Po paskutinių sekundžių pergalės – Jasikevičiaus komplimentai debiutavusiam Jokubaičiui

Šarūnas Jasikevičius pagaliau turėjo progą šypsotis – jo komanda sugebėjo ištraukti paskutinį sekundžių trilerį ir iškovojo šeštąją pergalę Eurolygoje.

Kauno „Žalgiris“ po Leo Westermanno tritaškio ir Brandono Davieso perimto kamuolio palaužė Stamnbulo „Daruššafaka“ ekipą – 75:71.

„Kai tu pataikai iš toli, tai viską palengvina, – po dvikovos sakė Jasikevičius. – Tas Leo metimas buvo labai svarbus, Milo metimai, Marius pataikė vieną. Kai tritaškius pataikai, lengviau. Ketvirtame kėlinyje primetėme taškų.“

Treneris ypatingai pasidžiaugė Leo Westermanno šaltakraujiškumu dvikovos pabaigoje, kai jo tritaškis, likus žaisti 26 sekundes, persvėrė rezultatą.

„Va eina prancūzas, didvyris rungtynių, – po dvikovos kalbėdamas šalia rūbinės, akimis Westermanną palydėjo Jasikevičius. – Jis yra žaidikas. Jo reikia palaukti. Žmogus praėjęs daug stiprių dalykų. Reikia laukti, kad jis grįžtų toks pat, koks buvo prieš išeidamas iš „Žalgirio“.

Jasikevičius su Westermannu smagiai apsižodžiavo per paskutinę minutės pertraukėlę dvikovos pabaigoje, kai Westermannas paklausė, ką reiškia ant lentos trenerio nubraižyta L raidė.

„Leo. Ne lūzeris, o sumautas Leo“, – pareiškė Jasikevičius, taip prajuokindamas aplink sėdėjusius auklėtinius.

Nors nubraižė, kur Westermannas turėtų stovėti, po minutės pertraukėlės prancūzas to neįgyvendino ir po dvikovos rūbinėje Jasikevičius savo įžaidėją dėl to traukė per dantį.

„Jis paskui ne taip padarė derinį, kaip turėjo atsidengti. Saviveikla „Žalgiryje“ per didelė“, – šypsojosi Jasikevičius.

Rungtynių žaidėjas Aaron White Taškai 10 Naudingumas 17 Atkovoti kamuoliai 6 Dvitaškiai 100% 2/2

„Manau kad ėjome tikslingai prie to, – apie pergalę kalbėjo „Žalgirio“ strategas. – Kažkiek nepadarėme detalių, kažkiek varžovai pataikė sunkių metimų. Ir mes užsižiopliname. Nežinau kodėl, bet šiais metais mūsų padarytos klaidos mus labai baudžia. Ar tai neatsikovojame kamuolio, iškart tritaškis, ar neatsitveriame. Tokius dalykus, atrodo, galima kontroliuoti, reikia mažiau daryti tokius dalykus, nėra kito kelio. Mokomės. Atrodo, kažkokius žingsnius dedame į priekį, bet yra kaip yra.“

Apie pirmoje dalyje nežaidusį Walkupą: „Galvoju, kad tai viena iš geriausių varžovus spaudžiančių komandų, tai nesinorėjo Leo palikti vieno aikštelėje, kaip įžaidžiančio kamuolį, kad neišmuštų mūsų puolimo iš ritmo. Tą jie ir padarėme, pirmame kėlinyje ypač. Jie pradėjo agresyviai, pirmoje puolimo stadijoje mus vis išstumdavo toliau ant perimetro, neduodavo priimti, kur mes norėjome. Norėjome žaisti su dviem įžaidėjais. Po to Thomasas išėjo su gera energija ir tas pats Roko žaidimas buvo gero lygio.“

Apie Davieso perimtą kamuolį: „Toks pusiau keitimasis, pusiau ne, kuris mus buvo nubaudęs prieš tai rungtynėse. Atrodo ir keičiamės, ir ne. Varžovas nuėjo į tą pačią pusę, iš kurios nuėjo. Daviesas sureagavo, bėgo atgal prie Michaelo Erico ir užkišo ranką. Toks jau grynai labai gerų pastangų momentas.“

Apie Jokubaičio žaidimą: „Galvoju kad tiek Derrickas, tiek Rokas davė daug gerų dalykų ir tai pasimatė. su jais rungtynių organizacija buvo nebloga, ko nepasakysi apie rungtynes Miunchene. Aišku, jiems lengviau gauti minučių ir įeiti į ritmą. Rokas man jau tikrai aišku, kad gali duoti Eurolygoje minučių, jis nepasimes. Žmogus su labai teisinga galva ir eina labai dideliais žingsnis į priekį. Jis vienas iš tų, kuris kuo puikiausiai supranta žaidimo planą, mūsų sistemą. Trisdešimtmečiai daro daugiau psichologinių klaidų nei jis. Jis nėra pats greičiausias, pats labiausiai patyręs, bet tikrai supranta krepšinį. IQ yra didžiulis.“