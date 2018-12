Brownas veikiausiai paliks „Dzūkiją“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Kendrickas Brownas šį vakarą ketina sužaisti paskutines rungtynes Alytaus „Dzūkijos“ gretose šį sezoną.

Kendrick Brown Komanda: Alytaus Dzūkija

Pozicija: PG Amžius: 29 Ūgis: 185 cm Svoris: 77 kg Gimimo vieta: JAV

29 metų gynėjo sutartis su „Dzūkija“ galioja iki šių metų pabaigos, vienas naudingiausių komandos krepšininkų ketina pakelti sparnus iš Alytaus.

Brownas šį vakarą žais „Betsafe–LKL“ čempionato rungtynėse su Panevėžio „Lietkabeliu“. Susitikimas prasidės 18 val., jį tiesiogiai bus galima stebėti LKL.lt portale.

„Dzūkijos“ direktorius Antanas Sakavickas patvirtino, kad kontraktas su Brownu pasirašytas iki 2018 metų pabaigos.

Pasak direktoriaus, klubas dar derasi su Brownu ir siekia pratęsti sutartį.

Brownas šį sezoną per rungtynes vidutiniškai renka po 13,9 taško ir yra trečias rezultatyviausias „Betsafe–LKL“ čempionato žaidėjas.

„Dzūkija“ sėkmingai pradėjo šį sezoną ir per pirmas 8 rungtynes laimėjo keturis kartus. Vis dėlto po to per 7 susitikimus iškovojo tik vieną pergalę.