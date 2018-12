Tritaškiais baudęs „Žalgiris“ susitvarkė su „Maccabi“

žaidimas kolkas puikus, macabbi pataiko labai sunkius metimus... tie visi tritaskiai to ju monstro ... per rankas is toli ir nepatogus... gynybboje kelios klaidos sugadino reikala taip pat is gan geru padeciu pramesti metimai neleido pabbegti.. tiek tritaskiai laisvi tiek is po kases.. Jokubaitis super sujudejo gaila ner kaip jam daugiau laiko duoti :) na gal dar isbegs jam tai neikainojama patirtis.