėtiniai gali užsitikrinti vietą kitame etape, jei tik trečiadienį Baro „Mornar“ pralaimės namuose kovoje su Frankfurto „Skyliners“ klubu.

Tuo metu Italijos komanda, treniruojama legendinio Larry Browno, yra prasčiausia Europos taurėje – vienintelė, kuri dar nelaimėjo.