Jokubaičio karjeros rungtynėse – užtikrinta „Žalgirio“ pergalė

Anonimas

is tikro tai dauguma turbut ziurejo kabelis vs juve maca nes ten kurkas idomiau buvo nei el komandos isvyka pas autsaiderius.tokiu macu tikrai reik kuo maziau rodyt.na o kas del jokubaicio,tai prie tokios walton formos jis turi but pirmas eilej.po sio sezono amerikietis out,o jokubaitis gali buti zalgirio lyderis uz poros metu todel keista kad jasikevicius jo net neisleido vokietijoj