„Vytis“ neigia mestus kaltinimus: „Jeigu ne klubas, Wanamakerio karjera būtų pasibaigusi prieš metus“

Nuotr.: D. Lukšta

Nuotr. D. Lukšta

Šeštadienio popietę buvęs Šakių „Vyčio“ legionierius Brianas Wanamakeris portalui „Eurohoops“ pasidalijo istorija apie sunkumus Lietuvoje ir kaip klubas atsainiai žiūrėjo į reikalus, susijusius su vizai reikalingais dokumentais.

Teismas amerikiečiui uždraudė iki 2020 m. keliauti po šalis esančias Šengeno zonoje, o kaip teigė pats krepšininkas, „Vytis“ iš jo atėmė krepšinį.

Į tokius įvykius sureagavęs „Vyčio“ klubas išplatino oficialų pranešimą, kuriame griežtai neigia mestus kaltinimus. Pateikiame „Vyčio“ komandos pranešimą.

„Griežtai neigiame metamus kaltinimus ir esame nustebę tuo, jog tokie kaltinimai yra metami nesuteikus galimybės „Vyčiui” išreikšti savo poziciją. Klubas visų pirma nori pabrėžti, kad, jei ne klubo pastangos, Briano Wannamakerio karjera būtų pasibaigusi dar prieš metus.

Šioje situacijoje kaltinti klubą mažų mažiausiai neatsakinga, kadangi iki pasirašydamas sutartį su „Vyčiu” B. Wannamakeris jau buvo rungtyniavęs Lietuvoje ir tuo laikotarpiu pažeidęs migraciją ES reglamentuojančius teisės aktus.

Būtent dėl to po sutarties su „Vyčiu“ pasirašymo jam kilo sunkumų atvykti į šalį ir į komandos pasirengimo stovyklą. To nebuvo nutikę jokiam kitam klube rungtyniavusiam legionieriui. Nepaisant to, „Vyčio“ organizacija su šiuo žaidėju siejo viltis ir dėjo visas pastangas tam, kad krepšininkas galėtų apsivilkti klubo aprangą. Dėka šių pastangų komandos legionierius nebuvo iš Lenkijos išsiųstas atgal į JAV ir galiausiai kirto Lietuvos sieną. B. Wannamakeris visą sezoną praleido „Vyčio“ klube.

Nepaisant to, klubas negali prisiimti jokios atsakomybės dėl šio atvejo todėl, kad neturi ir neturėjo jokio sutartinio ar žodinio įsipareigojimo sutvarkyti su migracija susijusias žaidėjo problemas. Tai pripažįsta pats krepšininkas ir tai – individualus kiekvieno žmogaus arba agentūros, kuri jam atstovauja, rūpestis. Šakių „Vytis“ pareigos imtis šių problemų, egzistavusių dar iki sutarties su klubu sudarymo, niekada neturėjo.

Negana to, klubas nėra gavęs jokių formalių pretenzijų ir, kaip taip pat jau minėta, nėra susidūręs su tokiu precedentu, nors ekipoje rungtyniavo ne vienas legionierius. Kai kurie iš jų iki šiol serga už klubą ir džiaugiasi jo pergalėmis. Tai pasakytina ir apie vietinės rinkos žaidėjus, kurių ne vienas po žaidimo „Vytyje“ ėmė kilti karjeros laiptais ir neabejoja klubo reputacija.

Esame nustebę tuo, kad toks kaltų ieškojimas ir smarkiai klubo reputacijai kenkiantys nepagrįsti kaltinimai yra publikuojami nepasidomėjus kita – ne tik žaidėjo – pozicija. Taip pat tikimės, kad šis paaiškinimas išsklaidys bet kokias abejones dėl klubo kaltės situacijoje, kur, visų pirma, galioja asmeninės atsakomybės principai. Mūsų buvusiam žaidėjui B. Wannamakeriui, nepaisant mums mestų kaltinimų, linkime sėkmės tolesniame karjeros kelyje.“