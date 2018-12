Taiklioji lietuviško kraujo turinti rankelė: kaip Pangoso bičiulis patraukė Curry dėmesį

Nuotr.: Reuters

Nuotr. Reuters

„Man garbė būti lietuviu!” – po Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pralaimėjimo JAV komandai sąlyginai nedideliu 5 taškų skirtumu Londono olimpinėse varžybose savo tviterio paskyroje paskelbė Nikas Stauskas.

Kanadietis, šiuo metu rungtyniaujantis Portlando „Trail Blazers“ ekipoje, save drąsiai gali vadinti Lietuvos palikuoniu – net trys iš keturių krepšininko senelių yra lietuviai. Dar daugiau, Niko tėtis Paulas ir mama Rūta gimė jau Kanadoje, Ontarijo provincijoje, tačiau puikiai kalba lietuviškai.

Stauskas praėjusios nakties NBA rungtynėse tarp Toronto „Raptors“ ir „Trail Blazers“ komandų turėjo varžytis su lietuvių bokštu Jonu Valančiūnu. Deja, dėl išnarinto piršto traumos Valančiūnui iškritus iš rikiuotės, Nikas buvo vienintelis krepšininkas aikštėje, vilkintis lietuviška pavarde paženklintus marškinėlius.

Portlando ekipa laimėjo, o Stauskas susitikimo metu pelnė 13 taškų, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ kviečia susipažinti su įdomiausiais faktais iš snaiperio vaikystės, paauglystės, universiteto laikų bei karjeros NBA.

Vienas prieš vieną žaidė su legendiniu Vincu Carteriu

Nikas niekada nėra žaidęs Kanadoje paplitusio ledo ritulio, nors šešerių išbandė kitą sportą šaką – europietišką futbolą. Tiesa, greitai lūžusi ranka sustabdė tolimesnį futbolininko karjeros vystymasį. Iškart po to kanadietis atrado krepšinį – tapo „Aušros“ sporto klubo Toronte, siūlančio galimybę lietuvių kilmės vaikams keliauti ir sportuoti, nariu.

Stauskas užaugo atkakliai sirgdamas už „Raptors“, kurios gretose žaidė jo mėgstamiausias žaidėjas, dėjimų virtuozas, 8 kartus žaidęs „Visų žvaigždžių“ rungtynėse, Vincas Carteris. Būdamas devynerių, lietuviško kraujo turintis kanadietis atviroje Toronto ekipos treniruotėje „Air Canada Centre“ arenoje vienas prieš vieną žaidė su savo dievaičiu Carteriu, o tai jam suteikė dar daugiau motyvacijos ir entuziazmo pasirinktame sporte.

„Jis (Nikas) pataikė tritaškį per Vincą, taigi šis pargriovė mano sūnų ant žemės ir juokais apkumščiavo. Turime išsaugoję viso to nuotraukas, tai buvo tiesiog nuostabu. Manau, kad čia ir buvo taškas, nuo kurio prasidėjo tikrasis Niko žavėjimasis krepšiniu“, – atsiminimais dalijosi krepšininko tėtis Paulas Stauskas.

Nuo tada mėgstamiausias žaidėjo atsipalaidavimo būdas buvo tik krepšinis. Penktoje klasėje gynėjas gavo tėvų užduotį, pagal kurią, kartu su broliu, jis turėjo apsispręsti, kaip projektuotų galinį namo kiemą: įrengtų baseiną, veją ar krepšinio aikštelę? Abejonių paaugliams nekilo ir jau greitu metu Nikas bei brolis Peteris naujojoje aikštelėje žaidė valandų valandas bet kokiomis oro sąlygomis.

„Kamuolys negalėdavo paliesti lentos be nuslydimo į šoną, bet mums tai nerūpėjo“, – prisiminė Stauskas.

Metai mokykloje bei sąryšis su Kevinu Pangosu

Kaip teigia Niko brolis, Stauskas per rungtynes vidurinėje mokykloje mesdavo po 50 taškų. Dar daugiau, krepšininkas beveik visose tobulinimosi stovyklose sutikdavo buvusį Kauno „Žalgirio“ gynėją Keviną Pangosą – kartu jie žaisdavo vienas prieš vieną, kol kiti treniruočių stovyklos dalyviai ilsėdavosi, laiką leisdami kitoms pramogoms.

Iki 2009-ųjų Stauskas žaidė Loyolos katalikiškoje vidurinėje mokykloje bei vidutiniškai pelnydavo po 15 taškų, atkovodavo po 5 kamuolius ir skirstydavo po 5 rezultatyvius perdavimus.

Tiesa, nesklandumų išvengta nebuvo. Nikui būnant dešimtoje klasėje mokyklos komanda buvo beveik likviduota. To priežastis – mokymo įstaigos taisyklės, nurodančios privalomą mokytojo priežiūros buvimą treniruočių bei rungtynių metu.

Tuomet į pagalbą sūnui atėjo krepšininko tėvas, kompiuterinių technologijų konsultantas Paulas, kuris surado prancūzų kalbos mokytoją, galintį krepšinio pratybų metu taisyti mokinių darbus ir leisti vyriausiajam Stauskui treniruoti komandą.

Tuo pat metu Nikas nusprendė padidinti savo fizinį aktyvumą bei užimtumą, todėl prisijungė prie „Amateur Athletic Union“ organizacijos komandos, treniruojamos Ro Russello. Strategas prieš tai jau buvo išsiuntęs kelis elitinius ekipos žaidėjus, tokius kaip Tristanas Thompsonas ar Cory Josephas, į Jungtines Amerikos Valstijas užbaigti paskutinių metų mokykloje. Toks pat likimas laukė ir taikliarankio Stausko.

Nuotr. USA Today – Scanpix

Nenorėdamas rizikuoti, snaiperis pasirinko mokyklą žinodamas, kad komanda ten tikrai susidarys. Pirmąja karjeros JAV stotele tapo Konektikuto „South Kent“ mokykla. Miškinga kaimo vietovė krepšininkui pasirodė nejauki ir jau kitais metais jis buvo perkeltas į arčiau namų esančią, netoli Bostono stūksančią, Švento Marko mokyklą.

Lyg to būtų maža, 2009-2010 metų sezoną Stauskas buvo priverstas praleisti dėl klubo traumos. Krepšininkui pavyko atsigauti, o 2011-aisiais mokyklos ekipa netgi žaidė „NEPSAC Class AA“ čempionato finale. Tąkart komanda rungtyniavo su „Tilton“ mokykla, kurios garbę gynė šeštasis 2013-ųjų metų NBA naujokų biržos šaukimas Nerlensas Noelis.

Nikas susitikimo metu surinko 17 taškų, tačiau jo ugdymo įstaiga pralaimėjo. Tais pačiais metais Kanados lietuvis ESPN analitikų buvo išrinktas į geriausių jo amžiaus tritaškių metikų 25-tuką.

Dveji metai Mičigano universitete ir Stepheno Curry dėmesys

2011-ųjų kovą Stauskas patvirtino 2012-2013 metų sezone atstovausiantis Mičigano universitetui. Pirmieji metai krepšininkui žadėjo snaiperio, galinčio išmesti tritaškį bet kurioje atakos fazėje, rolę. Vis dėlto realybėje viskas atrodė daug šviesiau.

Po kelių turnyrų Nikas jau demonstravo puikią sportinę formą ir iškart išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose. Vos prasidėjus sezonui, lapkričio pabaigoje, apie taikliarankį kanadietį ėmė rašyti garsus tinklalapis ESPN. Portalo analitikas Danas Dakichas Stauską tuomet apibūdino kaip „labiausiai nuvertintą pirmametį NCAA“.

„Jūs tikrai pamilsite šį Stauskų sūnų. Jis turi savą stilių, jis gali mesti, jis neturi jokio sąžinės graužaties jausmo jei ir tektų lemiamu metimu pribaigti varžovų komandą. Spėju, kad jis gali būti geriausias lygos pirmametis visoje JAV, tačiau niekas apie jį nešneka“, – gynėją tuomet gyrė apžvalgininkas.

Nuotr. Reuters – Scanpix

Paklaustas, kaip išmoko tokios taiklios metimo technikos, snaiperis nedvejojo ir atsakė, jog skyrė tam daug laiko bei nuolatos treniravosi, visą laisvalaikį praleisdavo galiniame namo kieme esančioje krepšinio aikštelėje.

„Tokį taiklumą įgavau paprasčiausiai mėtydamas į prie namo stovintį krepšį. Sudėjus viską, manau, jog esu išmetęs apie milijoną metimų. Tai daugiau ar mažiau viskas, ką aš dariau vaikystėje“, – apie savo savybę gerai pataikyti iš tolimojo nuotolio nedaugžodžiavo Stauskas.

Būtent kanadiečio, turinčio lietuviškų šaknų, taiklumas patraukė vieno geriausių tritaškių metikų, 3 sykius tapusio NBA čempionu bei dukart į viršų iškėlusio MVP statulėlę, snaiperio Stepheno Curry dėmesį.

Po pirmųjų metų universitete Stauskas grįžo namo į Kanadą ir su broliu treniravosi toje pačioje kiemo krepšinio aikštelėje. Vieną lietingą dieną jo tėtis Paulas nusprendė nufilmuoti Niką, vieną paskui kitą į krepšį segantį taiklius tritaškius metimus. Tąkart jis pataikė 70 iš 76 metimų, taikliai iš toli atakuodamas net 46 sykius paeiliui.

Stephas Curry pamatė šį po internetą išplitusį vaizdo įrašą, pasidalino juo savo tviterio paskyroje ir netgi metė kanadiečiui iššūkį: „Galbūt norėtum pasivaržyti su manimi, Nikai? Tai yra tikrai įspūdinga...“

Pirmasis sezonas Stauskui buvo tikrai įspūdingas. Vidutiniškai per rungtynes jis pelnydavo po 11 taškų, baudas mesdavo 85,1 procentų taiklumu, o iš tolimojo nuotolio realizuodavo 44 procentus bandymų. Maža to, lemiamose sezono rungtynėse snaiperis pataikė 6 tritaškius (visus iš kairiojo kampo) ir taip pagerino universiteto pirmamečių tritaškių rekordą – sezono metu taiklūs buvo 79 bandymai. Krepšininkas aplenkė prieš du metus rekordą pagerinusį Timą Hardaway (76 tritaškiai).

Tarpsezonyje Nikas padirbėjo iš peties – priaugo 7,3 kilogramo, o prie savo šuolio į aukštį pridėjo kiek daugiau nei 15 centimetrų. Visi tik stebėjosi Stausko vasaros pasiekimais, o šis savo patobulėjimą su kaupu įrodė jau antrosiose sezono rungtynėse, kai užfiksavo karjeros rekordus siekiančius 23 taškus ir 5 rezultatyvius perdavimus.

Apskritai, antrieji metai universitete Stauskui tikrai nebuvo blogi – gynėjas įgavo didesnę rolę, žaidė po 35,6 minutes, pelnydavo po 17,3 taško, skirstydavo po 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo po 2,9 kamuolio. Tokią statistiką jis pateikė ir 2014-ųjų NBA naujokų biržos komisijai.

Dar daugiau, tais pačiais metais Nikas buvo išrinktas „Big Ten“, vienos geriausių konferencijų, metų žaidėju.

Prilipusi „Sauce Castillo“ pravardė, pirmieji metai NBA ir nesutarimai su DeMarcusu Cousinsu

2014-ųjų birželio 26 diena, NBA naujokų biržos kambarys Sakramente. Jame sėdi „Kings“ savininkas Vivekas Ranadive, generalinis direktorius Pete‘as D‘Alessandro ir dar bent dešimt kitų, pagalbines funkcijas atliekančių klubo valdybos darbuotojų. Ši kompanija sprendžia vieną esminių klausimų, galinčių nulemti tolimesnę klubo ateitį.

Tądien „Kings“ valdybos taikinyje buvo Joelis Embiidas. Deja, nepavykus jo pasirinkti dėl spartesnių Filadelfijos „76ers“ veiksmų, Vivekas Ranadive pasiūlė būtent Stauską pasirinkti tuomet jiems priklausiusiu aštuntuoju šaukimu.

Šis veiksmas buvo nufilmuotas, o iš vaizdo medžiagos sukurtas trumpametražinis dokumentinis filmas. Jo akcentu tapo Renadive skambutis jaunajam kanadiečiui ir šūkis „Nikas drebina“, kuriuo komandos savininkas įtraukė visą kostiumuotųjų komandą. Tiesa, kiek vėliau jis pats pripažino, kad to paprašė dokumentikos kūrėjai.

Pirmasis sezonas NBA Stauskui nebuvo rožėmis klotas. Nors ir žaidė po 15,4 minutės bei rinko po 4,4 taško, krepšininką lydėjo sunkus įsiliejimo į komandą etapas.

Viskas prasidėjo nuo pergalingo debiuto, kai „Kings“ šventė pergalę NBA Vasaros lygoje, o pats Stauskas Las Vegase žaidė po 28,9 minutes, pelnė po 9,9 taško, atkovojo po 2,3 kamuolio, atliko po 2 rezultatyvius perdavimus bei demonstravo vieną geriausių pataikymų iš žaidimo visoje Vasaros lygoje – 43,4 procentų taiklumas. Dar daugiau, Sakramento komanda šį trofėjų iškėlė pirmąjį kartą klubo istorijoje.

„Vaikystėje buvau labai prisirišęs prie NBA krepšinio žvaigždžių. Prašiau jų autografų, negalėdavau praleisti progos kartu nusifotografuoti. Man bus didžiulė garbė žaisti su jais vienoje aikštelėje“, – prieš pat debiutinio sezono startą kalbėjo Sakramento ekipos snaiperis.

Nuotr. AFP - Scanpix

Vis dėlto pradžia nebuvo tokia sėkminga, kokios norėjo pats krepšininkas. Visų pirma, taikliarankį spaudė komandos lyderis DeMarcusas Cousinsas, kuris nebuvo didžiausias kanadiečio fanas. Istorijos apie šių komandos draugų santykius tapo aktualios po Cousinso išvykimo į Naujojo Orleano „Pelicans“ klubą.

Vienu įdomiausių prisiminimų pasidalijo ESPN žurnalistas Zachas Lowe‘as. Pasak jo, prieš pirmąjį Stausko sezoną komanda vyko į ikisezoninių rungtynių turą Kinijoje. Ekipai skrendant lėktuvu, Cousinsas netikėtai pagrasino Stauskui ir jį užsipuolė.

„DeMarcusas Cousinsas sugadino Niką Stauską. Jis sugriovė Stausko karjerą, privedė „Sauce Castillo“ prie momento, po kurio jis turėjo išvykti kitur“, – teigė Lowe‘as.

„Sauce Castillo“ pravardė taip pat gimė netyčia ir tapo varomuoju Stausko arkliuku. Viskas prasidėjo susitikime su Fynikso „Suns“, kuriose Nikas pataikė 5 iš 7 metimų bei pelnė 13 taškų. Po vieno taiklaus krepšininko metimo rungtynių komentatorius ištarė du stebuklingus žodžius – Sauce Castillo (iš ang. kal. „Castillo“ padažas).

„Palaukite, ar kas nors žinote ką reiškia „Sauce Castillo“? Nuo dabar tai yra mano pravardė“, – šmaikštavo kanadietis.

Dar daugiau, interneto platybėse galima rasti tikrojo „Castillo“ padažo, kurį reklamuoja pats Stauskas: buteliuko etiketę puošia krepšinio kamuolys, ant kurio nurodyta krepšininko pavardė bei numeris.

Po pirmųjų metų Sakramente Stauskas išvyko į Filadelfiją, kurioje tęsė profesionalią krepšininko karjerą.

Kelionė po klubus ir noras tapti žurnalistu

Nuotr. AP - Scanpix

Dveji metai Filadelfijoje buvo žymiai sėkmingesni nei debiutinis sezonas. Per šiuos metus krepšininkas „76ers” gretose vidutiniškai pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo po 2,7 kamuolio ir atlikdavo po 2,1 rezultatyvaus perdavimo.

2017-ųjų metų sezone krepšininkas pasižymėjo ypatingu atkaklumu, kai rungtynėse su Jono Valančiūno atstovaujama Toronto „Raptors“ prarado sportbatį ir be jo aikštėje praleido daugiau nei minutę.

Tai jau ne pirmas kartas, kai krepšininkas netenka avalynės. Panašiai jam nutiko žaidžiant NCAA lygoje, kai eilinėje Mičigano universiteto dvikovoje su DUKE ekipa, po kontakto su varžovu ir suklupimo ant žemės, jam nusimovė krepšinio batelis. Taikliarankis atsistojo, dėjo kelis žingsnius basomis ir sviedė sportbatį į pirmąsias sirgalių tribūnos eiles.

2017-2018 metų sezone krepšininkas buvo įtrauktas į mainų sūkurį, kurio dėka persikėlė į Brukliną ir užsivilko „Nets“ ekipos marškinėlius. Ten laimės kanadietis ir vėl nerado dėl trumpo žaidybinio laiko bei menkos rolės komandoje, todėl prieš šį sezoną pasirašė kontraktą su Portlando „Trail Blazers“ ekipa.

Nuotr. Reuters

Šiuo metu snaiperis vidutiniškai pelno po 7 taškus, atkovoja po 1,8 kamuolio, atlieka po 1,6 rezultatyvaus perdavimo, o tritaškius meta 36,5 procentų taiklumu.

Įdomu tai, jog žaidėjas yra išreiškęs norą tapti krepšinio medijos atstovu – tapti žurnalistu ar netgi komentatoriumi. Dar daugiau, krepšininkui jau yra tekę tai daryti, kai 2017-ųjų „Visų žvaigždžių“ savaitgalio rungtynių metu išbandė spaudos atstovo kailį ir ėmė interviu iš Dario Šaričiaus.

Pasirinko žaidimą Kanados rinktinėje

2016-aisiais krepšininkas pirmą kartą apsilankė Lietuvoje bei tai iliustravo savo instagramo paskyroje. Tiesa, iki tol jis jau buvo pasirinkęs atstovavimą augančiai Kanados krepšinio mokyklai.

Vos tik pašauktas į NBA, žaidėjas sulaukė lietuvių skambučio su klausimu apie prisijungimą prie Lietuvos krepšinio rinktinės. Vis dėlto tąkart pasiūlymo jam teko atsisakyti dėl kalbos barjero ir noro prisidėti prie kylančio Kanados krepšinio ateities.

Dabar Stauską jau galima vadinti tvirta rinktinės dalimi. Perėjęs didžiąją dalį sistemos grandžių nuo šešiolikmečių iki vyrų rinktinės, snaiperis buvo kviečiamas į elitinę pastaruoju metu laikomą Kanados komandą, kurios didžiąją dalį sudaro NBA žaidėjai.

Tiesa, po 2015-ųjų čempionato Stauskas pareiškė, jog nebuvo tinkamai išnaudojamas ir jo laikymas ant suolo buvo nepagrįstas. 2018-ųjų metų rinktinėje buvo viliamasi ir vėl išgirsti Niko vardą, tačiau krepšininkas atsisakė argumentuodamas tuo pačiu.

Nuotr. AP

Vilkėdamas Kanados ekipos marškinėlius, Stauskas jau spėjo iškovoti du bronzinius medalius. Pirmąjį atstovaudamas šaliai šešiolikmečių rinktinėje, kai 2009-aisiais trečiąją vietą nuskynė Argentinoje, antrąjį – vyrų komandoje 2015-aisiais, kai Amerikos čempionato rungtynėse dėl trečiosios vietos nugalėjo Meksiką.