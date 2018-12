Egidijus Dragūnas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ (7-7) Eurolygoje iškovojo trečiąją pergalę iš eilės namuose, kai vėl sausakimšoje arenoje 80:73 patiesė Tel Avivo „Maccabi“ (4-10). Šioje dviguboje savaitės žalgiriečiai pasiekė abi pergales – taip pat įveikė ir Stambulo „Daruššafaka“.

Rungtynėse kauniečiai pataikė net 11 tritaškių iš 20 bandymų ir užfiksavo komandos sezono rekordą. Prieš tai žalgiriečiai daugiausiai buvo įmetę 10 tolimų šūvių.

Po šio mačo išsilygino „Žalgirio“ pergalių ir pralaimėjimų santykis (7-7). Per pastarąsias 5 rungtynes Šarūno Jasikevičiaus kariauna laimėjo keturis kartus. Kauno ekipa turnyrinėje lentelėje dalijasi 6-9 vietomis.

„Tikrai malonu per tris dienas iškovoti dvi pergales. Ta savaitė buvo gera gynyboje, abi komandos mus baudė labai sunkiais ir nelogiškais metimais. Po rungtynių su varžovų treneriu pasijuokėme, kad seniai jau matėme tokį mačą, kai gynyboje padarai viską gerai, bet varžovai tiek vieni, tiek kiti įmeta labai sunkius metimus ir tritaškius. Mums šią dieną dieną svarbiausia yra išgyventi ir mes tą darome. Tikimės, kad prisijungus traumuotiems žaidėjams galėsime gerinti savo žaidimą.

Iš savo pusės noriu padėkoti Kaunui už prizą, kurį gavau prieš rungtynes. Tai yra komandinis prizas ir be mūsų trenerių štabo, žaidėjų ir fanų tikrai tokių dalykų nebūtų. Ačiū visiems už tai“, – teigė Šarūnas Jasikevičius.

– Anksčiau kalbėjote, kad reikia gerinti gynybą. Kas lėmė, kad šią savaitę matėme geresnį vaizdą?

– Mažiau darėme klaidų. Tomas Masiulis rašosi klaidas, kurias padarome nesilaikydami žaidimo plano, tai šiandien jis buvo vienas mažiausių per 14 rungtynių ar galbūt net mažiausias. Niekas nepadarys visko idealiai, bet mums tuos skaičius reikia mažinti ir šią savaitę tai padarėme. Daugiau mažiau žinojome, ties kuriais žaidėjais rizikuojame, bet tiek trečiadienį mus varžovai nubaudė nelogiškais metimais, tiek šiandien O'Bryantas tolimais dvitaškiais.

Rungtynių žaidėjas Artūras Milaknis Taškai 16 Naudingumas 18 Perimti kamuoliai 2 Tritaškiai 67% 4/6

Kažkas sugrįžo su Leo tritaškiais, atrodė tokie labai sunkūs, aišku ant to negalime statyti žaidimo. Dabar svarbiausia išgyventi ir tai kol kas darome.

– Turėjote dviženklę persvarą, bet tuomet kažkiek praradote kontrolę?

– Būtent. Nuėjome 12-13 taškų į priekį, tai prasidėjo toks labai gražus žaidimas, stengiantis pasirodyti labai gražiai. Šios savaitės akcentas buvo kentėti, kentėti, dirbti ir žaisti labai fiziškai. Matome „Maccabi“ startinį penketą ir ūgis yra įspūdingas. Išskyrus Wilbekiną, visi yra už mus aukštesni, atletai. Buvo idėja fiziškai sustovėti. Laimėjome kovą dėl kamuolių ir atkovotus kamuolius puolime, tai šie akcentai lėmė mūsų pergalę.

– Pataikius 11 tritaškių pasiekėte sezono rekordą. Ar buvo akcentuojama tai rungtynių plane?

– Plano tokio nėra. Turi mesti tie, kurie turi mesti. Derinių mes jiems turime, situacijų sukursime. Leo tikrai... Galbūt jo trauma jį pakeitė praėjusiais metais. Mąstau, kad žmogus negali sportuoti ir galbūt treniruotėse mėtė iš taško ir dabar tai pataiko. Atakuodamas iš taško jis tapo puikiu metiku. Aišku, šiandien pataikė ir po driblingo, buvo sunkių tritaškių. Atakuojant iš taško atrodo kur kas solidžiau nei atrodė prieš dvejus metus „Žalgiryje“.

– Kaip atrodo gynyba prieš Wilbekiną su White'u ir Thomasu?

– Puikiai, White'as prieš jį atrodė galbūt net geriausiai. Thomasas labai gerai gynėsi, Wilbekinas yra aukščiausio lygio metikas ir pataikė sunkius metimus. Jis tik pramiegojo kelis paskutinių sekundžių metimus. Apie jo pastangas kalbėti nėra reikalo, jis atsiduoda 100 proc., tik kartais užsižiopso ir gauna du tritaškius.

O su Aaronu jau tai esame išbandę, jis ir prieš Švedą gana neblogai gynėsi ir ateityje tai darysime. Prieš rungtynes pagalvojame, ką galime statyti prieš tokias Europos super žvaigždes. Aaronas yra vienas iš variantų, kuris gali padėti. Esu labai patenkintas, kaip jis gynėsi prieš Wilbekiną.

– Milaknis pastaruoju metu pramesdavo ir laisvus metimus, o šįkart prametė pirmą laisvą metimą, tačiau vėliau sumetė kur kas sudėtingesnius tritaškius.

– Aš visai nekreipiu dėmesio į jo procentus. Milaknis turi mesti, o mano darbas yra sukurti progas. Šiandien iš 6 pataikė 4, tad viskas gerai.

– Pastarosiose rungtynėse susidaro įspūdis, kad Laurynas Birutis yra išsigandęs. Pritariate tokiai minčiai?

– Galbūt. Jis žaidžia prieš jam labai neparankius atletiškus žaidėjus. Jis gauna tą patyrimą, apie ką mes ir galvojome. Kai kuriose rungtynėse jis padeda ir ruošiasi ateičiai. Tai yra mūsų žaidėjų įvedimas į sistemą. Ko mums reikia, tai išgauname. Žaidėjas su gera galva, geros pastangos. Būtų smagu, kad sužaistų geras rungtynes ir pats pasijustų geriau. Viskas su juo vyksta pagal planą. Kalba, kad po operacijos ir jo kelis gerėja. Žmogus ateina iš LKL, reikia laukti.

– Kaip komanda auga per pastarąsias trejas rungtynes be Wolterso?

– Geriau. Derrickas Waltonas turėjo gerų momentų abejose rungtynėse, yra ir greičio truputį. Šiandien 5 rezultatyvūs perdavimai ir tikrai nebloga gynyba, tad viskas gerai. Sugrįžtame prie to, kokia komanda esame. Vasarą pasirašome sutartis su daug žaidėjų, kuriuos reikia įvesti į sistemą ir auginti šitam lygiui. Jie auga. Man nėra problemų jų laukti. Tai yra logiška ir normalu, o svarbiausia, kad rodytų pastangas. Tai jie ir daro.

– Kaip galima vertinti Ulanovo progresą lyginant su sezono pradžia?

– Jis sugrįžo į tą patį Ulanovą, koks buvo praėjusiais metais. Jis kovoja, labai girdisi ant suolo, jaučiasi kažkiek lyderystės požymių. Šiemet visi žymai labiau į jį kreipia dėmesio. Pernai varžovai rungtynių gale žaisdavo su žemesniais trečias numeriais, o dabar to nebėra, dabar komandos galvoja, kaip apsiginti. Dar veikia tai, kad Pauliaus nėra. Kai Paulius žaisdavo penktu numeriu, jis atsitraukdavo toliau ir išplėsdavo aikštę, o tuomet Edgarui būdavo lengviau centruoti. Ši opcija lieka potenciale.

– Kažkas aiškėja dėl traumuotų žaidėjų, kada jie galėtų prisijungti?

– Neaiškėja.