MVP forma: Hardenas „Lakers“ paguldė su 50 pelnytų taškų ir trigubu dubliu

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

„Rockets“ namie 126:111 nugalėjo „Lakers“





Hardenas pelnė 50 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų





LeBrono Jameso sąskaitoje – 29 taškai





Statistika

Jamesas Hardenas dar kartą visiems priminė savo MVP sportinę formą ir surinko fantastišką trigubą dublį. Jo vedama Hjustono „Rockets“ (13-14) lemiamu metu pervažiavo Los Andželo „Lakers“ (17-11) krepšininkus.

Teksaso klubas kovoje namie prieš LeBrono kariauną triumfavo 126:111 (29:24, 33:32, 28:32, 36:23).

Fenomenaliai žaidęs Hardenas iš viso pelnė 50 taškų (10/14 dvit., 4/12 trit., 18/10 baud. met.), atkovojo 10 kamuolių bei atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

Be to, tai buvo ketvirtasis kartas Hardeno karjeroje, kai trigubą dublį jis renka pelnęs bent 50 taškų. Tiek pat kartų tą padaręs yra ir Russellas Westbrookas. Niekas kitas nei šie du žaidėjai NBA istorijoje to nepadarė daugiau kartų.

Taip pat Hardenas prisijungė prie legendinio Wilto Chamberlaino ir dabar yra vieninteliai žaidėjai lygos istorijoje, 50 taškų trigubą dublį surinkę kovojant su Los Andželo „Lakers“.

Tai buvo antrasis jo šio sezono trigubas dublis.

Iki rungtynių pabaigos dar likus daugiau nei 5 minutėms., „Rockets“ pranašumas nebuvo toks užtikrintas (109:106), tačiau tuomet Teksaso krepšininkai spurtavo 13:2 ir kilo į viršų (122:108).

Tuo metu Kalifornijos krepšininkams nepakako LeBrono Jameso indėlio. Karalius iš viso pelnė 29 taškus (9/12 dvit., 3/6 trit., 2/6 baud. met.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

„Rockets“: Jamesas Hardenas 50 (11 rez. perd., 10 atk. kam.), Clintas Capela 16 (14 atk. kam.), Danuelis House'as 15, Chrisas Paulas 14 (9 rez. perd.), Ericas Gordonas 13.

„Lakers“: LeBronas Jamesas 29, Kyle'as Kuzma 24, Lance'as Stephensonas 17, Joshas Hartas 15, JaVale'as McGee 11.