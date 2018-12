RKL reguliariojo sezono pusiaukelėje – nauji lyderiai, staigmenos ir net trys sezono rekordai

Nuotr.: V.Dalangauskaitė Nuotr. V.Dalangauskaitė Šią savaitę Regionų krepšinio lygoje (RKL) buvo sužaista net 31 rungtynės sulig kuriomis baigėsi 2018-ųjų kovos, o tuo pačiu buvo pasiekta reguliariojo sezono pusiaukelė. Vieną didžiausių savaitgalio staigmenų pateikė Mažeikių SM-„Dubgirio“ ekipa penktadienio vakarą svečiuose palaužusi iki tol be pralaimėjimų žengusią „Jurbarko“ ekipą. Nustebino ir traumų išretintas Vilniaus „Steko-Rivilės“ kolektyvas patyręs dvi nesėkmes paeiliui ir nusiritęs į ketvirtą B diviziono B grupės vietą. Įdomių akcentų buvo ir daugiau, tad apie viską iš eilės. SAVAITĖS RUNGTYNĖS. Pamažu NKL marškinėlius besimatuojantis Deividas Rinkūnas pelnė 42 taškus ir surinko 52 naudingumo balus, o jo vedama „Kaišiadorių-Savingės“ (11-2) ekipa savo aikštėje rezultatu 99:95 palaužė „Steko-Rivilės“ (10-3) kolektyvą bei pirmąjį ratą baigė būdama pirmoje B diviziono B grupės vietoje. Aikštės šeimininkai dar pirmajame kėlinuke parodė, jog lyderių dvikovoje jie diktuos savo sąlygas ir sužaidus 10 minučių jau triuškino varžovus (27:13). Net ir įgiję dviženklį pranašumą „Kaišiadorių-Savingės“ krepšininkai nemažino apsukų, toliau džiugino savo sirgalius rezultatyviomis atakomis ir įpusėjus dvikovai mėgavosi įspūdinga 20 taškų persvara (52:32). Tačiau tai dar nebuvo pabaiga. Į kovą dėl garbės pakilę „Steko-Rivilės“ krepšininkai antroje susitikimo dalyje pagyvino puolimą, įjungė savo toliašaudę artileriją ir ėmė kurti savo mažą stebuklą. Trečiajame kėlinuke aikštės šeimininkams dar pavyko išlaikyti saugų atstumą, tačiau lemiamame ketvirtyje vilniečiai įjungė aukščiausią pavarą ir likus žaisti kiek daugiau nei tris minutes pagaliau išlygino rezultatą – 86:86! Vis tik, nepavydėtinoje padėtyje atsidūrę aikštės šeimininkai sugebėjo sausi išlipti iš balos ir laimėję pusantros minutės atkarpą rezultatu 8:0 vėl susigrąžino rungtynių kontrolę į savo rankas (94:86). Nors svečiai nenuleido rankų ir kovojo iki pat pagrindinio laiko pabaigos, tačiau šaltakraujiškai žaidę „Kaišiadorių-Savingės“ krepšininkai išsaugojo trapią persvarą ir nuaidėjus finalinei sirenai šventė vieną svarbiausių šio sezono pergalių. PRIREIKĖ PRATĘSIMO. Savo aikštėje žaidę „Lietuvos kurčiųjų sporto klubo“ (2-11) krepšininkai buvo per plauką nuo trečiosios sezono pergalės, kuomet po puikiai sužaistos lemiamo kėlinuko pabaigos išplėšė pratęsimą. Vis tik, papildomų penkių minučių metu LKSK atstovai neturėjo didesnių vilčių ir buvo priversti pripažinti „Kupiškio“ (7-6) ekipos pranašumą. Pirmoje dvikovos dalyje savo sąlygas diktavo „Kupiškio“ atstovai, kurie vienu metu buvo įgiję dviženklį pranašumą (28:15). Tačiau po didžiosios pertraukos viskas apsivertė aukštyn kojom ir Gintaro Razučio treniruojami aikštės šeimininkai ne tik pavijo varžovus, bet ir patys įgijo 7 taškų persvarą (50:43). Visgi, besivejančiųjų vaidmenyje atsidūrę kupiškėnai nekėlė baltos vėliavos. Anaiptol, suaktyvinę gynybą ir pagyvinę puolimą svečiai susigrąžino iniciatyvą į savo rankas, tad lemiamame ketvirtyje aikštėje užvirė tikras nervų karas. Likus žaisti kiek daugiau nei dvi minutes, svečiai turėjo apčiuopiamą 5 taškų pranašumą (78:73), tačiau tuomet LKSK puolėjas Karolis Bireta pataikė iš toli, o pačioje pagrindinio laiko pabaigoje taikliu dvitaškiu išplėšė papildomą penkių minučių atkarpą (78:78). Pratęsimo metu intriga niekur nedingo. Likus žaisti 57 sek. svečiai pirmavo vos dviem taškais (84:82), tačiau LKSK ekipa du kartus nesugebėjo pataikyti į krepšį, o varžovų klaidomis pasinaudojęs „Kupiškio“ atstovas Domantas Pikūnas netrukus taikliu dvitaškiu įtvirtino dramatišką svečių pergalę rezultatu 86:82. NUTRŪKO. Penktadienio vakarą netikėtai nutrūko įspūdinga „Jurbarko“ (10-1) pergalių serija. Iki tol dešimt kartų iš eilės laimėję jurbarkiškiai paslydo lygioje vietoje, kuomet savo aikštėje pralaimėjo Mažeikių SM-„Dubgirio“ (6-6) jaunimui. Visą dvikovos laiką abi komandos žengė koja kojon, tad nenuostabu, kad rungtynių nugalėtojas paaiškėjo tik prieš pat finalinę sireną. Likus žaisti 53 sek. svečiai turėjo vos vieno taško persvarą (80:79), tad aikštės šeimininkai turėjo daugybę laiko pakreipti įvykių tėkmę sau naudinga linkme. Vis tik šįkart fortūna plačiau šypsojosi „Dubgirio“ garbę ginančiam Mažeikių jaunimui, kuris išsaugojo trapią persvarą ir po beprotiškos bei netaiklių metimų kupinos susitikimo pabaigos šventė sensacingą pergalę rezultatu 82:79. DIENA IR NAKTIS. Skirtingą lyg diena ir naktis savaitgalį turėjo Akmenės SC-„Gruditos“ (7-8) ekipa. Penktadienio vakarą akmeniškiai savo aikštėje patyrė triuškinamą nesėkmę rezultatu 76:108 prieš rikiuotėje dviem pozicijomis žemiau esančią Tauragės „Fortūnos-Agavos“ (6-9) ekipą, o šeštadienį, jau svečiuose rezultatu 94:86 netikėtai palaužė vienus iš RKL lyderių Plungės „Olimpo“ (11-4) krepšininkus. SVARBI. Itin svarbią pergalę kovoje dėl išlikimo A divizione penktadienio vakarą šventė „Kelmės“ (4-11) krepšininkai svečiuose rezultatu 62:60 palaužė Panevėžio „Bangenės-Aiveros“ (6-9) ekipą. Nors šeštadienį „Kelmės“ krepšininkai savo aikštėje rezultatu 73:82 nusileido „LCC tarptautinio universiteto“ (10-5) ekipai ir pirmąjį ratą baigė būdami „raudonojoje“ zonoje, tačiau svarbūs taškai iškovoti prieš artimiausius konkurentus ir pagaliau baigta komandos komplektacija leidžia žemaičiams tikėtis kiek sėkmingesnio pasirodymo antroje reguliariojo sezono dalyje. SULAUKĖ. Sezono pradžioje „Tauragės-Agavos“ ekipa džiaugėsi, jog į savo gretas pavyko susigrąžinti Igną Juškevičių, kuris 2016-2017 m. sezone jau gynė komandos garbę ir buvo jos lyderis. Vis tik, prieš pat pirmenybių startą iš Rokiškio kilęs vidurio puolėjas patyrė sunkią traumą, tad atrodė, jog visos tauragiškių viltys pasispardyti A divizione nueis perniek. Tačiau prieš šventes žemaičius pasiekė puikios žinios. Dar gruodžio 14 d. žaistoje dvikovoje su Šilalės „Lūšies“ atstovais Juškevičius apšilo kojas, o praėjusį savaitgalį jau pademonstravo tikrąjį savo potencialą. Penktadienio vakarą žaistoje akistatoje su Akmenės SC-„Gruditos“ atstovais aukštaūgis atliko dvigubą dublį (18 tšk. ir 11 atk.kam.) ir dvikovą baigė surinkęs 31 naudingumo balą, tuo tarpu šeštadienio rungtynėse su A diviziono lyderiais „Raseinių“ krepšininkais I.Juškevičius surinko 19 taškų ir 27 naudingumo balus. Nors „Tauragės-Agavos“ ekipa pirmąjį ratą baigė būdama 11 turnyro rikiuotės pozicijoje, tačiau sulaukus tikrai rimto pastiprinimo žemaičiai gali tikėtis ne tik vietos atkrintamosiose, bet ir šanso pakovoti dėl RKL apdovanojimų. REKORDAI. Šį savaitgalį buvo pasiekti trys nauji ir pakartotas vienas RKL sezono rekordas. Penktadienį vykusioje dvikovoje Anykščių KKSC-„Elmio“ (8-5) puolėjas Tautvydas Jodelis į „Molėtų“ (4-9) komandos krepšį smeigė net 11 tolimų metimų ir pagerino sezono pradžioje „Jurbarko“ atstovo Roko Jurgėlo pasiektą rezultatą (10/14 trit.). Beje, iki 2015 metais Tomo Duros pasiekto RKL visų laikų rekordo Jodeliui trūko vos vieno taiklaus tolimo metimo. Tuo tarpu šeštadienį „Kelmės“ vidurio puolėjas Aivaras Galkauskas dvikovoje su „LCC tarptautinio universiteto“ studentais pataikė visas 14 (!) mestų baudų ir taip pat pasiekė net du naujus: iš eilės pataikytų ir per rungtynes įmestų baudų, šio sezono RKL rekordus. Šeštadienį vykusioje akistatoje „Kupiškio“ puolėjas Deividas Grigėnas perėmė 8 kamuolius ir pakartojo lapkričio 30 d. dvikovoje Manto Sadausko pasiektą rezultatą. SAVAITGALIO SKAIČIAI. Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio RKL buvo sužaistos net 31 rungtynės, kuriose laimėjusios komandos pergales šventė vidutine 13,7 taško persvara. Daugiausia taškų per rungtynes pelnė „Kretingos“ (10-5) ekipa (113), mažiausiai, vos 45, varžovams įrideno „Jonavos-2“ (0-15) komandos garbę ginantis jaunimas. Didžiausią pergalę šventė Plungės „Olimpo“ ekipa penktadienio vakarą „Jonavos-2“ ekipą įveikusi net 51 taško persvara (96:45). Mažiausia persvara savo pranašumą įrodė „Kelmės“ ekipa vos 2 taškais rezultatu 62:60 palaužusi Panevėžio „Bangenės-Aiveros“ atstovus. SAVAITĖS MVP. Naudingiausio savaitės žaidėjo titulą šįkart gauna „Kretingos“ vidurio puolėjas Rytis Zabita, kuris per dvejas savaitgalio rungtynes vidutiniškai pelnė 23,5 taško, atkovojo po 9 atšokusius kamuolius, rinko po 29,5 naudingumo balo ir, svarbiausia, padėjo savo komandai iškovoti dvi pergales.

