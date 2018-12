„BasketNews.lt“ NBA klubų reitingas (IV): „Pacers“ ir „Lakers“ pakilo į dar neregėtas aukštumas

Nuotr.: AP – Scanpix Nuotr. AP – Scanpix Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) daugumos komandų krepšininkai sės prie Kalėdinio stalo, tačiau šventes jie pasitiks skirtingai. Indianos „Pacers“ ir Los Andželo „Lakers“ klubai užsiropštė į aukščiausią reitingo poziją, tuo metu įklimpusios Memfio „Grizzlies“ ir Detroito „Pistons“ ekipos turėjo susitaikyti su skaudžiu kritimu žemyn. Tinklalapis „BasketNews.lt“ įvertina, kaip NBA komandos atrodo šiuo metu ir kokių rezultatų galima tikėtis ateityje. Tai subjektyvus reitingas, todėl savo nuomones kviečiame pareikšti komentaruose. 1. (-) Toronto „Raptors“ (25-10) Pastaruoju metu gan banguotai žaidžiantys „Raptors“ krepšininkai išlaiko lyderio pozicijas. Pagrindinė to priežastis – vis dar dabar geriausias rezultatas lygoje, o ketverių rungtynių atkarpa su Vakarų konferencijos komandomis parodė, jog Kanados klubas gali kautis su bet kuo. Be Kawhi Leonardo vertęsi „Raptors“ 123:99 sutriuškino tuo metu pirmoje pozicijoje žengusius Los Andželo „Clippers“, o jau kitą vakarą 113:93 parklupdė NBA čempionus „Golden State Warriors“. 2. (+4) Denverio „Nuggets“ (21-10) Nuo paskutinio reitingo sudarymo „Nuggets“ pasiekė 8 pergalės ir patyrė viso labo 2 nesėkmes. Per pastarąjį mėnesį Denverio ekipa dukart parklupdė „Raptors“ ir Oklahomos „Thunder“, po sykį įveikė tokias komandas kaip Memfio „Grizzlies“, Portlando „Trail Blazers“ bei Los Andželo „Lakers“. Taigi, kelias tikrai nebuvo iš lengvųjų. Ekipos sirgalius turėtų džiuginti ir pastaruoju metu išaugęs Nikola Jokičiaus rezultatyvumas. Serbas per pastarąsias penkerias rungtynes vidutiniškai rinko po 25,6 taško – 7,4 taško daugiau nei jo vidurkis. 3. (-1) Milvokio „Bucks“ (22-10) Nuo pat sezono pradžios gerus rezultatus demonstruojantys „Bucks“ išlaiko juos ir toliau žengia antroje Rytų konferencijos vietoje. Pralaimėtose rungtynėse su Indianos „Pacers“ Giannis Antetokounmpo tesukrapštė 12 taškų ir sužaidė nerezultatyviausią sezono mačą, tačiau po šios dvikovos sekė įspūdinga 4 pergalingų rungtynių atkarpa, per kurią graikas rinko po 32,8 taško. 4. (-1) „Golden State Warriors“ (23-11) Vidinę Kevino Duranto ir Draymondo Greeno krizę užgesinę „Warriors“ pamažu grįžta į sau įprastas vėžes ir gruodžio mėnesį pasiekė 8 pergales iš 11 galimų. Tuo metu traumos padarinių nejaučiantis Stephenas Curry po sugrįžimo į aikštelę vidutiniškai pelno po 28,9 taško, o tolimus metimus meta 42 proc. tikslumu. 5. (+2) Oklahomos „Thunder“ (20-10) „Geriausia gynyba – puolimas“. Tokiu principu besivadovaujanti „Thunder“ skina pergales, o per paskutines 10 rungtynių Billy Donovano auklėtiniai 100 taškų ribos nepasiekė viso labo 2 kartus. Tuo metu bent 110 taškų „Thunder“ pelnė šešeriose rungtynėse. Labiausiai prie to prisideda tyliai karjeros rezultatyvumo sezoną žaidžiantis Paulas George‘as, kuris fiksuoja 26,2 taško vidurkį. 6. (+4) Indianos „Pacers“ (21-12) Itin smagus etapas „Pacers“ klubui. Be Victoro Oladipo 11 rungtynių vertęsi Indianos krepšininkai sugebėjo pasiekti 7 pergales ir taip išsilaikė trečioje Rytų konferencijos pozicijoje. Savo formą atranda ir sezono pradžioje buksavęs Mylesas Turneris. Centras per paskutines penkerias rungtynes fiksavo 15,8 taško ir 11,8 atkovoto kamuolio vidurkius. 7. (+1) Filadelfijos „76ers“ (21-12) Kai atrodė, jog Filadelfijos ekipa kris į lengvą duobelę, ji sutriuškino Rytų konferencijos lyderius ir pavijo trečioje vietoje esančią „Pacers“. O puiki atkarpa nuo lapkričio 17-osios iki gruodžio 11-osios, kuomet „76ers“ pasiekė 10 pergalių iš 12 galimų, taip pat leidžia ekipai palypėti laipteliu aukščiau. 8. (+4) Los Andželo „Lakers“ (19-13) „Lakers“ krepšininkai su kiekvienomis rungtynėmis vis labiau jaučia tarpusavio žaidimą, o tai atsispindi ir rezultatuose. Dviejomis pergalėmis per pirmuosius 7 mačus sezoną pradėjęs Kalifornijos klubas jau turi 19 laimėjimų ir užsiropštė į pirmąjį Vakarų konferencijos ketvertuką. Kalbant apie neišnaudotus rezervus, akys krypsta į Lonzo Ballą, kurio taškų, rezultatyvių perdavimų ir atkovotų kamuolių rodikliai krito gan ženkliai. Ką gali Ballas parodė mače su Bruklino „Nets“, kuomet pelnė 23 taškus ir sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes. 9. (-5) Los Andželo „Clippers“ (19-13) Įspūdingą formą demonstravęs kitas Los Andželo klubas grįžo į realybę. Gruodžio pradžioje per 7 mačus 6 pralaimėjimus patyrę Doco Riverso auklėtiniai iš pirmosios Vakarų konferencijos pozicijos nugarmėjo į penktąją. Vis tik „Clippers“ pastarosiose rungtynėse vėl atrado pergalių kelią ir palaužė ambicingąją Dalaso „Mavericks“ bei vienus lygos lyderių Denverio „Nuggets“. 10. (+8) Bostono „Celtics“ (18-13) Vienas didžiausių šuolių lyginant su praėjusio reitingo pozicija. To priežastis – aštuonių pergalių serija. Mače su Minesotos „Timberwolves“ iššovė sezono rungtynes sužaidęs Gordonas Haywardas, kuomet pelnė 30 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Vis tik Alo Horfordo ir Arono Bayneso netekusį „Celtics“ neseniai vėl buvo užklupęs trijų pralaimėjimų šleifas, kuris neleido dar labiau sumažinti atstumą nuo aukščiau esančių Rytų konferencijos komandų bei sukelti joms papildomą spaudimą. 11. (-2) Portlando „Trail Blazers“ (19-14) Pastaruoju metu „Blazers“ demonstruoja puikią sportinę formą – pasiektos 4 pergalės iš 5, įskaitant laimėjimus su „Raptors“, „Clippers“ bei „Grizzlies“, o negana to ekipos rezultatyvumas per šią atkarpą taip pat buvo solidus ir siekė 113,8 taško per susitikimą. Prie to svariai prisidėjo „Blazers“ lyderis Damianas Lillardas – gynėjas per paskutiniąsias penkerias rungtynes įmesdavo po 27,8 taško. 12. (+5) Hjustono „Rockets“ (17-15) „Rockets“ pradeda rodyti ženklus, jog komanda bunda iš Letargo miego. 3 pralaimėjimų seriją prieš tris savaites išgyvenę „Rockets“ krepšininkai nuo gruodžio 12-osios pasiekė 6 pergales iš 7 galimų ir po kurio laiko užsiropštė į pirmąjį Vakarų konferencijos aštuntuką. 13. (-) Sakramento „Kings“ (18-15) Turbūt viena stabiliausių komandų banguojančioje Vakarų konferencijoje. Pagrindinė Sakramento ekipos sėkmės formulė – vienas iš geriausių puolimas lygoje (vid. 115,1 tšk.) bei gebėjimas laimėti prieš varžovus, kuriuos privalu įveikti. Jei Sakramento klubas sugebės išlaikyti tokį stabilumą, galbūt sulauksime dar vieno „Kings“ siurprizo bei patekimo į atkrintamąsias. 14. (+5) San Antonijaus „Spurs“ (18-16) „Spurs“ skirtingai nei „Kings“ stabilumo visiškai nedemonstruoja. Šį kartą Greggo Popovichiaus kariauną matome ant pozityvo ir pakilimo bangos – 7 pergalės per pastaruosius 10 susitikimų ir daugiau nei 40 metų senumo rekordo pakartojimas. Paskutinės penkios „Spurs“ pergalės buvo pasiektos didesne nei 25 taškų persvara, įskaitant ir prieš tokio kalibro komandas kaip „76ers“ ar „Clippers“. 15. (+9) Majamio „Heat“ (16-16) Nuo pastarojo reitingo situacija Floridos klube kardinaliai pasikeitė ir pasikeitė į gerąją pusę. „Heat“ yra pasiekusi 7 pergales per pastarąsias 10 rungtynių bei turi 4 laimėjimų iš eilės seriją. Eriko Spoelstros auklėtiniai demonstruoja įspūdingą formą gynyboje – per minėtąsias 7 pergales Floridos klubas į savo krepšį praleido vos po 96,4 taško ir tik kartą varžovams leido pelnyti 100 taškų. 16. (+4) Šarlotės „Hornets“ (16-16) „Hornets“ šį sezoną taip pat išsiskira unikaliu pasiekimu. Šarlotės klubas turėjo tokį pat pergalių ir pralaimėjimų balansą su visais įmanomais skaičiais išskyrus 12 (1-1, 2-2, 3-3 ir t.t.). Tai – taip pat savotiškas stabilumas, tačiau ar to pakaks atkrintamosioms? Žiūrint į Rytų konferenciją, tai atrodo įmanoma, tačiau pirmoji rimtesnė pergalių serija tik sustiprintų „Hornets“ pozicijas. 17. (-12) Memfio „Grizzlies“ (17-16) „Grizzlies“ Kalėdas pasitiks su 5 pralaimėjimų serija. Jog Memfio klubas demonstruoja puikią gynybą ir žaidimą lipdo ties šiuo aspektu, niekam nėra paslaptis. Vis tik J.B. Bickerstaffo auklėtiniams būtina pagerinti puolimą. Su 101,9 taško per rungtynes vidurkiu „Grizzlies“ yra priešpaskutiniai lygoje. 18. (+4) Jutos „Jazz“ (16-18) Jeigu „Rockets“ ir „Celtics“ pradėjo rodyti atsigavimo ženklus bei demonstruoti formą, atitinkančią jų lūkesčius, „Jazz“ to kol kas nedaro. Jutos ekipa niekaip nesugeba užfiksuoti ilgesnės pergalių serijos, o reitinge ši komanda kyla, nes į didelę duobę „Jazz“ nėra įkritusi, o kiti klubai demonstruoja dar klaikesnę formą. 19. (-8) Detroito „Pistons“ (15-16) „Pistons“ pradeda į krachą patekusių komandų sąrašą. Detroito klubas nuo gruodžio 4-osios patyrė 9 nesėkmes iš 11 galimų. Tokią prastą atkarpą vainikavo paskutinės rungtynės prieš Kalėdas su Atlantos „Hawks“, kurios buvo pralaimėtos 95:98. Kaip bebūtų net ir po tokios pralaimėjimų dozės, „Pistons“ išliko tarp stipriausių aštuonių Rytų konferencijos komandų. 20. (-4) Dalaso „Mavericks“ (15-17) Luka Dončičius kone visada nugvelbia žiniasklaidos antraštes, tačiau toli gražu taip nėra kalbant apie „Mavs“ ir pergales. 3 pergales paeiliui pasiekę Ricko Carlisle‘o auklėtiniai krito į 6 pralaimėjimų liūną ir iškrito iš atkrintamųjų traukinio. Bene vienintelė paguoda yra ta, jog Dalaso klubas nusileido tokioms ekipoms kaip „Nuggets“, „Clippers“, „Warriors“ ir „Blazers“, tačiau pralaimėjimas „Suns“ klubui garbės tikrai neprideda. 21. (+4) Bruklino „Nets“ (16-19) „Nets“ pastaruoju metu buvo viena karščiausių komandų visoje lygoje. Per pratęsimą „Raptors“ palaužę Bruklino ekipos krepšininkai nesustojo ir pergalių seriją pratęsė iki 7, kurią nutraukė „Pacers“. Vis tik Kenny Atkinsono auklėtiniai Kalėdas pasitiks geromis nuotaikomis – 111:103 buvo nugalėta „Suns“. Tokia atkarpa vėl leidžia „Nets“ ekipai stotis ant atkrintamųjų slenksčio. Bruklino klubas netgi turi viena pergale daugiau nei aštuntoje vietoje esantys „Pistons“, tačiau dėl prastesnio laimėjimų procento yra žemiau. 22. (-1) Minesotos „Timberwolves“ (15-18) „Timberwolves“ šiuo metu išgyvena ne geriausią etapą – 6 pralaimėjimai per 8 paskutines rungtynes, o labiausiai neraminantis dalykas – gynyba. Šioje nesėkmių atkarpoje „Timberwolves“ varžovams vidutiniškai leido įmesti 121,7 taško. Vieninteliai du atvejai, kuomet „Timberwolves“ laimėjo praleidusi tiek daug taškų, buvo rungtynės su „Jazz“, kurie buvo įveikti 128:125, ir su „Cavaliers“, palaužta 131:123. 23. (-9) Naujojo Orleano „Pelicans“ (15-19) Panašu, jog tiek Anthony Davisą, tiek visą „Pelicans“ komandą iš vėžių išmušė pasklidę gandai apie komandos lyderio galimą išvykimą į „Lakers“. Per paskutiniąsias 10 rungtynių „Pelicans“ pasiekė viso labo tris pergales, o šiuo metu yra patyrę keturis pralaimėjimus paeiliui. Taip pat verta paminėti, jog per šią atkarpą Naujojo Orleano klubas vertėsi be vieno iš kertinių krepšininkų – Nikola Mirotičiaus. Juodkalnietis po dvejų praleistų rungtynių sužaidė trijuose susitikimuose, juose rinko vos po 6,3 taško ir dabar nedalyvavo jau penkiuose mačuose paeiliui. 24. (-9) Orlando „Magic“ (14-18) NBA realybė tokia, jog stringanti keturiolikta Vakarų konferencijos komanda turi daugiau pergalių ir potencialo nei dešimtoje Rytų konferencijos vietoje žengiantis klubas. Prieš mėnesį iššovę „Magic“ žaidėjai nesugebėjo išlaikyti geros formos ir vėl pradėjo rinktis pralaimėjimus. Orlando ekipa jau penkeriose rungtynėse paeiliui nesurenka 100 taškų ir pagal puolimą yra treti nuo galo visoje lygoje (vid. 102,4 tšk.). 25. (+1) Vašingtono „Wizards“ (13-21) Trevoro Arizas atvykimas į Vašingtoną kol kas situacijos iš esmės nekeičia. Puolėjas su „Wizards“ uniforma jau spėjo sužaisti ketverias rungtynes, tačiau iš jų buvo laimėtos vos vienerios. O ir pergalė buvo mače su „Suns“, kuriems įveikti prireikė trijų pratęsimų. Pats Ariza įsiliejo neblogai. Gindamas „Wizards“ garbę, puolėjas fiksuoja aukštesnius pelnytų taškų, atkovotų kamuolių ir atliktų rezultatyvių perdavimų rodiklius, taigi galbūt Vašingtono klubas situaciją apversti iš esmės dar suspės. 26. (+3) Finikso „Suns“ (8-26) „Suns“ krepšininkai per savaitę pasiekė tiek pat pergalių, kiek buvo iškovoję per du mėnesius bei sėkmingai patampė nervus „Wizards“ klubui. Ir nors Finikso ekipos rezultatas vienas prasčiausių lygoje, tačiau už pademonstruotą formą ją reitinguoju aukščiausiai iš apatinės lentelės dalies komandų. 27. (+3) Atlantos „Hawks“ (9-23) Iš visiško dugno pakilo ir Atlantos klubas. Kaip ir „Suns“, „Hawks“ demonstruoja gerą formą ir turi trijų pergalių seriją. Pastarajame susitikime su „Pistons“ apie save priminė ir 41-erių Vince‘as Carteris, pelnęs 18 taškų ir sužaidęs geriausias sezono rungtynes. 28. Čikagos „Bulls“ (9-25) „Bulls“ komandos sezono tikslai aiškūs – gauti kuo aukštesnį šaukimą naujokų biržoje bei ruošti jaunuosius krepšininkus. Čikagos ekipos vadovus ir trenerius turėtų Lauri Markkanenas nejaučia traumos padarinių ir vidutiniškai pelno 17,5 taško per rungtynes bei įmeta 2,3 taško daugiau nei pirmajame savo sezone. 29. (-6) Niujorko „Knicks“ (9-25) Trumpą prisikėlimą parodžiusi „Knicks“ krito dar giliau nei iš kur buvo pakilę ir po 3 pergalių serijos lapkričio pabaigoje prasidėjo tikra pralaimėjimų virtinė. Nuo minėtosios laimėjimų serijos „Knicks“ sužaidė 13 rungtynių ir patyrė net 10 nesėkmių. Tokie rezultatai Niujorko klubą nugramzdino į turnyrinės lentelės apačią. 30. (-1) Klivlando „Cavaliers“ (8-26) Prasčiausias reitingas lygoje žaidžiant silpnesnėje Rytų konferencijoje. „Cavaliers“ taip pat neturėjo tokios pergalių serijos kaip „Hawks“ ar „Suns“ ir dėl šių priežasčių šįkart jie lieka paskutiniai.

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Galingai žaidęs ketvirtasis naujokų biržos šaukimas privertė pasiduoti LeBrono vedamą „Lakers“ Riversas pasirašė sutartį su „Rockets“ Greenas apie Dončičių: „Jis gali NBA žaisti taip pat gerai, kaip žaisdavo Eurolygoje“ Fultzo bėdos nesibaigia – neaišku ar gynėjas šį sezoną sugrįš į aikštelę Sėkmingo Dončičiaus nepakako – „Mavericks“ krito prieš Duranto vedamus NBA čempionus Trijų pratęsimų pareikalavusiame nervų kare triumfavo „Wizards“ Rodyti komentarus Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams. Rodyti visas naujienas