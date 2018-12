Maksvytis: apie vaišingus kauniečius ir metimo treniruotes praleidusį Ulanovą

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Kazys Maksvytis pagarsėjo kaip auksinės Lietuvos jaunimo kartos treneriu, iškovojusiu keturis aukščiausios prabos medalius Europos ir pasaulio čempionatuose. Jis sėkmingai persikvalifikavo ir į vyrų krepšinį, kuriame didžiausias pergales kol kas skynė su Klaipėdos „Neptūno“ komanda.

„BasketNews.lt“ podkaste viešėjęs strategas pasidalijo negirdėtomis istorijomis apie savo karjeros etapą Klaipėdoje, darbą su jaunimu ir Edgaru Ulanovu. Pateikiame įdomesnes pokalbio iškarpas.

Apie dėmesį mieste: „Iš pradžių tai gal erzino, bet po to įpratau ir supratau, kad nereikia eikvoti energijos. Nesu išsiskiriantis iš minios, bet atpažįsta ir dažniausiai yra tipiški klausimai, visi nori kalbėtis apie krepšinį, kartais lįsti į visokias taktines subtilybes, apie žaidėjus. Anksčiau tai erzino, bet dabar pokalbiai būna tik šabloniški ir tuo viskas pasibaigia. Per daug atsipalaiduoti negalima, man ir žmona sako, kad pastaruoju metu esu pasidaręs ne toks įdomus, ne toks atsipalaidavęs, buvau linksmesnis. Reikia riboti savo žodžius, elgesį, viešumoje turi vaidinti trenerį, nors esi paprastas šeimos tėvas, draugas ar sūnus. Per daug atsipalaiduoti negali, nes vaikščioji su trenerio kauke.

Išduosiu paslaptį: po pergalės prieš „Rytą“ šį sezoną teko apsilankyti vakariniame Kaune. Gėrimų pirkti nereikėjo, kauniečiai sveikino, kad laimėjome Vilniuje. Gal po to reikėjo kiek pabėgti nuo įkyresnių žmonių.“

Apie išsiskyrimą su Girdžiūnu ir Butkevičiumi: „Buvo pykčio. Jie išėjo klubui nesant geroje situacijoje, klubas nedarė visko jų atžvilgiu, buvo skolų ir neaiškumo. Varžovai tuo pasinaudojo ir išėmė du vienus geriausių žaidėjų, o mes tuo nusivylėme. Kūrėme savo ateitį, kūrėme planus, planavome laimėti, o kartelę reikėjo nuleisti. Mums gana neblogai tai baigėsi, bet buvo labai aštru. Dabar ta nuoskauda jau šiek tiek praėjo, žaidėjams nieko neliko, jie išėjo ir gavo kontraktus. Dabar kuriame savo ateitį. Tiek jie, tiek ir mes.“

Tikrai jokių asmeniškumų neliko. Vėliau persvarsčiau viską – abu gavo gerus kontraktus, abu Vilniuje. Aišku, iki pilnos laimės, norėjau, kad jie darytų tai po sezono. Labai norėjosi nugalėti juos sportiniu keliu, bet tai nepavyko. Bet laikyti asmeniškumus, keršyti… Ne, laikas viską sudėlioja.“

Apie po Girdžiūno ir Butkevičiaus išvykimo likusią kritinę situaciją, „Neptūnui“ įpūtusią permainų vėjus: „Nuo šitų žaidėjų išėjimo prasidėjo pokyčiai, dar įvyko vadinami pasidalinimai, kas valdys, kas perims klubą, bet jis atsidūrė verslininkų rankose. Ir, manau, gerai, kad taip atsitiko, nes esant sunkiai situacijai tie žmonės renkasi, atsidaro savo pinigines ir išmoka algas žaidėjams ir administracijai. Manau, kad dabar yra neblogas balansas. Tas išėjimas buvo visų tų pokyčių pradžia. Reikės susitikus Girdžiūną ir Butkevičių asmeniškai padėkoti.“ (juokiasi).

Apie šio sezono LKL svajonę: „Jeigu svajonė, tai tapti čempionais. Jeigu realybė, tai finalas. Bet žinote, kaip būna su tomis svajonėmis. Iš vienos pusės reikia siekti neįmanomo, tada pasieksi maksimumą. Iš kitos pusės reikia būti realistais, LKL mes žaidžiame labai gerai, bet tikrai esame pažeidžiami. Nors vienam mūsų svarbesniam žaidėjui patyrus traumą, pasidarome dar labiau pažeidžiami. To galime tikėtis, jei išliksime visi sveiki, jei klube bus viskas gerai. Turi sutapti daug komponentų, kad pasiektume savo tikslą.“

Apie Edgaro Ulanovo metimą: „Kolegos dažnai pašiepia mane, kaip išmokiau Ulanovą mesti. Sakau, kad tuo metu, kai mes mokėmės metimo, jis sirgo (juokiasi). Bet jis visada turėjo tokį savotišką metimą, turi minkštą riešą ir tas jam labai padeda, kai jis netoli krepšio žaidžia nugara. Minkštu riešu jis kompensuoja tą kreivą metimą. Galbūt net neįmanoma to pakeisti, tokia yra žmogaus fiziologija. Svarbu, kad jis kuo toliau, tuo geriau pataiko. Bandėme pakeisti metimą jaunystėje. Atėjus pas mane, jis buvo vienas iš aukščiausių, bet stengdavausi, kad jis nežaistų vidurio puolėjo pozicijoje, todėl dažniausiai žaisdavo sunkiojo ar lengvojo krašto puolėjo pozicijoje, koks jis dabar ir yra su savo fiziniais duomenimis. Buvo bandymų pakeisti, bet jis visada grįždavo prie savo ir jis viską kompensuoja tokiu savo riešo jutimu.“

Apie žaidėjų pasirinkimą jaunimo rinktinėse: „Nereikia būti egoistui ar su principais, reikia žiūrėti, kas yra geriausia komandai. Labai puikiai prisimenu pokalbį su Žygimantu Skuču ir Vyteniu Čižausku, kai buvo nemažas konfliktas tarp jų kažkurioje stovykloje, gal paskutinėje. Pirmiausiai pasikviečiau Čižauską, jis buvo kapitonas. Vytenis buvo nepatenkintas Žygio elgesiu, aš jam ramiai išaiškinau, kad jis mums reikalingas ir kad lemiamais momentais mums kaip tik padės. Buvau tą patį Žygį išsikvietęs, kai buvo konfliktas su manimi. Jam pasakiau: „Arba tu nori būti su mumis, arba tu nevažiuoji į čempionatą.“ Bet aš žinojau, kad man reikia tokio žaidėjo kaip Žygis, kuris gali išeiti ir lemiamu momentu nebijo. Be abejo, jeigu jis būtų nesutikęs su mano nuomone ar būtų ėjęs prieš mane, turbūt būčiau priėmęs sprendimą jo nesivežti. Ačiū Dievui, kad mes priėmėme sprendimą ir Žygis ne vieną čempionatą su savo charakteriu, su savo baudomis Vilniuje yra ištraukęs ne vienas rungtynes.“